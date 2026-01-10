Es oncólogo de Harvard y revela las “6 grandes mentiras” sobre la nutrición y las recomendaciones para una verdadera vida sana

Un reconocido oncólogo de Harvard reveló cuáles son los verdaderos secretos para vivir más tiempo, con mejor salud y bienestar prolongado, y aseguró que no se logran siguiendo modas alimentarias como el ayuno intermitente u otras dietas milagro, sino mediante hábitos sostenibles a largo plazo.

Los hábitos que se deben evitar para tener una vida sana, según un oncólogo de Harvard

Ezequiel J. Emanuel, oncólogo de Harvard y colaborador de CNBC, afirmó que la clave de una vida sana es adoptar hábitos alimenticios que puedan mantenerse durante años, no solo por semanas. Estos son los principales errores que recomienda evitar:

Un oncólogo de Harvard recomienda evitar las dietas milagrosas y tener hábitos sencillos (Unsplash)

Restringir los snacks ultraprocesados

La mayoría de los adultos consume más de 500 calorías diarias en refrigerios, principalmente de alimentos ultraprocesados como papas fritas, dulces y postres. Un estudio mostró que quienes consumieron este tipo de snacks aumentaron alrededor de un kilo en solo dos semanas, en comparación con quienes comieron alimentos integrales.

Proteínas en polvo

Aunque las proteínas son esenciales, las proteínas en polvo no son la mejor opción. Un análisis reveló que dos tercios de estos productos contienen niveles peligrosos de plomo. Además, el consumo excesivo de carnes rojas tampoco es recomendable.

Suplementos de fibra

La fibra es clave para la salud intestinal, pero los suplementos no sustituyen a los alimentos reales, ya que suelen contener un solo tipo de fibra y ofrecen beneficios clínicos limitados frente a la variedad que aportan los alimentos integrales.

Alimentos altos en grasa y azúcar

Se deben evitar los alimentos ultraprocesados, altos en azúcar y bajos en fibra, ya que están directamente relacionados con el sobrepeso y las enfermedades metabólicas.

Ejercitarse sin cuidar la dieta

Hacer mucho ejercicio no compensa una mala alimentación. Según Emanuel, lo que se come y la cantidad ingerida tienen un impacto decisivo en el peso corporal y la salud general.

Hábitos para tener una vida saludable

Así como hay hábitos que se deben evitar para tener una vida Así como existen prácticas que deben evitarse, el especialista destaca hábitos positivos que pueden mejorar significativamente la calidad de vida.

Se deben evitar los alimentos ultraprocesados para tener una vida sana (Unsplash)

Elegir refrigerios saludables

En lugar de comida chatarra, se recomiendan frutos secos, fruta, yogur, hummus y verduras, ya que aportan fibra y proteínas que ayudan a controlar el apetito sin generar picos de azúcar.

Consumo adecuado de proteínas

La ingesta diaria recomendada es de 0,75 a 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal, lo que equivale aproximadamente a:

45 a 70 gramos en mujeres

55 a 90 gramos en hombres

Estas proteínas deben provenir de fuentes naturales como lentejas, frijoles, yogur y pescado.

Dieta rica en fibra

Consumir frutas, verduras, legumbres y cereales integrales ayuda a reducir el riesgo de cáncer colorrectal, disminuye la incidencia de diabetes tipo 2 y se asocia con un 31% menos de riesgo de muerte por enfermedad coronaria.

Lácteos bajos en grasa

Los lácteos bajos en grasa se relacionan con un menor riesgo de diabetes tipo 2 y un mejor crecimiento en niños. Estudios también indican que los lácteos enteros no aumentan el riesgo de sobrepeso, tanto en niños como en adultos.

Grasas saludables

No todas las grasas son perjudiciales. Alimentos como aceite de oliva, aguacate, frutos secos y chocolate amargo se asocian con menor aumento de peso y mejor salud metabólica.

Ejercicio regular

La actividad física es fundamental, ya que mejora el sueño, el estado de ánimo, la función cognitiva, la densidad ósea y la conexión social.

El oro líquido para mejorar la microbiota intestinal

La kombucha, una bebida fermentada a base de té, azúcar y un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras, ha sido consumida durante siglos en Oriente y puede fortalecer la microbiota intestinal, mejorar la digestión y potenciar el sistema inmunológico.

El humus, yogurt y otros alimentos altos en proteína son buenos para tener una vida sana (Unsplash)

La bebida, conocida como el “oro líquido”, se obtiene al fermentar té negro o verde con azúcar y un cultivo llamado Scoby (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast), lo que da como resultado una bebida rica en vitaminas, magnesio, calcio y potasio.