Así esta hoy la mujer que ganó un sueldo por 30 años en la lotería y pudo cumplir su sueño: ser “cazafantasmas”

Los juegos de azar son para muchas personas una forma de lograr sus sueños y este es el caso de una mujer que ganó la lotería y percibirá una suma de 12.500 dólares durante 30 años. Laura Hoyle es una inglesa de 40 años que obtuvo el primer premio en el sorteo Set for Life de Camelot en marzo de 2021 y concretó lo que tanto anhelaba: renunció al trabajo y se volvió “cazafantasmas”.

La reacción de la mujer al momento de enterarse del premio no tardó en viralizarse. Y es que los organizadores de la lotería se comunicaron con ella y la sorprendieron “Recibí una alerta justo después del sorteo que decía que había ‘buenas noticias sobre mi boleto’, pero asumí que había ganado cinco dólares”, expresó en una entrevista con The Sun en ese momento.

El momento en el que Laura Hoyle se enteró que ganó el gran premio (Foto: Captura de video)

En esa misma línea, recordó: “Incluso seguí jugando en varios sorteos más antes de recibir un correo electrónico de la Lotería Nacional solicitando que inicie sesión en mi cuenta y revise mis mensajes. Pensé que era extraño e incluso le pregunté a mi marido pensaba que era real o no. Era un viernes por la tarde, estaba trabajando desde casa y finalmente revisé mi cuenta y vi que había muchas notificaciones allí. Fue entonces cuando finalmente se nos ocurrió que deberíamos llamar y averiguar”.

Al hacer referencia a su reacción al enterarse de la noticia, Hoyle sostuvo: “Estaba temblando, dije ‘creo que gané la lotería’. Fue tan extraño decir esas palabras. Apenas podía hablar, todavía no caigo. De inmediato renuncié a mi trabajo y estoy haciendo cosas que normalmente no habría podido hacer. Supongo que todo sigue siendo surrealista”.

Asimismo, explicó la decisión que tomó junto a su marido Kirk sobre qué hacer con el dinero: “Nos vamos a mudar a una casa nueva y estoy muy relajada ya que no trabajo y nada me estresa”. Un año después de la victoria, la pareja ahora se dedica a algo muy particular: son investigadores paranormales.

En esta imagen se aprecia a Laura Hoyle y su esposo, Kirk Stevens. Ambos en el Museo de Justicia de Nottingham @tnluk / Instagram

“Kirk y yo estamos participando en muchas más actividades paranormales y estoy editando los videos que realizamos. Estoy mejorando cada vez más en la edición y uno de nuestros videos fue votado como uno de los mejores dentro del mundo de cazadores de fantasmas de YouTube. Es como si me pagaran por editar videos durante los próximos 30 años. Si no ganábamos no hubiéramos podido completar algunos ítems de nuestra lista de deseos, como por ejemplo visitar el Museo Nacional de Justicia en Nottingham fuera del horario de atención para investigar”, expresó la afortunada.

Por su parte, su esposo declaró: “Estoy en mi último año de mi maestría en ingeniería mecánica. Como dijo Laura, la victoria nos ha permitido relajarnos en el pago de servicios. He utilizado lo ganado para pagarme el curso y obtener una maestría”.

La pareja pudo cumplir su sueño gracias al dinero que reciben todos los meses (Foto: The Sun /Raymonds Press)

Andy Carter, asesor de ganadores de la Lotería Nacional, describió a Laura y Kirk como ‘simplemente ellos mismos’ cuando escucharon la gran noticia que cambió sus vidas. Por último, hizo hincapié en la viralización del video del momento en que supieron que ganaron: “La belleza del momento ganador es que fue capturado por la cámara”.