¿Animales de apoyo emocional o simplemente mascotas?

The New York Times 29 de junio de 2019

NUEVA YORK.- Vayne Myers, un barista de Starbucks de 26 años que vive en Tampa, Florida, ha sufrido ansiedad desde que era niño. Un compañero de trabajo le sugirió que probara tener un animal como apoyo emocional. Así que Myers se compró un pato hembra al que nombró Primadonna. El ave, blanca como la nieve, ha aportado grandes beneficios a su estado mental.

"Cuando sentía que yo no importaba en el mundo -comentó-, Primadonna llegaba contoneándose y me recordaba que hay alguien que me ama".

No obstante, el casero de Myers exigió pruebas de que Primadonna era necesaria por motivos médicos y no era solo una mascota. Myers le dio una carta de un terapeuta en California y luego otra nota de un orientador. Pero ninguno de esos documentos satisfizo al casero, quien amenazó con desalojarlo. Myers contrató un abogado e interpuso una demanda por discriminación de vivienda con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Su demanda es una más entre otras mil que ha recibido dicha agencia en todo Estados Unidos en lo que va de este año.

El número de personas que afirma que tiene el derecho a vivir con animales en aras de su salud mental, así como de llevarlos en aviones e ir con ellos a restaurantes y tiendas, ha ido creciendo rápidamente. En 2011, el Registro Nacional de Animales de Servicio, una empresa con fines de lucro que vende a los dueños certificados y chalecos para los animales que los hace parecer oficiales, tenía 2400 animales de servicio y apoyo emocional en su registro. Ahora son casi 200.000.

No obstante, la propagación de ese tipo de animales, la gran mayoría de los cuales son perros, también ha causado cierta preocupación entre caseros, personal de aerolíneas y otros negocios que afirman que muchos estadounidenses quizá estén abusando del sistema. Los críticos afirman que los dueños de las mascotas obtienen cartas de terapeutas en línea o certificados falsos para evitar pagar ciertas cuotas o para obtener permiso de llevar a sus criaturas adonde normalmente no se les permitiría ir.

"Hemos visto de todo, desde reptiles hasta insectos", dijo Amanda Gill, directora de asuntos gubernamentales de la Asociación de Apartamentos de Florida.

Este año se aprobó una ley en Utah según la cual es un delito menor mentir sobre si una mascota es un animal de apoyo emocional.

"Es difícil pintar una línea clara", dijo Todd Weiler, un senador estatal en Utah que afirmó que un antiguo compañero de la preparatoria tiene un cerdo de apoyo emocional. "¿Cuándo se trata de una mascota y cuándo de un animal de apoyo?".

Los animales de apoyo emocional, que proveen una sensación de bienestar con su presencia, pero que no tienen ningún entrenamiento especializado, no tienen el mismo estatus que un animal de servicio para casos de discapacidad. Pero cuando se trata de tener a un animal en un hogar rentado, los inquilinos tienen el derecho de vivir con un animal si les ayuda a lidiar con la depresión o la ansiedad, según la ley.

Junto con el incremento de los animales de apoyo emocional, ha aumentado el escepticismo, sobre todo en los aeropuertos. Una serie de incidentes (un perro que atacó a un pasajero y una ardilla de apoyo emocional que hizo que todos los pasajeros tuvieran que desembarcar) ha acrecentado la ansiedad provocada por animales que alivian la ansiedad.

Después de que su casero amenazó con desalojarlo por la pata Primadonna, Myers encontró a Matthew Dietz, director de litigio del Disability Independence Group, un centro de ayuda legal sin fines de lucro en Florida.

Hoy a Dietz le preocupa la situación de un veterano sin hogar al que ayuda. El veterano por fin encontró una casa, pero le exigen que se deshaga de dos perros que estuvieron con él en las calles."La enfermedad mental es dura", dijo Dietz. "Todo lo que hace sentir mejor a alguien, ¿por qué no permitirlo? Si no lastimás a nadie, ¿cuál es el problema?"