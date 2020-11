Benjamín Solari Parravicini, más conocido como el Nostradamus argentino, fue un artista que se hizo famoso por los dibujos proféticos que realizó a lo largo de su vida Crédito: Facebook

Nicolás Tosi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020 • 18:21

Benjamín Solari Parravicini, más conocido como el "Nostradamus argentino", fue un artista que se hizo famoso por los dibujos proféticos que realizó a lo largo de su vida.

En sus pictografías predijo varios eventos históricos, entre los que se encuentran la fertilización in vitro, la llegada de un perro al espacio, la revolución de Fidel Castro en Cuba, el asesinato de John F. Kennedy, la guerra de Malvinas y la caída de la dictadura militar tras la derrota, la Segunda Guerra Mundial, la renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco, los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y la pandemia de coronavirus.

Benjamín Solari Parravicini (izq.), tres meses antes de morir Crédito: Facebook

¿Quién era Benjamín Solari Parravicini?

Parravicini nació el 8 de agosto de 1898 y fue parte de un linaje aristocrático al que le agregó su impronta farandulera. Su bisabuelo materno fue esposo de Mariquita Sánchez de Thompson (la patriota argentina en cuya casa se cantó por primera vez el himno nacional argentino); su madre, Dolores Parravicini Noriera, era prima del famoso actor Florencio Parravicini; y su padre, Benjamín Tomás Solari, que toda la vida ejerció como psiquiatra, tuvo una importante carrera política que lo llevó a ser diputado nacional.

Su familia tenía una mansión en Vicente López, llamada La Casona, donde Parravicini pasó su infancia y juventud. Fue el mayor de ocho hermanos y lo apodaban Pelón, debido a su pronunciada calvicie.

Una noche comenzó a escribir frases que no entendía y que eran "dictadas" por una voz interior Crédito: Parravicini

Parravicini fue diferente desde chico. Solía dejar platos con comida para un duende que vivía detrás del armario y que, según él, lo visitaba de noche. Una oportunidad, su mamá lo encontró conversando solo en su habitación y le preguntó qué estaba haciendo. Benjamín señaló hacia el rincón vacío y respondió: "Hablo con el hombre de las alas".

Su padre, alarmado por estos eventos, le realizó intensivas pruebas médicas para verificar que no tuviera ninguna enfermedad mental. Y aunque el pequeño las atravesó sin dificultades, quedó marcado para siempre como un ser "distinto", estigma que nunca pudo borrar.

Una vida dedicada al arte y a las profecías

Parravicini dibujaba día y noche. Cuando creció y tuvo que optar por una carrera, olvidó los mandatos familiares y eligió dedicarse de lleno a la pintura, con la que tuvo bastante éxito. Recibió las felicitaciones del entonces presidente Marcelo T. de Alvear y expuso en Bélgica, donde consiguió una medalla de oro y logró que el rey Alberto I adquiriera una de sus obras.

Parravicini fue comparado con Nostradamus Crédito: Facebook

Además, el arte se convirtió en el medio para representar ese otro mundo del que cada tanto obtenía algunos chispazos aislados. El "ángel", que nunca había dejado de visitarlo, fue quien le ordenó que ejercitara la pintura y Parravicini le hizo caso. También aprendió a ocultar sus interacciones paranormales: la gente todavía no estaba preparada para recibir esa información. Pero faltaba poco para que lo hiciera.

El verdadero destino del "Nostradamus argentino"

En 1932, Parravicini se encontró con su destino. Había cenado con amigos y se había acostado a dormir cuando algo lo despertó de repente. Se levantó en ropa interior y escribió frases que no entendía. Las palabras eran "dictadas" por una voz interior. Asustado, el artista destruyó los dibujos, se arrodilló y rezó porque pensó que estaba poseído por un demonio.

Los amigos de Parravicini escribieron varios libros sobre él, e incluso publicaron sus dibujos y frases para proteger su legado Crédito: Parravicini

Algunos días más tarde, el fenómeno volvió a repetirse. Parravicini se acercó a la mesa, tomó una silla y comenzó a escribir. Sintió que su mano no era su mano porque se movía sola. Dibujaba y escribía pero no entendía las frases enigmáticas. Esta vez, no rompió las hojas y las guardó.

Secuestrado por extraterrestres

Fabio Zerpa, el famoso investigador de fenómenos ovnis y amigo personal del artista, relató en su libro Benjamín Solari Parravicini: el Nostradamus de América cómo una nave extraterrestre había raptado al pintor mientras se encontraba sentado en un banco de la Avenida 9 de Julio, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Parravicini afirmó que una madrugada se cruzó con dos hombres altos, rubios y de ojos celestes casi blancos; que estaban vestidos con atuendos muy extraños y que le hablaron en un idioma incomprensible.

Fabio Zerpa bautizó a Parravicini como el Nostradamus argentino, en honor al famoso adivino francés Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Quince días más tarde del encuentro con los misteriosos personajes, Parravicini había terminado de cenar en un restaurante del centro y agarró la Avenida 9 de Julio para volver a su casa. De pronto, se sintió fatigado y, aunque no estaba lejos de su hogar, se sentó en un banco para descansar. En ese instante, los seres de ojos blanquecinos que había conocido dos semanas atrás se le acercaron y una enorme luz lo envolvió hasta transportarlo a una sala circular, con paneles luminosos y un tubo central.

Las entidades le hablaron al artista de forma telepática y le dieron un mensaje en grupos de tres palabras. "Debes predicar amor. Universo es armonía. Los estamos observando. Conducta es agresiva. Tenemos muchos elegidos. Volveremos a encontrarnos", le dijeron. Parravicini pestañeó y apareció de nuevo en el mismo banco de la avenida, pero tres horas más tarde.

En el año 2001, comenzó la fama mundial de Parravicini cuando se descubrió que había predicho el atentado a las Torres Gemelas Fuente: AP

A partir de ese momento, supo que su misión era predicar la paz en un mundo que se estaba volviendo cada vez más violento. Parravicini volvió a su casa y durmió veintisiete horas seguidas. Esa experiencia no sería la última de sus abducciones.

Las profecías que se hicieron realidad

En general, las profecías de cualquier adivino suelen ser tan amplias y tan ambiguas que pueden interpretarse de cualquier manera. Pero la gran mayoría de los eventos que predijo Parravicini tienen fechas, por lo que suelen ser más exactas. Entre sus dibujos, se encuentran una gran variedad de acontecimientos históricos que se hicieron realidad años después.

"La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces", escribió el pintor en 1939 Crédito: Parravicini

El atentado a las Torres Gemelas y el asesinato de Kennedy

En 2001, comenzó la fama mundial de Parravicini cuando se descubrió que había predicho el atentado a las Torres Gemelas. "La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces", escribió el pintor en 1939. El pictograma tiene un dibujo en el que se puede ver a la Estatua de la Libertad partida a la mitad y, en medio del humo, edificios derrumbados al costado.

Otra de sus profecías fue el asesinato de John F. Kennedy Crédito: Parravicini

Otra de sus predicciones consistió en el asesinato de John F. Kennedy. "Un golfer americano gobierna y le matan joven", escribió Parravicini en 1938. Un cuarto de siglo después, el 22 de noviembre de 1963, esta frase cobró sentido cuando Lee Harvey Oswald disparó contra el presidente norteamericano y le quitó la vida.

La exploración del espacio y Fidel Castro en Cuba

En 1937, Parravicini adelantó lo que sería la revolución cubana comandada por Fidel Castro. "Cabeza barbuda, que parecerá santa, más no lo será y encenderá las Antillas", manifestó.

Parravicini predijo el levantamiento cubano comandado por Fidel Castro Crédito: Parravicini

En cuanto a la exploración de los cielos, el artista también predijo con varios años de anticipación que el ser humano conquistaría el espacio. "¡Hombres voladores en la era del 60 al 70!", vaticinó en 1938. Ese mismo año, acertó que Laika, la perra espacial soviética, se convertiría en el primer ser vivo terrestre en orbitar nuestro planeta. "El can será el primer volador", redactó Parravicini.

La perra Laika, el primer ser vivo en orbitar la Tierra Crédito: Parravicini

Pandemia de Covid-19

El último gran acierto de Parravicini es la pandemia de coronavirus. El artista dibujó, en 1935, el pictograma que muestra una cabeza de un hombre de aspecto oriental que en su frente tiene una circunferencia que se asemeja al virus visto por un microscopio. Además, en el rostro se insinúa una máscara de oxigeno. "Resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste", expresó el artista.

El dibujo muestra un hombre de aspecto oriental que en su frente tiene una circunferencia que se asemeja al coronavirus visto por un microscopio Crédito: Parravicini

Argentina y el futuro

Las mayores controversias de la obra de Parravicini surgen en los dibujos en los que se centró en la política argentina. Existen varios pictogramas que hacen referencia a nuestro país.

Uno de los más conocidos habla sobre una división entre dos bandos. "La Argentina despedazada, partida en dos ideas levantará un fantoche de nueva doctrina. La iglesia hará silencio. La oración vencerá", sostuvo en 1939.

"La Argentina tendrá su revolución francesa", advirtió Crédito: Parravicini

Parravicini vaticinó para el futuro del país una insurrección que culminará con la llegada del "hombre gris", una persona que no elige entre blanco y negro o entre izquierda y derecha. Concretamente, dos de sus profecías hacen mención a este misterioso individuo.

"La clase media salva a la Argentina", escribió Crédito: Parravicini

El primer dibujo lo hizo en 1938. "Nuevo sol. Nueva luna. El árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios gritos y de gritos vencidos. Llegarán tres jefes y dirán. No serán, mas después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a hacer y éste será. Él será un hombre gris", anotó al pie.

La segunda ilustración fue hecha bastante tiempo después, en 1971. "La Argentina tendrá su 'revolución francesa' en triunfo, puede ver sangre en las calles, si no ve el instante del 'hombre gris'", señaló.

Además, dejó un mensaje esperanzador: "La 'clase media' salva a la Argentina. Su triunfo será en el mundo".

Muerte y legado de Parravicini

Parravicini murió el 13 de diciembre de 1974 en Buenos Aires. Aparte del famoso arcón con sus pictogramas, dejó carpetas con sus dibujos a distintos amigos y sus frases proféticas escritas en trance. Sus seres queridos cuidaron su legado y escribieron varios libros sobre él, e incluso publicaron sus dibujos y frases para preparar al mundo para el futuro.