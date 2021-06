Pronóstico del tiempo: bien hecho, otoño

Sean todos bienvenidos a la ceremonia de clausura del período otoñal. Aplauso, medalla y beso para un temporada impecable donde el otoño a cumplido con creces su principal objetivo: descolgar rápido al verano y no anticipar el invierno. Subestimado por la sociedad que se refiere a él como “media estación”, ha logrado cerrar la grieta térmica acallando a los fanáticos del frío y del calor. Ha logrado pintar sus clásicas postales con esa particular gama cromática desde el sepia hasta el ocre, tonos casi desterrados de la paleta de colores porteña. Sin el marketing de la primavera se las ha arreglado para hacer las delicias de los mesurados, haciendo un elogio de la tibieza en un mundo donde los moderados son mal vistos y solo sobresalen las estridencias. Vaya entonces este reconocimiento por la tarea cumplida para este otoño gauchito que cobijó con su poncho los amaneceres de la clase trabajadora y que supo amigarnos con el sol, nuestro adversario estival. Nos ponemos de pie y despedimos a la estación de las hojas secas que tanto nos gusta patear al caminar, que tanto disfrutamos oírlas crujir debajo de nuestra suela. Bien hecho, otoño. Puedes retirarte con la satisfacción del deber cumplido y no te desanimes, Buenos Aires nunca logrará entenderte.

Jueves: se alejan los nubarrones

Comienza la jornada con cielo mayormente nublado, los nubarrones persisten en nuestro firmamento pero ya sin lloviznas. La humedad también se mantiene por lo que si el amanecer tiene poco viento podríamos tener un escenario de bancos de niebla suburbanos. Es otro comienzo de jornada con el mercurio largando desde valores frescos pero lejos del frío hostil con una mínima de 13°C. A media mañana rota la veleta anunciando la llegada de aire frío y seco que se llevará todas las nubes bajas por lo que volverá el sol a la ciudad. El mercurio contará con el respaldo solar y el contrapeso del aire frío por lo que no despuntará significativamente pero se las arreglará para quedar apenas por debajo de los 19°C. Será una jornada con buenas condiciones meteorológicas para aquellos que tengan que moverse por la calle. La noche no solo conserva el viento del sudoeste sino que lo intensifica con un marcado descenso de temperatura.

Viernes: la vuelta de los amaneceres fríos

Vuelven los amaneceres fríos al estuario, será solo el viernes y nos servirá para recordarnos lo bien que la pasamos en la semana con temperaturas de salida de dos dígitos. El cielo mayormente despejado y el viento frío nos llevan a un escenario pre invernal con una mínima de 7°C, dos menos en el conurbano, donde la sensación térmica puede dar una percepción muy fría. Hacia el mediodía el viento vuelve a rotar salvándonos de un escenario de bajas temperaturas, regresa la nubosidad y configura una tarde de sol intermitente con el termómetro apenas superando los 16°C. La noche cierra estable pero fresca con 11°C.

Sábado: tarde de sol y calor suave

Comienza lo que podría ser el último fin de semana templado hasta la primavera. La mañana del sábado repite el frío del día anterior con 8°C de mínima. Luego el viento caliente del oeste junto al pleno sol provocan una corrida térmica con el mercurio escalando hasta 20°C vespertinos en una tarde con poca nubosidad y viento leve, un ambiente muy agradable para los que quieran planificar actividad al aire libre. La noche mantiene el buen tiempo para los que quieran salir con 16°C en una de las últimas noches con parámetros otoñales.

Domingo: último día de otoño

Hasta aquí llegó el otoño en el último día templado de la hilera. Se estima una jornada de excelentes condiciones meteorológicas con cielo despejado de punta a punta, poco viento y baja humedad. La mañana se recupera de los últimos amaneceres fríos con 11°C de mínima para darle paso a una jornada térmicamente muy agradable con 18°C al mediodía y una tarde a pleno sol con el mercurio superando los 20°C. Hasta aquí llegó la moderación térmica, hacia la medianoche rotará el viento con el ingreso de aire muy frío al estuario anunciando el comienzo de un nuevo episodio meteorológico.

Spoiler alert

A partir del lunes se pondrán en fila mas de seis días con viento frío provocando una brutal caída del termómetro. Volverán los amaneceres invernales y las máximas irán descendiendo gradualmente hasta encontrar un techo de 14°C. La caída de temperatura será progresiva pero ya a mitad de semana se sentirá el nuevo escenario invernal.

Eso es todo amigos. Winter is coming. Se acaba la oferta de mínimas amables, la semana que viene comienza la temporada de bajas temperaturas y como siempre, todos se enojarán por el frío pero clamaran por la nieve. Al #TeamInvierno le llega su hora y de eso hablaremos en el próximo episodio.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli