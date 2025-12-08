Apnea, estrés, audiometría: así funcionan los relojes y audífonos que miden su salud

Los dispositivos como relojes y bandas inteligentes han dejado de ser herramientas solo para recibir notificaciones o contar pasos; hoy se ha transformado en un laboratorio médico preventivo que llevamos puesto las 24 horas.

En un país como Colombia, donde la prevención suele llegar tarde, los nuevos dispositivos de muñeca y oído están democratizando el acceso a datos vitales que antes requerían una visita clínica. El ejemplo más reciente es la llegada de funciones avanzadas de detección de apnea del sueño y exámenes de audiometría clínica al ecosistema de Apple.

La apnea del sueño es un ‘enemigo silencioso’. Se estima que mil millones de personas en el mundo padecen esta condición, un trastorno donde la respiración se detiene y reinicia repetidamente al dormir. Lo alarmante, según datos médicos, es que el 80 por ciento de quienes la sufren no lo saben. Si no se trata, esta condición puede derivar en hipertensión, enfermedades cardíacas e incluso la muerte. Apple ha decidido atacar este problema de invisibilidad activando en Colombia la función de ‘Notificación de apnea del sueño’.

Nivel de apnea del sueño

Esta herramienta, disponible en el Apple Watch (Series 9, Ultra 2 y posteriores), introduce una innovación técnica fascinante: no utiliza el sensor cardíaco como muchos creerían, sino el acelerómetro. Según explicó a EL TIEMPO el doctor Matt Bianchi, experto en sueño de Apple, el sistema detecta micromovimientos: “Utilizamos el acelerómetro para detectar interrupciones en la respiración. Esos movimientos de la respiración que ocurren en el pecho se reflejan a través del brazo en movimientos diminutos, casi imperceptibles, que podemos detectar en la muñeca”.

A diferencia de una medición de frecuencia cardíaca que es instantánea, esta función es pedagógica y requiere paciencia, pues la apnea es una condición crónica, no un evento de una sola noche. El reloj analiza una métrica llamada ‘Alteraciones respiratorias’ durante un periodo de 30 días.

Esto se hace para evitar falsos positivos; por ejemplo, si una noche usted bebió alcohol o estuvo enfermo, su respiración cambiará, pero eso no significa que sufra de apnea. “Al analizar 30 días, nos aseguramos de que, si notificamos al usuario, tenemos una seguridad muy alta en que hay un riesgo real”, puntualiza el doctor Bianchi.

Si el reloj detecta patrones consistentes de apnea moderada a grave tras ese mes de análisis, enviará una notificación simple y directa. Aquí es donde la tecnología asume su rol: no pretende reemplazar al médico, sino actuar como un ‘guardián’ que le avisa que algo anda mal para que busque ayuda profesional. Para el usuario colombiano, la utilidad práctica de esta función se materializa en la consulta médica. La aplicación Salud permite exportar un informe detallado en PDF que muestra cuándo ocurrieron las alteraciones y explica la validación clínica de los datos. Esto agiliza el diagnóstico, entregándole al doctor información primaria de calidad para que decida si es necesario ordenar una polisomnografía (el examen clínico estándar).

Audiometría a la mano

Pero la salud no se detiene en la muñeca. Apple también ha integrado una potente herramienta de salud auditiva en los AirPods Pro 2 y 3. Estos audífonos ahora permiten realizar un test de condición auditiva con validez clínica.

En cuestión de minutos, y utilizando el iPhone, el usuario puede obtener un audiograma similar al que se realiza en una cabina insonorizada, detectando pérdidas de audición tempranas que solemos ignorar.

El proceso de la prueba de audiometría es sencillo pero riguroso: los audífonos reproducen una serie de tonos a diferentes frecuencias y volúmenes, y el usuario debe tocar la pantalla cuando los escucha. El resultado crea un perfil auditivo personalizado que no solo informa sobre la salud del oído, sino que ajusta automáticamente el sonido de la música, las llamadas y las películas para compensar las frecuencias que el usuario ya no escucha bien.

Para activar estas funciones en Colombia, es necesario tener el sistema operativo del iPhone y del reloj actualizados a sus últimas versiones. En la aplicación ‘Salud’, bajo la pestaña ‘Respiración’, se configura la detección de apnea. Es indispensable dormir con el reloj puesto y tener activado el ‘modo sueño’. Para la audiometría, basta con entrar a la configuración de los AirPods cuando están conectados al teléfono.

En conclusión, estamos ante una nueva era de la medicina preventiva digital. El doctor Bianchi resume la filosofía detrás de estos avances: “Vimos una oportunidad: ¿hay alguna manera de usar un dispositivo que ya llevas puesto en tu vida diaria para ayudarte a ser consciente de que podrías tener esta condición?”. La respuesta está en nuestra muñeca y en nuestros oídos, ofreciendo datos que literalmente pueden salvar vidas.

Por José Carlos García Rico