Beatriz de York. La boda con más contratiempos de la historia

Beatriz de York (31) y Edoardo Mapelli (37) son los cuartos novios reales que dio el Reino Unido en los últimos cuatro años. Además, sin duda, al menos hasta ahora, son los novios reales que peor suerte han tenido. Desde que se dio a conocer su relación, sólo tuvieron inconvenientes. Primero les llovieron críticas cuando trascendió que Edo, pese a mostrarse feliz con su princesa, todavía vivía con Dara Huang, la madre de su hijo. Después, ya comprometidos, tuvieron dificultades para fijar fecha para su boda: la polémica entrevista que ofreció el príncipe Andrés en televisión, cuando intentó -sin suerte- limpiar su nombre luego de que trascendiera su relación con el empresario Jeffrey Epstein, acusado de integrar una red de prostitución y pedofilia, retrasó los planes nupciales de Beatriz.

Con esta sombra sobre Buckingham, decidieron reducir a la mitad las celebraciones. Finalmente, cuando resolvieron que era momento de hacer su anuncio, Harry y Meghan coparon la atención del mundo al proclamar su "huida" de palacio. Beatriz se convertía de nuevo en la víctima colateral. Recién en febrero revelaron la fecha: 29 de mayo., aunque la alegría les duró poco.

UNA BODA EN EL AIRE

La crisis sanitaria los obligó a cancelar, de momento, la recepción, que estaban organizando en los jardines de Buckingham. Según un comunicado emitido por palacio, "la princesa Beatriz y el señor Mapelli Mozzi tienen muchas ganas de casarse, pero son igualmente conscientes de que se debe evitar asumir riesgos innecesarios en las circunstancias actuales... Están evaluando la posibilidad de celebrar una boda íntima con 'un pequeño grupo de amigos y familiares'".

La boda real del año queda así en el aire a falta de una decisión definitiva. En los próximos días, la princesa y Edoardo tendrán que decidir si continúan o no adelante. En el caso de que finalmente den el paso, difícilmente podrán contar con la asistencia de los abuelos de Beatriz, Isabel II y Felipe de Edimburgo, personas de riesgo por su avanzada edad. Asimismo, el novio también se enfrenta al hecho de que su familia y muchos de sus amigos viven en la zona cero de Italia. El punto rojo del coronavirus. Un detalle que no es menor: Beatriz no conoce a su suegro, Alessandro Mapelli. "Estoy deseando conocerla. No sé cuándo podré hacerlo.", dijo hace días el padre de Edoardo a The Mail.

OTRO CASAMIENTO SUSPENDIDO

Iba a ser una boda "casi real". Estaba garantizada, al menos, la presencia de los duques de Cambridge. James Middleton (32), hermano de Kate, confirmó que suspendió su casamiento con Alizée Thimothet (29), sin fecha aunque previsto para el verano europeo, "hasta nuevo aviso". La celebración iba a ser discreta, muy íntima, con un detalle curioso: Ella, Zulu, Inka, Luna y Mabel, los perros de James (que fueron claves en su lucha contra la depresión) iban a tener un papel destacado en la ceremonia.