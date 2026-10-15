Aurelio Rojas, cardiólogo: “La cúrcuma puede interferir con los medicamentos para la diabetes”

El consumo de especias populares como la cúrcuma, la pimienta negra y el jengibre genera riesgos potenciales para quienes siguen tratamientos médicos específicos. El cardiólogo Aurelio Rojas señala que, pese a las propiedades beneficiosas de estos ingredientes, las interacciones con fármacos requieren atención médica profesional inmediata para evitar efectos adversos graves. Rojas explica mediante un video en TikTok que la cúrcuma, reconocida por su capacidad antiinflamatoria, reduce los niveles de glucosa en sangre. Esta propiedad altera el funcionamiento de medicamentos destinados al control de la diabetes, como la metformina o la insulina.

Según el especialista, esta interacción eleva el riesgo de sufrir hipoglucemia, un cuadro clínico que pone en peligro al paciente. La pimienta negra figura también en la lista de precauciones detalladas por el cardiólogo. El componente afecta la absorción de múltiples fármacos y potencia sus efectos de forma inesperada. Entre los medicamentos citados por Rojas aparecen antibióticos como el ciprofloxacino, antihipertensivos como el amlodipino y analgésicos comunes como el ibuprofeno o el diclofenaco.

Rojas advierte que la cúrcuma altera el funcionamiento de medicamentos destinados al control de la diabetes (Foto: FreeP¡CK)

El médico advierte además sobre los fármacos procesados por el hígado, entre ellos las estatinas empleadas para el control del colesterol. En estos casos, la pimienta negra eleva el riesgo de toxicidad hepática. El especialista sostiene que el problema surge cuando el organismo procesa la combinación de componentes naturales y sustancias químicas simultáneamente.

El jengibre cierra el listado de ingredientes con precauciones específicas: aunque resulta útil contra las náuseas y molestias digestivas, su interacción con medicamentos anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, tales como la warfarina, el acenocumarol y la aspirina, merece vigilancia. Rojas advierte que el consumo de esta raíz aumenta el peligro de hemorragias en pacientes bajo tratamiento con dichos fármacos. El profesional subraya que el mensaje central del análisis no radica en eliminar estas especias de la dieta, sino en abandonar la idea de que los productos naturales carecen de riesgos ante el uso de medicación.

El consumo de jengibre aumenta el peligro de hemorragias en pacientes bajo tratamiento iStock

Cada paciente debe valorar su situación individual junto a un médico antes de incorporar estos productos a su alimentación habitual. El especialista enfatiza que el consumo frecuente, la cantidad ingerida y el tratamiento particular determinan la seguridad del paciente. La consulta profesional permite evitar complicaciones evitables derivadas de mezclas desaconsejadas. Las especias forman parte fundamental de la cocina diaria, pero su potencial medicinal exige cautela extrema cuando la salud del paciente depende de tratamientos farmacológicos constantes.