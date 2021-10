“Anibaladas” en Twitter. El estilo virtual de Aníbal Fernández: insultos, fake news e intimidación

En enero de 2018 Aníbal Fernández se hizo eco de una fake news insólita: creyó que Bill Gates había pedido por la liberación de Milagros Sala. Lo leyó en Infobae y, rápido de reflejos, lo retuiteó. Lo que jamás hizo fue entrar a la nota y leerla. Ni siquiera reparó en la volanta que, a modo de advertencia, aclaraba que la nota se encontraba dentro de la sección “Humor Político”. Tampoco le sonó raro que, desde el título, el fundador de Microsoft sermonease al ex presidente Mauricio Macri con una condición absurda: “Voy a invertir en Argentina cuando liberen a Milagros Sala”. De haber leído la nota -antes de promoverla entre sus seguidores- hubiese comprendido que estaba escrita en tono burlón. Mucho después, cuando reparó en su error, borró el posteo de su historial para “no dejar huellas”.

Aníbal Fernández levantó una nota humorística y, creyéndola real, la compartió entre sus seguidores.

El Ministro de Seguridad es un usuario activo en Twitter. Tiene más de un millón cien mil seguidores en la red social que prefieren los políticos porque les permite comunicarse con sus seguidores sin intermediación ni edición. Además, todo lo que allí sucede tiene rebote en los medios de comunicación. Pero Aníbal Fernández sin filtro camina siempre por la cornisa. Y, desde que abrió su cuenta @FernandezAnibal, en marzo de 2010, escribió una enorme cantidad de “tuits” que se inscriben dentro de su particular género que los periodistas compilan bajo el nombre de “anibaladas”. A continuación, algunos ejemplos del estilo virtual del Ministro de Seguridad de la Nación.

El 21 de septiembre pasado, en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, durante la primera reunión del “nuevo gabinete de ministros” designado tras las PASO, Aníbal Fernández volvió a verse las caras con un viejo enemigo, quien hace tiempo fue blanco de sus “tuits” más brutales: Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. El 15 de diciembre de 2017, Aníbal escribió: “COMICO El basura traidor de JD dice que CFK (que jamás perdió una elección) no es opción electoral pero este MUGRE viene de perder las PASO. BURRO”.

En enero de 2017, disparó con munición gruesa contra Julián Domínguez. Lo trató de "basura", "traidor" y "burro". Hoy los dos tienen cargo de ministros en el gabinete de Alberto Fernández.

No es el único ex compañero que cruzó en su vida “tuitera”. En septiembre de 2016 arremetió contra un joven prodigio del kirchnerismo, quien presidió durante más de cinco años el ANSES: Diego Bossio. Aníbal fue al hueso y escribió en su cuenta de Twitter: “El traidor de mierda de Diego Bossio dijo ‘No hablamos más de Cristina, es una etapa superada’. Das asco”. Vale aclarar que en ese momento Bossio se había alejado del kirchnerismo para sumarse al espacio comandado por Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Cuando Diego Bossio pasó al Frente Renovador de Sergio Massa, Aníbal le dedicó uno de sus "tuits" más agresivos.

Sin embargo, como sucede en el mundo real, su mayor enemiga virtual es Lilita Carrió. En sintonía con los mensajes machistas que supo escribir Alberto Fernández “desde el llano”, antes de ser presidente, Aníbal tampoco ahorra calificativos para la fundadora de la Coalición Cívica-ARI. Allí suele tratarla de “sucia”, “enferma”, “pobre señora”...

Como en radio y televisión: en redes sociales, su "enemiga preferida" es Lilita Carrió.

Al ex presidente Mauricio Macri lo llama “mamerto” ó “imbécil”. Con prosa de compadrito, también suele frente a lo que él considera que son injusticias. Cuando el abogado Alejandro Fargosi escribió sobre Florencia Kirchner y su fortuna “en dólares”, Aníbal sacó pecho y lo invitó a pelear: “Pedazo de bruto y cagón... Deje a las hijas de mis amigos y agárreselas conmigo”, escribió.

Quien no respeta su propia investidura jamás podrá respetar la investidura ajena. "Mamerto" e "imbécil" para el ex presidente Mauricio Macri.

Cuando el abogado Alejandro Fargosi escribió sobre Florencia Kirchner y su fortuna, Aníbal lo invitó a pelear.

En junio de 2011, cuando Aníbal Fernández recién comenzaba en Twitter, Fopea (Foro de Periodismo Argentino) lo denunció por agredir desde la red al periodista Nicolás Wiñazki por notas que firmó en Clarín. “Que pedazo de tarado madre de Dios! Alcahuete/burro a sueldo”, escribió primero el entonces jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Días más tarde, volvió a la carga: “Qué pedazo de tarado mi Dios!”.

En 2018, mantuvo un duelo “tuitero” en capítulos con Federico Andahazi. Pero cada episodio terminaba igual: Andahazi hacía referencia al Triple Crimen (hablaba de la efedrina ó se refería a Fernández como “la morsa”) y Aníbal se deshacía en una catarata de insultos.

Como Nicolás Winazky, Federico Andahazi también fue víctima de los "tuits" del actual ministro de Seguridad.

Otro "tuit" dedicado a Andahazi.

“Aníbal se ha convertido en un energúmeno verbal”

Hace diez años, en 2011, mientras abría su cuenta de Twitter, Aníbal Fernández mantuvo un durísimo cruce epistolar con su ex amigo Alberto Fernández. Cada carta -que se reproducían en los medios- contenía disparos de munición gruesa. En ese contexto, Alberto Fernández asistió al programa El Club de la Tarde, de Radio Mitre. Entonces, el actual presidente volvió a abrir fuego calificando a Aníbal como “un barrabrava”. Luego, cuando Ernesto Tenembaum le comentó que el actual Ministro de Seguridad lo acusaba de “cagarse” en su amistad con Néstor Kirchner, Alberto fue contundente: “¿Qué querés que te diga? Yo lamento mucho que Aníbal se haya convertido en un energúmeno verbal, y ahora lo es para conmigo… Yo me callo, no le voy a contestar nada”, respondió.