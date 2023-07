Así se verían los personajes de Toy Story si fueran personas reales, según la inteligencia artificial

escuchar

En el último tiempo las redes sociales se vieron colmadas de imágenes editadas con la inteligencia artificial. La tecnología llama la atención de miles de personas gracias al sinfín de herramientas que dejan al alcance de todo mundo y que, indudablemente, cautivan a todos. Desde el ChatGPT, hasta el Midjourney, con solo un clic se puede acceder a este mundo que llegó para quedarse y son varios los usuarios que dan a conocer las innovaciones que realizan con ingenio. En las últimas horas, el protagonismo lo tuvo un usuario de Instagram, quien mostró cómo se verían los recordados personajes de la película Toy Story si fueran reales, y se volvió viral.

A pesar de que en un principio tan solo formaba parte de los profesionales del rubro, durante el último año la IA avanzó a pasos agigantados y llegó a más sectores. Desde transformar canciones de diversos artistas de la industria musical, hasta pedirle a un chatbot que realice un texto educativo, no hay muchos inconvenientes y obstáculos a la hora de practicar estos conocimientos.

En esta oportunidad, el artista Hidreley Diao -conocido en redes como @hidreley- tuvo una iniciativa para que la tecnología hiciera magia sobre una cuestión atractiva para los amantes de Toy Story, la popular película infantil de animación dirigida por John Lasseter y estrenada por primera vez en 1995.

Woody (SensaCine)

Según reveló en una publicación que compartió en Instagram, utilizó la app Midjourney, la cual produce fotografías a partir de una descripción de texto. En este caso, le pidió que muestre cómo se verían algunos de los protagonistas de la producción como Woody, Jessie, El Capataz y Señor Cara de Papa.

El resultado fue más que prometedor y superó sus propias expectativas. “¿Y si algunos personajes de la película Toy Story fueran de carne y hueso? Esto es lo increíble que resolvió”, expresó en la descripción del posteo.

En la serie de cuatro fotografías que publicó en su cuenta, las cuales dejaron boquiabierta a todos, se puede ver el grado de innovación que llevó a cabo.

Vale aclarar que las mismas fueron realizadas minuciosamente y se hicieron a partir de las características de cada personaje en cuanto a cómo fueron representados con anterioridad.

Jessie (SensaCine)

A pesar de que se ven sorpresivamente reales, el resultado simplemente se trata de una cuestión de diversión y entretenimiento. No obstante, es indudable que la mayoría de las figuras se reflejaron con una composición humana que asustó a más de un usuario.

Con este escenario, muchos se refirieron acerca de los avances tecnológicos y felicitaron a Hidreley por el trabajo que llevó parte de su esmero y dedicación.

Señor cara de papa (SensaCine)

“Creo que conozco al verdadero Señor Cara de Papa. Me lo crucé en la calle estos días aquí en mi ciudad. Ah no, es una Inteligencia Artificial”, bromeó una usuaria. “La estética, los colores, los detalles, simplemente hiciste arte. Me sorprende lo que también puede hacer la inteligencia artificial”, agregó otro.

Asimismo, muchos le reclamaron por el hecho de que no sumó a otros reconocidos personajes como Buzz Lightyear. “Hermoso todo, pero te faltó el superhéroe principal de la pieza”, aseveró un joven.

El viejo capataz (SensaCine)

A pesar de las críticas y pormenores, el creador de esta iniciativa sostuvo en los comentarios que seguirá compartiendo más imágenes con el objetivo de entretener y también incursionará en el mundo de otras películas clásicas del último tiempo.

LA NACION