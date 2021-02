Año nuevo chino. Ludovica Squirru: “Cómo preparase para el año del búfalo”

El 12 de febrero empieza el año nuevo según el calendario chino. Cuarenta días después del comienzo de este 2021, y pasado el fervor de dejar atrás un 2020 difícil, la inminencia de un nuevo ciclo aparece como la oportunidad de renovar esperanzas, votos y listas de deseos. Y ¿por qué no? Una nueva excusa para parar y recalcular.

Mirarse para adentro, estudiar la realidad y ajustar metas y expectativas a lo que ya se vislumbra para un futuro que ya está acá. Con picos de contagios de Covid-19, con los planes de vacunación que ya comenzaron, con nuevas incertidumbres frente a la pandemia que nos dio vuelta los esquemas con los que percibíamos el mundo, el nuevo año se presenta un desafío que exigirá prepararse para sortear.

“Hay un cambio sistémico a nivel planetario”, dice y repite en cada conversación Ludovica Squirru Dari, al dar a conocer sus predicciones del horóscopo chino, basadas en su intuición, en el IChing y en el Ba Zi, un sistema de conocimiento milenario que ella viene estudiando y que introdujo en la Argentina hace más de treinta años. Pero este año del búfalo, particularmente, no va a ser un año fácil.” No viene un año diferente al anterior, vamos a vivir una continuidad de lo que empezó en el año de la rata, no se va a ir fácilmente la pandemia y vamos a tener que volver a lo que importa: la tierra, las familias, la solidaridad”, augura.

Cada año, Ludovica escribe un nuevo libro de horóscopo, poesía, arte y sabiduría ancestral que junto a su crónica de viaje Mi China (va por su tercera reedición a cargo de Penguin Random House Grupo Editorial), conforma una obra por la cual es reconocida como una de las sinólogas más consultadas en los programas televisivos. Este año no pudo hacer su gira mundial pero abrió una cuenta de Instagram para estar más comunicada con sus seguidores @Ludovica Squirru.

Cómo empezar bien el nuevo año chino

El año del búfalo (o del buey) según el calendario chino Shutterstock

“Los chinos se preparan para no dejar nada sin resolver, ellos consideran que hay que empezar el año sin asiganaturas pendientes y esto vale para todos los signos”, asegura Ludovica y recomienda:

Si tenés deudas, pagalas. Pagalas como puedas, con trueque si es necesario. Por lo menos hacete cargo, llamá a tu acreedor y avisale que estás viendo cómo saldar tu deuda, pedí más tiempo, pero no lo dejes pendiente.

Si estas peleado con alguien, acercate, hablá, pedí disculpas, tratá de reparar el vínculo.

Hacé una limpieza profunda de tu casa. A fondo, no dejes rincón sin repasar.

Arreglá las cosas rotas, vidrios, espejos, muebles.

Limpiá las energías de tu casa.

Cuidá tu salud. Hacete un chequeo. Subí tus defensas con medicinas preventivas, buena alimentación, yoga, meditación, tai chi, constelaciones familiares. Hacé un reseteo de tu mente y de tus emociones.

LA NACION