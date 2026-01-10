Es oncólogo de Harvard y revela las “6 grandes mentiras” sobre la nutrición y las recomendaciones para una verdadera vida sana
El experto señala que programas como el ayuno intermitente y otras tendencias dan muy pocos resultados
Un reconocido oncólogo de Harvard reveló cuáles son los verdaderos secretos para vivir más tiempo, con mejor salud y bienestar prolongado, y aseguró que no se logran siguiendo modas alimentarias como el ayuno intermitente u otras dietas milagro, sino mediante hábitos sostenibles a largo plazo.
Los hábitos que se deben evitar para tener una vida sana, según un oncólogo de Harvard
Ezequiel J. Emanuel, oncólogo de Harvard y colaborador de CNBC, afirmó que la clave de una vida sana es adoptar hábitos alimenticios que puedan mantenerse durante años, no solo por semanas. Estos son los principales errores que recomienda evitar:
Restringir los snacks ultraprocesados
La mayoría de los adultos consume más de 500 calorías diarias en refrigerios, principalmente de alimentos ultraprocesados como papas fritas, dulces y postres. Un estudio mostró que quienes consumieron este tipo de snacks aumentaron alrededor de un kilo en solo dos semanas, en comparación con quienes comieron alimentos integrales.
Proteínas en polvo
Aunque las proteínas son esenciales, las proteínas en polvo no son la mejor opción. Un análisis reveló que dos tercios de estos productos contienen niveles peligrosos de plomo. Además, el consumo excesivo de carnes rojas tampoco es recomendable.
Suplementos de fibra
La fibra es clave para la salud intestinal, pero los suplementos no sustituyen a los alimentos reales, ya que suelen contener un solo tipo de fibra y ofrecen beneficios clínicos limitados frente a la variedad que aportan los alimentos integrales.
Alimentos altos en grasa y azúcar
Se deben evitar los alimentos ultraprocesados, altos en azúcar y bajos en fibra, ya que están directamente relacionados con el sobrepeso y las enfermedades metabólicas.
Ejercitarse sin cuidar la dieta
Hacer mucho ejercicio no compensa una mala alimentación. Según Emanuel, lo que se come y la cantidad ingerida tienen un impacto decisivo en el peso corporal y la salud general.
Hábitos para tener una vida saludable
Así como hay hábitos que se deben evitar para tener una vida Así como existen prácticas que deben evitarse, el especialista destaca hábitos positivos que pueden mejorar significativamente la calidad de vida.
Elegir refrigerios saludables
En lugar de comida chatarra, se recomiendan frutos secos, fruta, yogur, hummus y verduras, ya que aportan fibra y proteínas que ayudan a controlar el apetito sin generar picos de azúcar.
Consumo adecuado de proteínas
La ingesta diaria recomendada es de 0,75 a 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal, lo que equivale aproximadamente a:
- 45 a 70 gramos en mujeres
- 55 a 90 gramos en hombres
Estas proteínas deben provenir de fuentes naturales como lentejas, frijoles, yogur y pescado.
Dieta rica en fibra
Consumir frutas, verduras, legumbres y cereales integrales ayuda a reducir el riesgo de cáncer colorrectal, disminuye la incidencia de diabetes tipo 2 y se asocia con un 31% menos de riesgo de muerte por enfermedad coronaria.
Lácteos bajos en grasa
Los lácteos bajos en grasa se relacionan con un menor riesgo de diabetes tipo 2 y un mejor crecimiento en niños. Estudios también indican que los lácteos enteros no aumentan el riesgo de sobrepeso, tanto en niños como en adultos.
Grasas saludables
No todas las grasas son perjudiciales. Alimentos como aceite de oliva, aguacate, frutos secos y chocolate amargo se asocian con menor aumento de peso y mejor salud metabólica.
Ejercicio regular
La actividad física es fundamental, ya que mejora el sueño, el estado de ánimo, la función cognitiva, la densidad ósea y la conexión social.
El oro líquido para mejorar la microbiota intestinal
La kombucha, una bebida fermentada a base de té, azúcar y un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras, ha sido consumida durante siglos en Oriente y puede fortalecer la microbiota intestinal, mejorar la digestión y potenciar el sistema inmunológico.
La bebida, conocida como el “oro líquido”, se obtiene al fermentar té negro o verde con azúcar y un cultivo llamado Scoby (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast), lo que da como resultado una bebida rica en vitaminas, magnesio, calcio y potasio.
