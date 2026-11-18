El nombre de Barbara Handler Segal resuena en la historia cultural del siglo XX como la musa original de la muñeca más famosa del planeta. La heredera del imperio Mattel, quien hoy tiene 85 años, encarnó desde su nacimiento la esencia del juguete que rompió los esquemas de diseño en la industria juguetera global. Sus padres, Ruth y Elliot Handler, fundadores de la firma, tomaron el nombre de su hija para bautizar al prototipo que debutó en 1959 durante la American International Toy Fair. Aquella primera figura lucía un traje de baño de rayas blancas y negras, zapatos oscuros y un peinado característico que marcó tendencia.

La primera Barbie lanzada al mercado, con su traje de baño de rayas blancas y negras Instagram/@lacma

La trayectoria de Handler Segal transcurrió bajo la sombra del éxito mundial de Barbie. Durante su juventud, la hija de los creadores experimentó sentimientos encontrados respecto a la icónica muñeca. La constante comparación física, basada principalmente en el cabello rubio y los rasgos compartidos entre ambas, generó en ella una etapa de rechazo durante su adolescencia. Sin embargo, la relación entre la mujer real y el objeto de plástico evolucionó con el transcurso de las décadas. La aceptación del rol simbólico que ella cumplió en la consolidación de la marca Mattel permitió que Barbara lograra una paz duradera con la figura que lleva su nombre.

Ruth Handler, la visionaria detrás del concepto, dejó una huella profunda en la visión empresarial de su época. Barbara recuerda a su madre como una figura fundamental que impulsó el empoderamiento femenino en un ámbito corporativo dominado por varones. Según declaraciones recopiladas de la protagonista, “fue una pionera de su tiempo, ayudando a que las mujeres tuvieran éxito y se hicieran fuertes en ese momento”.

Ruth Handler falleció el 27 de abril de 2002 Captura

La hija de los fundadores destaca la perseverancia de Ruth, quien enfrentó el escepticismo de sus colegas hombres al presentar el proyecto de una muñeca articulada. “Ella era fuerte, una persona que se desvivía por ayudar a los demás. La mayoría de los hombres en la empresa no pensaron que sería una buena idea, pero ella siguió adelante”, afirmó Barbara ante la prensa años atrás.

La influencia de Barbie alcanzó proporciones masivas. El juguete cambió las dinámicas de juego de generaciones enteras de niñas y provocó debates sobre la estética y los estándares de belleza a escala internacional. Ante este fenómeno, Barbara Handler Segal observa desde una posición de testigo privilegiado el impacto continuo de la muñeca. La historia de su familia se entrelaza con el éxito de Mattel, una empresa que transformó el mercado de juguetes mediante una apuesta arriesgada.

"La verdadera Barbie", es decir Barbara Handler, mantiene un perfil privado y no hay fotos actuales de ella

A pesar de los años, el vínculo entre el origen del nombre y la figura comercial persiste en la memoria colectiva del público. Bárbara continúa como una pieza clave para entender la génesis de un ícono cultural. Su testimonio aporta valor al relato sobre la tenacidad de sus progenitores y la vigencia de una creación que, más allá de las críticas o los elogios, mantiene su lugar dentro de la cultura popular contemporánea. Hoy, ella prefiere un estilo de vida alejado del ruido mediático habitual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA