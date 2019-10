Angie Landaburu. Anticipa su boda con el sobrino nieto de Eduardo Eurnekián

La influencer y Tomás Eurnekian, uno de los hombres más poderosos de Argentina, le adelantan a ¡Hola! los detalles de su casamiento, que será el 16 de noviembre en La Rural Fuente: HOLA - Crédito: Gentileza Cesar Crespo

Ella es hija de Jorge Landaburu, un reconocido abogado penalista, y él es sobrino nieto de Eduardo Eurnekian, uno de los hombres más ricos de Argentina, dueño de un conglomerado de compañías, y juntos están por escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Dentro de pocas semanas, la influencer Angie Landaburu (26) y su novio, Tomás Eurnekian (28), firmarán el acta de matrimonio en el Palacio Duhau. Lo harán frente a sesenta personas, un círculo íntimo si se tiene en cuenta que, nueve días después, quinientos invitados celebrarán con ellos en La Rural tras la boda religiosa, que tendrá lugar en la iglesia del Santísimo Sacramento. "Queríamos hacer algo chiquito, pero no será el caso", cuenta Angie, que cuenta en Instagram con 500 mil seguidores. "Tanto mi familia como la de Tomás tienen muchos compromisos, así que nos reservamos el civil para hacer algo menos formal con nuestros amigos", agrega la chica it, cuyo novio tiene un presente y un futuro promisorio. Tomás trabajó durante ocho años en el grupo de su tío abuelo, donde se desempeñó como director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Relaciones Internacionales. En 2017 se asoció con Daniel Hadad y hoy está al frente de Infobae América, un nuevo venture periodístico digital.

Dueño de un bajo perfil, un rasgo característico de los miembros de su familia, esta es la primera vez que Tomás se sienta a hablar con un medio sobre su noviazgo con Angie. El casamiento y el Martín Fierro a la Mejor Influencer de Moda que ganó Angie el 16 de octubre lo tienen entusiasmado y feliz.



Antes de volar a Argentina para terminar de definir cuestiones de último momento, los novios posaron para ¡Hola! en el departamento que comparten en Sunny Isles, Miami, desde principio de año. Alaïa, la perrita chihuahua de Angie, también quiso ser parte de las fotos Fuente: HOLA - Crédito: Gentileza Cesar Crespo

LA HISTORIA DE UN AMOR

La producción de fotos con ¡Hola! -la primera juntos- tiene lugar en su departamento de Sunny Isles. Los novios aterrizaron en Miami a principios de año por el trabajo de ambos y desde entonces viven allá: Angie firmó con Elite París, la agencia que representa a Kendall Jenner y a Emily Ratajowski, y sus viajes a Europa y México son más cortos desde Florida. Tomás, en tanto, comanda Infobae América y sus propias compañías de cartelería digital en vía pública desde Miami. La charla se da unos días después, en Buenos Aires.

-Se conocieron hace tres años, en la gala de la Fundación Zaldívar. ¿Cómo fue?

Angie: Charlamos un poco ahí y me invitó a salir. Fuimos a comer a Guido y yo después estuve un mes afuera.

Tomás: En esa salida me voló la cabeza. Al día siguiente un amigo me preguntó cómo me había ido y le dije: "Es una chica para casarse".

Angie: El tiempo que estuve afuera hablamos todos los días por teléfono. Fue una locura. Volví, nos fuimos un fin de semana a Punta del Este y nos pusimos de novios.

-¿En qué momento te diste cuenta de que Tomás era para vos?

-Tenemos muchos gustos y deseos en común. En general, cuando empezás a hablar con alguien estás más en plan seducción, pero lo nuestro no fue así: hablamos de nuestros proyectos, los sueños, la familia.

-¿Cómo describirían este tiempo juntos?

Angie: De mucho compañerismo. Estamos integrados en la vida del otro y nos gusta compartir nuestra relación con la gente que queremos. Siento que encontré mi par en Tomás. Es muy lindo ver cómo vamos creciendo como pareja y madurando como personas, juntos. En muy poco tiempo nuestras carreras explotaron, arrancamos la convivencia en otro país y ahora vamos a casarnos.

-Tomás, ¿qué es lo que más te gusta de tu novia?

-Su determinación. Todo lo que se propone lo logra y lo hace con pasión y compromiso.

-¿Y a vos, Angie?

-Lo romántico que es y lo mucho que se preocupa por nosotros.

Galardonada como la "Mejor Influencer" en la primera edición de los Martín Fierro de Moda, Angie hizo de su estilo de vida high-end una marca personal. "Cuando la conocí, me encontré con una persona sencilla y transparente", cuenta Tomás Fuente: HOLA - Crédito: Gentileza Cesar Crespo

La boda civil será el 7 de noviembre en el Palacio Duhau; la ceremonia religiosa será bajo el rito católico, en el Santísimo Sacramento; y los novios celebrarán con un party para quinientas personas Fuente: HOLA - Crédito: Gentileza Cesar Crespo



"Al principio, intentaba esquivar las fotos, pero, un día, Angie agarró y me dijo: 'Esta es mi vida, sos mi novio y yo quiero compartir esto con vos'. Me di cuenta de que tenía razón y desde entonces la acompaño", dice Tomás, cuya familia es de bajísimo perfil Fuente: HOLA - Crédito: Gentileza Cesar Crespo

A los 14 quiso empezar a trabajar como modelo, pero sus padres no se lo permitieron. Fue al colegio San Andrés y luego empezó a estudiar Abogacía. Fuente: HOLA - Crédito: Gentileza Cesar Crespo



LA SEGUNDA ES LA VENCIDA

-¿Cuándo decidieron que se querían casar?

Tomás: Hace un año. Angie se había ido a los fashion weeks e íbamos a estar un mes separados. Festejamos mi cumpleaños el 6 de septiembre y ella partió al día siguiente. Pasaron el 7, el 8 y el 9 me desperté raro, el 10 lo mismo. "Me siento mal, algo me pasa. ¿Me estaré enfermando?", pensé y me di cuenta de que la extrañaba. Ese día me escribió mamá para comer y en la comida le dije que me iba a casar con Angie.

Al día siguiente, Tomás encargó el anillo y decidió volar a fin de mes a París para proponerle casamiento. Las cosas no salieron como planeaba. "No le pedí casamiento allá, ¡no sabés lo complicado que fue! Me había dicho que iba a estar tranquila y nada que ver", cuenta divertido el novio, cuyo plan de sorprender a Angie con una propuesta romantiquísima se vio frustrada. "Fuimos a comer a un lugar espectacular frente a la Torre Eiffel. Yo estaba con tacos desde las 7 de la mañana, eran las 12 de la noche y no daba más", se defiende la influencer, cuyas jornadas durante la semana de la moda son maratónicas. "Volvimos en el taxi sin hablarnos, estaba indignado. Para Angie es muy importante no irnos a dormir peleados y ese día yo quería irme a dormir así, pero no lo logré", se ríe. Tuvo su revancha unas semanas después, en Tulum, adonde tenían planeado festejar el cumpleaños de Ángeles Cibils, la mamá de Angie. "Le arruiné mal el plan a mi suegra", admite, con una sonrisa.

-¿Cómo fue el pedido?

Angie: Íbamos a festejar el cumpleaños de mamá con una comida en Azulik, un resort ecológico increíble, que está compuesto por nidos. Estábamos en nuestro hotel y Tomás me dijo de ir antes para ver el atardecer. Llegamos a nuestra mesa, que estaba en el nido más alto de todos, que hay que reservar seis meses antes, y la vista era realmente espectacular. Me di vuelta y lo vi a él arrodillado con el anillo. No lo podía creer. Fue muy romántico.

Tomás: A los dos minutos llegaron sus padres, parecía cronometrado. Fue todo muy lindo.

-¿Qué nos pueden adelantar de su boda?

Angie: Nos vamos a casar por Iglesia el 16 de noviembre y por Civil el 7. Estamos felices, tenemos a Bárbara Diez de wedding planner y no queremos revelar mucho más.

-¿Según qué rito va a ser la ceremonia religiosa?

-Según el rito católico. Lo único que me pidió mamá es que nos casemos en el Santísimo.

Tomás: Nos casamos según el rito católico para que ambas madrinas tengan su protagonismo.

-¿Cómo están viviendo sus familias la recta final?

Angie: Con un poquito de estrés. Nuestro casamiento, además, cae en un momento sensible para Argentina.

Tomás: Lo de las elecciones fue un tema. Empezamos a organizar nuestro casamiento un año atrás y las cosas se complicaron muchísimo en los últimos meses.

-¿Y la luna de miel?

Angie: Nos vamos a ir recién en junio del año que viene. Después del casamiento nos volvemos a Miami, por Art Basel, y de ahí volamos a Uruguay.

Tomás: Fue un año muy movido con la mudanza, el laburo de cada uno, la organización del casamiento. Nos casamos y yo vuelvo a trabajar a fondo. La luna de miel será un proyecto para 2020.

-¿Qué significa este paso para cada uno?

Angie: Además de mi compañero, mi amigo, mi todo, Tomás es el primero en decirme: "Crecé, trabajá, hacé tu camino, disfrutá". Los dos venimos de entornos privilegiados y es difícil encontrar a alguien con tus mismas ganas de crecer. Me enamora que me impulse a ir por más.

Tomás: Para mí ya estamos casados. Desde el día uno me sentí casado con Angie. Este es un paso que estamos tomando para afianzar aún más lo nuestro. Estoy copado, ¿qué más te puedo decir?

Tras un intento fallido de proponerle matrimonio en septiembre del año pasado, durante la semana de la moda de París, el novio logró cumplir su cometido en un viaje a Tulum, a mediados de octubre del año pasado. "Fue muy romántico", suspira Angie. Fuente: HOLA - Crédito: Gentileza Cesar Crespo

Angie tuvo dos despedidas de soltera. La primera, con sus amigas de la vida en Ibiza, y la segunda, que tuvo lugar en Miami del 18 al 26 de septiembre en Miami, con compañeras de la facultad Fuente: HOLA - Crédito: Gentileza Cesar Crespo

