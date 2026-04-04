Las efemérides del 4 de abril reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se conmemora el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas.

Esta fecha, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sirve para pedir por el fin de las minas antipersona. Se trata de artefactos explosivos utilizados en zonas de conflicto —diseñados para estallar al mínimo contacto— que se ocultan en la tierra con objetivos militares. Sin embargo, matan o hieren a cualquiera que las pise o esté en sus inmediaciones, tanto soldados como a civiles. Según datos de la ONU, en promedio una persona muere o resulta herida por un artefacto explosivo de este tipo cada hora.

El Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas busca concientizar acerca del peligro de este tipo de armamento, que no discrimina entre militares o civiles

La principal problemática radica en que las minas antipersona permanecen activas mucho tiempo después de su instalación, y aunque haya terminado el conflicto, pocas veces se desentierran. Por eso desde la ONU sostienen que la presencia de minas “amenaza vidas, restringe la libertad de movimiento, limita el acceso a la tierra, priva de derechos a las comunidades y, sobre todo, infunde miedo e inseguridad”.

En 1997, la ONU prohibió el despliegue de estos artefactos a través de la Convención de Ottawa. Pero su instalación continúa, y el organismo aprovecha la efeméride para llamar la atención sobre zonas donde esta contaminación es relativamente nueva ―como Ucrania, Colombia, Yemen o Myanmar―, y otras donde el problema es de larga data ―como Camboya, Irak o Vietnam―. Además, es un momento para conmemorar a los muertos y heridos por las minas terrestres, que —según datos de la ONU— ascienden a 143.000 personas entre 1999 y 2020.

Efemérides del 4 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1823 – El general Martín Rodríguez funda la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires.

1915 – Nace Muddy Waters, músico de blues estadounidense.

1929 – Muere Karl Benz, inventor del primer automóvil con motor de gasolina.

1931 – Muere Andre Michelin, industrial francés, coinventor del neumático.

1949 – Se crea la OTAN, luego de que doce países firman en Washington el Tratado del Atlántico Norte.

1958 – 10.000 personas se manifiestan en Londres contra la bomba atómica. Esto da origen al movimiento pacifista.

1965 – Nace el actor estadounidense Robert Downey Jr, ganador del premio Oscar.

mejor actor de reparto, Robert Downey Jr., ganador infalible

1968 – Asesinan en Memphis a Martin Luther King, líder de los derechos civiles para la población negra de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz.

1969 – Se lleva a cabo el primer implante de un corazón artificial en la clínica San Lucas de Houston Texas, en Estados Unidos.

1975 – Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft en California.

2007 – Un policía de la provincia del Neuquén dispara por la espalda a quemarropa al maestro, activista sindical y militante socialista Carlos Fuentealba.

2019 – Muere Alberto Cortez, cantautor y poeta argentino.