Andrea Suárez, dermatóloga: “Cuando el cortisol es alto, la cicatrización es lenta”

La dermatóloga Andrea Suárez explicó que una herida que tarda demasiado en cerrar puede ser una señal asociada con niveles elevados de cortisol. La especialista certificada en Estados Unidos incluyó este problema entre otras manifestaciones cutáneas y capilares vinculadas con el exceso de esa hormona.

Qué es el cortisol y qué funciones cumple en el organismo

Las glándulas suprarrenales producen el cortisol, que regula el metabolismo y la utilización de proteínas, grasas y carbohidratos. También interviene en el nivel de azúcar en sangre, la presión arterial, la respuesta al estrés, la inflamación y el ciclo de sueño y vigilia.

El adelgazamiento de la piel favorece desgarros, moretones e infecciones

Suárez sostuvo en un video de su canal de YouTube que “demasiado cortisol no es bueno”, pero que “muy poco” tampoco. Según advirtió, ambos extremos pueden poner en riesgo la vida.

Cómo el cortisol alto puede retrasar la cicatrización de las heridas

La doctora comentó que la inflamación cumple una función esencial en la reparación de los tejidos. Cuando un nivel elevado de cortisol reduce demasiado esa respuesta del organismo, las heridas necesitan más tiempo para cerrar. Por ese motivo, afirmó que “cuando el cortisol es alto, la cicatrización es lenta”.

A su vez, este desequilibrio tiene el potencial de causar atrofia en la epidermis, la capa superior, y en la dermis, una capa más profunda de la piel. Esta pérdida de grosor afecta principalmente a los codos, las rodillas y el dorso de las manos. Los vasos subyacentes se vuelven más evidentes y es posible que aparezcan telangiectasias, pequeñas dilataciones visibles de los vasos sanguíneos.

Otras señales son los cambios en el peso, el cabello y la superficie cutánea Magnific

La profesional de la salud comparó la apariencia con la de “un papel de cigarrillo mojado” y describió una superficie “muy frágil”. Por esa debilidad, podrían presentarse cortes, moretones o desgarros después de un golpe o un roce leve, como el contacto con el borde de una mesa. Retirar una venda adhesiva también es capaz de romper la piel. Estas lesiones tardan más en sanar, lo que eleva el riesgo de marcas e infecciones cutáneas.

Estrías, acné y otras señales cutáneas del cortisol alto

Las estrías constituyen otro signo de alto cortisol. Aquellas relacionadas con niveles elevados suelen medir alrededor de un centímetro de ancho y presentan un tono rojo intenso o púrpura. Se diferencian del aspecto rosado o plateado asociado con el embarazo, el crecimiento o el aumento de peso. Pueden aparecer en el abdomen, los muslos internos, los brazos, los glúteos, la zona lumbar y las mamas.

Asimismo, Suárez mencionó la acantosis nigricans, una alteración aterciopelada y de color gris amarronado que afecta el cuello, el rostro, las axilas y el dorso de las manos. Este cambio se relaciona con dificultades del organismo para responder a la insulina.

Otra manifestación es el acné esteroideo. La experta afirmó que “surge de golpe” y que suelen extenderse por la cara, el cuello, el pecho, la espalda y la parte superior de los brazos. También afecta a pacientes hospitalizados cuyos niveles aumentaron por una medicación.

Otro signo comprende infecciones recurrentes por hongos o levaduras. Entre ellas figuran la pitiriasis versicolor, los hongos en pies y uñas y las infecciones por Candida en la boca, los pliegues debajo de las mamas o la vagina. A la vez, esta última causa queilitis angular.

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Cómo el exceso de cortisol afecta la grasa corporal y el cabello

Entre las señales se encuentra la acumulación de grasa que suele concentrarse en el rostro, especialmente en las mejillas, y puede producir una apariencia de “cara de luna”. La acumulación de grasa también puede observarse en la parte superior de la espalda.

Por otro lado, las glándulas suprarrenales producen andrógenos, que influyen en el crecimiento del cabello. Por eso, su exceso acelera la alopecia androgenética y miniaturizar los folículos. En las mujeres suele ensancharse la raya central; en los hombres, retrocede la línea frontal.