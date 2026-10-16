Aurelio Rojas, cardiólogo: “Comer medio aguacate por día reduce un 21% el riesgo de enfermedad coronaria”

El cardiólogo español Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como @doctorrojass, explicó cómo el aguacate puede contribuir a la salud cardiovascular. En su explicación, el médico reconoció que es un producto alto en calorías y detalló qué cantidad puede consumirse como parte de una alimentación equilibrada.

El estudio que citó Aurelio Rojas sobre el consumo de aguacate

En una publicación de Rojas en Instagram, el especialista destacó los resultados de un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association.

Aurelio Rojas explica los beneficios del aguacate para el corazón y destaca que su consumo habitual se asocia con un menor riesgo de enfermedad coronaria

La investigación encontró que consumir al menos dos porciones de aguacate por semana se asociaba con un 16% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 21% menos de riesgo de enfermedad coronaria, en comparación con consumirlo rara vez o no comerlo.

El estudio analizó los hábitos alimentarios de 110.487 profesionales de la salud en Estados Unidos durante aproximadamente 30 años, entre 1986 y 2016. Los resultados pueden consultarse en el artículo publicado en PubMed.

Los investigadores también observaron que reemplazar determinados alimentos ricos en grasas saturadas, como la mantequilla, el queso y las carnes procesadas, por aguacate se asociaba con un menor riesgo cardiovascular.

Por qué el aguacate puede beneficiar al corazón

Uno de los principales nutrientes del aguacate es el ácido oleico, una grasa monoinsaturada que puede favorecer la salud cardiovascular cuando forma parte de una alimentación adecuada. Según Rojas, cuando la palta sustituye alimentos ricos en grasas saturadas, puede contribuir a mejorar el perfil del colesterol.

Sin embargo, no todos los reemplazos alimentarios producen los mismos resultados: el estudio no observó la misma asociación al comparar el aguacate con alimentos como el aceite de oliva y los frutos secos.

El aguacate contiene grasas monoinsaturadas, potasio y fibra, nutrientes que pueden contribuir al cuidado de la salud cardiovascular Armando Solis - AP

El aguacate también aporta potasio, un mineral que participa en la regulación de la presión arterial y en el funcionamiento normal de los músculos, incluido el corazón. Su consumo, de todos modos, no sustituye los medicamentos ni los controles médicos indicados para tratar la hipertensión.

Otro de sus componentes es la fibra, que favorece el tránsito intestinal y contribuye a la sensación de saciedad. Además, contiene luteína y zeaxantina, dos compuestos presentes en alimentos vegetales que se relacionan con la salud ocular.

Cuánto aguacate al día recomienda Aurelio Rojas

El aguacate tiene un aporte calórico considerable, pero también contiene nutrientes que pueden resultar beneficiosos dentro de una dieta variada. Rojas señaló en Instagram que su contenido calórico no debe evaluarse de forma aislada, sino junto con su composición nutricional y el resto de la alimentación.

El aguacate contrarresta los efectos de la inflamación del cuerpo Unsplash

Sobre la cantidad, el cardiólogo indicó que medio aguacate mediano al día puede ser razonable para muchas personas, aunque aclaró que depende de las necesidades individuales y de los demás alimentos que se consuman.

La cantidad adecuada puede variar según el gasto energético, los objetivos nutricionales y el patrón alimentario de cada persona. Además, el estudio científico evaluó el consumo habitual a largo plazo y no estableció una porción diaria obligatoria para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Rojas recordó que ningún alimento por sí solo tendrá efectos considerables. Para cuidar el corazón, el aguacate puede formar parte de una alimentación equilibrada que incluya variedad, actividad física regular y controles médicos.