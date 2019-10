Ava Karabatic, la ex conejita Playboy croata que será candidata a presidenta

Ava Karabatic quiere ser presidenta de Croacia Crédito: Instagram Ava Karabatic

Ava Karabatic tiene 31 años y fue modelo de Playboy. En las últimas horas, utilizó las redes sociales para anunciar un giro en su carrera y postularse como candidata a presidenta. En Instagram, publicó sus propuestas electorales, entre las que se encuentran la legalización de la marihuana y del trabajo sexual, y la prohibición del aborto después de la sexta semana de gestación.

Además de haber posado para Playboy, la modelo tiene una trayectoria de alta exposición mediática: participó de reality shows de su país y fue activista por los derechos de las trabajadoras sexuales. El próximo enero, será la alternativa a la actual presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, que competirá para un segundo mandato de cinco años.

Al mismo tiempo que difundía programa de gobierno si gana las elecciones, la ex modelo compartiá fotos de sus vacaciones en Italia. "He decidido que me postularé para presidente", escribió en la red social. "Me han dado muchos mensajes de apoyo en Instagram y les agradezco por eso. La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen".

Karabatic presentó sus propuestas en Instagram Crédito: Facebook

Karabatic es consciente de las críticas que suscitará su candidatura: "Sé que recibiré muchos comentarios de los trolls porque soy una vedette, pero eso ignora mi lado intelectual donde soy profesora de lengua italiana y literatura romana", añadió. "Escribí una autobiografía, una novela, protagonicé una película que ha estado en el cine durante meses, y además de actuar, también me convertí en pintora. Por supuesto, mis habilidades artísticas no son importantes, mi nuevo régimen sí lo es, el régimen de Ava es importante".