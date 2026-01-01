Es de Filadelfia y creó un negocio que convierte los productos rechazados por agricultores en alimentos para consumir a bajo costo

Un emprendedor de Estados Unidos creó un negocio para evitar que se desperdicie la comida que rechazan los agricultores y que está en buen estado. Abhi Ramesh desarrolló la idea en Filadelfia, Pensilvania, y la hizo realidad en 2018.

Cómo funciona el negocio de venta de alimentos

Ramesh fundó Misfits Market en 2018, luego de visitar un huerto y ver que muchas manzanas se desechaban por su apariencia física, ya fuera por el tamaño o aspecto. Así, decidió crear un emprendimiento basado en una tienda de comestibles que compra esos alimentos.

Posteriormente, la empresa empaqueta los productos para venderlos y difundirlos en todo EE.UU.

En diálogo con CBS News, Ramesh destacó la idea inicial que dio pie a su proyecto. “Todo el ecosistema de los supermercados se ha construido en torno a garantizar que todo esté perfectamente uniforme en el estante", dijo. Desde su perspectiva, las frutas descartadas representan una oportunidad.

El propósito principal de esta iniciativa es evitar que los alimentos se tiren a la basura. El fundador del negocio definió cualquier idea que tenga ese fin como “una ventaja”.

Abhi Ramesh desarrolló el proyecto de Misfits Market en 2018 misfitsmarket.com

Cuántos alimentos logra conservar el negocio: no son desperdiciados

De acuerdo con CBS News, más de nueve millones de toneladas de productos son rechazados en las tiendas de comestibles en EE.UU. por imperfecciones cada año. Una estimación de la organización Kanbe’s Markets señaló que esa cantidad de comida estaría valuada en más de 17.000 millones de dólares.

“Cuando la gente piensa en el desperdicio de alimentos, se imagina cosas que se pudren en un vertedero. Pero no es eso. Es la manzana que no tenía la forma perfecta. Al mismo tiempo, millones de personas en todo el país carecen de acceso a alimentos saludables y asequibles", aseveró Ramesh.

El negocio que creó este emprendedor no es rentable todavía, pero evitó que 90.000 toneladas de alimentos terminen en la basura y se ubiquen en las despensas de clientes de todo EE.UU.

El negocio "rescata" los alimentos con diferencias en su aspecto para ofrecerlos a costos inferiores Freepik

Cómo funciona el proyecto de compra y venta de alimentos para hacerlos más asequibles

En la página web oficial se detalla que Misfits Market conecta diariamente a los agricultores con los consumidores, al ofrecer descuentos significativos de hasta un 20% con respecto a las tiendas tradicionales.

De esa forma, trata de beneficiar a los productores rurales e incluir una alternativa más sostenible a las familias que se ven afectadas por la inflación.

Esta iniciativa representa el acceso a alimentos más accesibles, donde Ramesh destacó que “la calidad interna del producto es mucho más importante que su uniformidad estética en los estantes”.

A su vez, indicó que una de cada siete personas padece hambre, mientras un tercio de los alimentos en EE.UU. se desperdicia.

Este sistema coopera con alrededor de 60 organizaciones de todo el territorio norteamericano, como Feeding America, para la distribución de los alimentos, principalmente en su servicio en línea y de envíos.