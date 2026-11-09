Bernardo Stamateas, psicólogo: “No nacimos para vivir en soledad; nos convertimos en mejores personas en compañía de otros”

La causa número uno de estrés son los problemas que surgen en las relaciones interpersonales. Llevarnos mal con los demás nos afecta la salud, tanto a nivel físico como emocional. Hoy quiero compartirte algunas de las actitudes que deberíamos evitar para no caer en este tipo de estrés tan dañino.

1. Tomarse todo como algo personal

“Me lo estás haciendo a propósito”, “Vos me estás atacando”. La gente que personaliza todo lo que le sucede termina discutiendo con el otro. Vos les decís algo, y lo toman como un ataque personal. En el fondo, son desconfiados y se sienten perseguidos porque viven analizando todo desde la persecución o desde el ataque.

2. Buscar tener siempre la razón

La gente rígida siempre pretende ganar. Y, por lo general, ganan en la discusión, pero pierden en la relación. Querer tener razón todo el tiempo esconde una “baja autoestima”, y el hecho de sentir que le ganan a alguien la alimenta.

3. Exigir que todos sean como yo

Hay personas que desean esculpir a los demás “a su imagen y semejanza”. Son aquellos que hacen de sus preferencias, reglas universales que todos tienen que seguir. Como resultado, se llevan mal con los otros porque actúan como si fueran Dios.

Bernardo Stamateas, reconocido escritor y psicólogo

4. No reconocer mi responsabilidad

“Me salió mal porque nadie me dijo lo que tenía que hacer”, “Reaccioné mal porque vos me provocaste”. No hacerse nunca cargo de nada es una actitud adolescente. La gente que se comporta de esta manera asume el rol de la “víctima” y no ejerce su poder.

5. Corregir a los demás todo el tiempo

“Esto hay que hacerlo así”, “Deberías vestirte mejor”. Algunos viven en un estado de “crítica crónica” marcándoles faltas a los demás, sean conocidos o desconocidos. Todo lo que observan buscan corregirlo porque, en lo profundo de su ser, suelen sentirse inferiores.

6. Compararse y competir con todos

“Me aumentaron el sueldo”… “Y a mí me ascendieron con el doble de sueldo”. Competir nos lleva a estar solos. A nadie le gusta pasar tiempo con alguien que se compara todo el tiempo. Pero no nacimos para vivir en soledad, porque nos convertimos en mejores personas en compañía de otros.

La vida es mucho mejor cuando podemos llevarnos bien con quienes nos rodean. Por eso, antes de pretender cambiar a otros, lo cual es un rasgo narcisista, convirtámonos en “investigadores privados” de nuestra propia conducta. Y, en las relaciones interpersonales, separemos aquello que podemos controlar de lo que no. Hay cosas que no dependen de nosotros; pero sí podemos elegir nuestra actitud, nuestras palabras, nuestra manera de decir las cosas.

Dejemos de girar sobre nosotros mismos y busquemos crecer interiormente. Porque, al fin de cuentas, nuestro mundo interior es el capital más valioso que tenemos y lo único que nos llevaremos de este mundo.