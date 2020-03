Antonio Bachour. El pastelero que se inspira en obras para hacer sus postres

Ganador del mundial de pastelería, Antonio Bachour, pasó por el país y mostró su pattiserie inspirada en la estética del color

María Eugenia Mastropablo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de marzo de 2020 • 00:22

Antonio Bachour es una persona inquieta que ya a los trece años comenzó a ayudar a sus padres en la panadería familiar que tenían en Puerto Rico, su país natal. En aquel momento ya soñaba con poner manos en la masa y hacer las cosas de una manera diferente.

"La panadería de mis padres era muy tradicional", cuenta en diálogo con LA NACION. "Me encantaba lo que ellos hacían pero yo siempre pensaba en arreglar un poquito más las cosas, en hacer algo más moderno", agrega de visita en la Argentina e invitado por Alyser, el mercado mayorista especializado en productos de calidad para pastelería de Argentina. El reconocido pastelero dictó un curso en el Instituto Superior de Enseñanza Hotelero Gastronómica (Isehg) en el marco de la apertura de la nueva carrera de Chocolatería y realizó un encuentro en el Four Seasons Hotel donde presentó su libro "Bachour in color".

El color es vida

Los años pasaron, ganó numerosos premios internacionales, entre ellos el Mundial 2018 como "Mejor Chef Pastelero", pero sus ganas de ir un poco más allá continúan intactas. Con 45 Bachour tiene su sello propio y lo muestra desde su patisserie: el color, las ornamentaciones de flores y las frutas tropicales. "Yo digo que uno primero come por los ojos. El cincuenta por ciento de mis postres es visual. La estética es muy importante para mí y el color es vida. Es por eso que trato de darles color a mis postres", explica.

El pastelero visitó Argentina, dicto talleres y presentó su libro

Estas ganas de "llamar la atención" de los clientes a través de los diseños hicieron que el pastelero recurra a ideas que "ve por la calle". "Me inspiro mucho en la gente. En las personas, los edificios, las plantas. También puede ser en una blusa o un traje que veo en un negocio", cuenta. "También me gusta ir a los museos, me inspiran mucho. En los cuadros hay detalles que te marcan y, por ejemplo, una vez vi unas florcitas en la pintura de un artista que me encantaron para replicar en detalles hechos en chocolate", agrega.

Además de tener un restaurante propio en Miami, ciudad en la que vive, Bachour brinda cursos y talleres alrededor del mundo. También, comparte información sobre pastelería en sus redes sociales, en las que tiene casi un millón de seguidores.

Es de Puerto Rico, viven en Miami, da clases por todo el mundo y se asombró con la gastronomía argentina

"Si tuviera que darle un consejo a los pasteleros que recién empiezan sería que deben sentir pasión. La pastelería tiene que nacer del corazón porque es una carrera muy sacrificada. Se trabajan muchas horas y en fechas como la Navidad y el Día de la Madre. También hay que tener mucha disciplina. Tener voluntad y aprender como una esponja de otros chefs reconocidos", le recomienda a los estudiantes. "Es algo que te tiene que encantar. Yo llevo 30 años en esta profesión y siento ganas de hacer cosas nuevas todas las mañanas, de crear y, si en algún momento, ya no sintiera eso, me dedicaría a otra cosa", afirma.

Bachour in color, es el libro que acaba de lanzar el reconocido pastelero

Consultado por cómo ve posicionada a la pastelería argentina en el mundo, Bachour destaca: "Tiene muchas cosas buenas. Tiene algo de la europea clásica pero también postres muy modernos. Noto que acá hay una gran cultura de la mezcla. Además, se encuentra buena pastelería tanto en los restaurantes de los hoteles más lujosos, como el Hyatt y el Four Seasons, como también hay deliciosas medialunas o cheesecake con dulce de leche en las panaderías de la esquina del barrio".

Finalmente, el chef asegura con confianza: "Yo me siento como en casa. Este país tiene una gran calidad en la gastronomía, la carne y los lácteos. Tiene todo para convertirse en el número uno de Latinoamérica".

Flores, texturas, colores. Todo entra por los ojos