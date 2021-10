Así fue la lujosa fiesta de Alan Faena en Miami para celebrar los 10 años de su proyecto de arte

Este jueves, Alan Faena festejó los diez años de Faena Art, la organización sin fines de lucro fundada por el coleccionista y hotelero argentino. El evento se desarrolló en el Faena Forum de Miami Beach y contó con la presencia de algunas figuras del espectáculo de Estados Unidos y la especial participación del chef Francis Mallmann.

La gala presentó una retrospectiva de todas las exhibiciones y activaciones que se hicieron en Buenos Aires y Miami a lo largo de la última década. Pero también se pudieron presenciar las cinco ediciones del Premio Faena a las artes, el más importante de Latinoamérica, que entrega 75 mil dólares y una posibilidad de exhibición a sus ganadores.

Alan Faena durante la presentación de bienvenida a la gala conmemorativa David X Prutting/BFA.com

La velada contó con un discurso del exalcalde de Miami Beach, Neisen Kasdin. La temática de la exclusiva celebración fue “Florida wildlife”, inspirada en la vida salvaje de esa zona de Estados Unidos; una propuesta que se vio reflejada en detalles de la decoración, shows y la vestimenta de los asistentes.

Entre otros atractivos del evento, se descubrió una obra monumental del artista argentino Manuel Ameztoy.

Uno de los momentos más esperados de la velada fue la "food procession" Shane Drummond/BFA.com

Durante la noche, que se presentó como un adelanto de lo que será la feria Art Basel el próximo 30 de noviembre, también se pudo disfrutar de la “food procession”, un desfile gastronómico con bailarines y tambores con protagonismo de las delicias de los chefs Francis Mallmann (argentino) y Paul Qui (filipino).

Note Marcato durante su show David X Prutting/BFA.com

De la alfombra roja participó la legendaria humorista Lady Bunny, quien llegó desde Nueva York para amenizar la fiesta y revelar a “la mejor vestida”, tal y como lo hizo en el décimo aniversario del Faena Buenos Aires. La gala también contó con una especial performance de Note Marcato, hijo del rapero, productor musical y esposo de la cantante Alicia Keys, Swizz Beatz.

Este festejo fue una suerte de anticipo del contingente de figuras del mundo del arte y celebridades que se esperan en el próximo mes, como Timbaland, Maria Buccellati, el artista Carlos Betancourt y la DJ Lady Conejito, entre otras personalidades del espectáculo local.

Note Marcato, Alan Faena, Noa Faena y Swizz Beatz, los artistas que deslumbraron en la noche del jueves David X Prutting/BFA.com

Según trascendió, la velada conmemorativa también contó con una subasta silenciosa a cargo de Christie’s, en la que se ofrecieron 16 obras donadas por varios de los artistas que han acompañado a la fundación durante todos estos años.

Todo lo recaudado tanto en la subasta como en la gala será destinado a continuar financiando los programas artísticos y las causas comunitarias de Faena Art, como The Path of the Panther y Reefline.