La ubicación de la raya en el cabello representa un detalle técnico con impacto directo en la imagen personal. Según Ana Molina, especialista en dermatología, tricología y medicina estética del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, realizar ajustes simples en la dirección del peinado ofrece beneficios visuales significativos. “Mover la raya del pelo ligeramente hacia un lado o hacerla en zigzag ayuda a disimular la falta de densidad capilar en algunas zonas del cabello y es un truco que funciona bastante bien para dar sensación de mayor volumen”, afirma la experta en una entrevista para la publicación Telva.

Un peinado con raya al medio y ondas más armadas, que acompañan un maquillaje más fuerte Celebritieswonder.net

El uso recurrente de la misma raya genera una percepción de escasez, especialmente en personas con pelo fino o poco denso. El cambio de dirección permite elevar las raíces desde la base y obtener un efecto de volumen instantáneo. Molina aclara que este procedimiento actúa como un recurso óptico y no altera la estructura biológica del folículo, ya que no genera un crecimiento mayor ni aumenta el grosor de cada hebra de manera directa. Sin embargo, resulta útil para ocultar la zona central del cuero cabelludo, donde la alopecia androgenética femenina suele manifestar una menor presencia de pelo.

El paso del tiempo también influye en la percepción capilar. A partir de los 50 años, la miniaturización del cabello provoca que la raya parezca más ancha. La dermatóloga señala que este fenómeno responde a una pérdida general de densidad en la zona parietal, la cual se hace más evidente en la línea donde el pelo se divide de forma habitual. La especialista desmiente la creencia popular que atribuye la caída del cabello al mantenimiento de una misma raya durante años. “Podemos llevar la raya toda la vida en el mismo sitio sin ningún problema”, asegura Molina.

No obstante, la experta advierte sobre los peligros de otros hábitos de peinado. El uso frecuente de coletas o moños excesivamente tirantes provoca alopecia por tracción, una pérdida de pelo causada por la tensión repetida sobre los folículos. Este riesgo aumenta con tendencias como el estilo conocido como clean look, que requiere una fuerza constante sobre la implantación del cabello. A diferencia de este tipo de peinados, la modificación de la raya no daña la salud capilar y constituye una alternativa segura para mejorar el aspecto visual de la melena.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.