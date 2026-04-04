LA NACION

Más allá de la flor: Cómo diseñar con texturas y movimientos, sin depender de las floraciones

Texturas, volúmenes y plantas que se mueven con el viento pueden sostener el diseño mucho más allá de la temporada de floración

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
PARA LA NACIONValeria Burrieza
Un jardín bien pensado funciona incluso en las estaciones sin floración
Un jardín bien pensado funciona incluso en las estaciones sin floraciónInes Clusellas / Revista Jardin

Un jardín interesante no depende solo de las flores. Muchas veces lo que realmente captura la atención es algo más sutil: el contraste entre follajes, la forma en que una gramínea se inclina con el viento o la manera en que distintas texturas vegetales construyen profundidad dentro del cantero.

Cuando se mira un jardín con atención, las flores ocupan apenas una parte del tiempo. Muchas especies florecen durante algunas semanas y luego vuelven a un estado más silencioso donde el protagonismo pasa al follaje. En ese momento, la textura de las hojas, la forma de las plantas y la manera en que se agrupan empiezan a definir la verdadera identidad del paisaje.

Las texturas del follaje construyen interés visual incluso cuando no hay flores
Las texturas del follaje construyen interés visual incluso cuando no hay floresInes Clusellas / Revista Jardin

La textura vegetal se percibe en la escala de las hojas, en su forma y en la densidad del follaje. Hojas grandes y amplias generan superficies visuales contundentes; follajes finos y delicados producen una sensación más liviana. Cuando estos contrastes se combinan dentro de un mismo cantero, el jardín adquiere profundidad y dinamismo.

Hojas de diferentes texturas y distintos tonos de verde al borde de un estanque
Hojas de diferentes texturas y distintos tonos de verde al borde de un estanqueGENTILEZA NICOLÁS SÁNCHEZ
Las plantas con estructura son ideales para flanquear caminos y destacar el recorrido
Las plantas con estructura son ideales para flanquear caminos y destacar el recorridoInes Clusellas/ Revista Jardin

Una escena en movimiento

Las gramíneas son uno de los ejemplos más claros de esta lógica. Sus hojas finas y flexibles construyen una textura suave que cambia constantemente con la viento. Ese movimiento introduce algo fundamental en el diseño paisajístico: la sensación de un jardín vivo, donde la escena nunca es exactamente igual.

El verdadero carácter del jardín muchas veces está en las hojas, no en las flores
El verdadero carácter del jardín muchas veces está en las hojas, no en las floresInes Clusellas / Revista Jardin

Cuando el diseño se apoya en texturas y movimientos, el jardín funciona durante todo el año. Incluso cuando no hay flores, el paisaje sigue teniendo interés.

Desde el punto de vista visual, el contraste de texturas funciona como un recurso compositivo. Un follaje fino colocado junto a hojas más amplias crea tensión y equilibrio al mismo tiempo. Plantas erguidas pueden dialogar con especies de porte más suelto, mientras que las masas vegetales repetidas aportan ritmo y continuidad.

Contrastar hojas finas con follajes amplios genera profundidad en el cantero
Contrastar hojas finas con follajes amplios genera profundidad en el canteroInes Clusellas / Revista Jardin
Los laterales de la casa suelen ser lugares de sombra o semisombra donde las especies tropicales suelen desarrollarse cómodamente
Los laterales de la casa suelen ser lugares de sombra o semisombra donde las especies tropicales suelen desarrollarse cómodamenteGentileza Ullmann Ayarza

El movimiento también depende de la estructura de las plantas. Algunas especies reaccionan al viento con oscilaciones suaves; otras permanecen rígidas y aportan estabilidad a la escena. El diseño paisajístico juega justamente con esa combinación entre elementos dinámicos y elementos estructurales.

En jardines contemporáneos, muchas veces el resultado se parece más a un paisaje natural que a un cantero tradicional. Gramíneas, salvias, verbenas o pequeños arbustos estructurales se combinan para crear composiciones donde la flor es apenas uno de los muchos recursos visuales disponibles.

Capas de follaje crean volumen y sostienen el diseño durante todo el año
Capas de follaje crean volumen y sostienen el diseño durante todo el añoInes Clusellas / Revista Jardin
Canteros con diversidada de especies de estilo suelto
Canteros con diversidada de especies de estilo sueltoInes Clusellas/ Revista Jardin

La luz participa activamente de esta experiencia. Follajes finos capturan el sol de manera distinta a las hojas amplias, generando transparencias, sombras y reflejos que cambian a lo largo del día. A primera hora de la mañana o al atardecer, esas texturas pueden transformar por completo la atmósfera del jardín.

Este tipo de diseño también suele tener una ventaja práctica. Las composiciones basadas en texturas y estructuras vegetales dependen menos de las floraciones puntuales y se mantienen interesantes durante más tiempo, incluso en estaciones de transición como el otoño o el invierno.

Gramíneas que reflejan la luz al atardecer
Gramíneas que reflejan la luz al atardecerInes Clusellas
Las gramíneas son ideales para aportar texturas y luz a los canteros
Las gramíneas son ideales para aportar texturas y luz a los canterosGentileza Manuel Heslop

Con el tiempo, quien diseña jardines empieza a mirar las plantas de otra manera. Las flores dejan de ser el único criterio de elección y aparecen preguntas nuevas: cómo se mueve esa planta con el viento, qué textura aporta su follaje, qué sucede cuando se repite varias veces dentro del espacio. Es en ese momento cuando el jardín deja de ser simplemente una colección de especies ornamentales y empieza a comportarse como un verdadero paisaje, construido a partir de formas, texturas y movimientos que cambian con cada estación.

Además de texturas, el follaje fino de las gramíneas aporta movimiento, especialmente plantadas en macizos
Además de texturas, el follaje fino de las gramíneas aporta movimiento, especialmente plantadas en macizosInes Clusellas/ Revista Jardin
Por Valeria Burrieza
Revista Jardin
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista Jardín
  1. Cómo el cambio climático obliga a repensar el arbolado de nuestras ciudades
    1

    ¿Podrán sobrevivir?: Cómo el cambio climático obliga a repensar el arbolado de nuestras ciudades

  2. La terapia alternativa que gana terreno en veterinaria
    2

    ¿Plantas que curan mascotas? La terapia alternativa que gana terreno en veterinaria

  3. Cómo transformar la abundancia de la huerta en conservas para todo el año
    3

    Otoño en frascos: cómo transformar la abundancia de la huerta en conservas para todo el año

  4. Las flores que ni el paso del tiempo ni la repetición logran agotar
    4

    Rosas: Las flores que ni el paso del tiempo ni la repetición logran agotar