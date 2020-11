Coronavirus: Bill Gates predice cómo será la vida después de la pandemia

Bill Gates volvió a hacer predicciones sobre la "nueva normalidad" pospandemia. Se refirió al trabajo en oficinas y a los viajes Crédito: Captura de video

El fundador de Microsoft Bill Gates ofreció un interesante pronóstico respecto de la vida después de la pandemia de Covid-19. El magnate aseguró que los viajes de negocios se reducirán a la mitad y que más de un tercio de las horas de oficina dejarán de existir.

Lo dijo este martes, durante la conferencia DealBook del periódico The New York Times, que fue transmitida vía YouTube. "Mi predicción es que más del 50% de los viajes de negocios y más del 30% de los días en la oficina desaparecerán", señaló el filántropo.

Gates explicó que no tendrá sentido realizar un viaje solo para discutir un tema "cara a cara" y que muchas empresas elegirán el trabajo remoto. "Seguiremos yendo a la oficina y haciendo viajes de negocios, pero muchísimo menos", indicó.

Por otro lado, durante la Cumbre Stat 2020, el filántropo dijo que le preocupaba cómo será la distribución de la vacuna contra el coronavirus. Según reprodujo el portal Stat, a Gates lo desvela la incógnita de la distribución, que queda en manos de los estados.

"Me preocupa que la distribución de vacunas no llegue a las personas adecuadas", sostuvo. A su vez, descartó que el ejército deba involucrarse en la logística. "Ojalá entendiera mejor lo que la gente piensa que hay un papel militar aquí. Yo no, y no lo encuentro claramente articulado", señaló.

De acuerdo a Gates, la administración de Donald Trump tuvo varios errores a la hora de combatir el virus. Por un lado, afirmó que hubo una falla en el diagnóstico al inicio de la pandemia y, luego, que no se trabajó correctamente con los especialistas en salud pública en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). "Realmente creo que al CDC no se le permitió hacer su trabajo. En este momento, las cosas están un poco confusas", añadió.

Gates sostuvo que la pandemia "no es una guerra mundial, pero está cerca" Crédito: Bill Gates

Por otro lado, Gates elogió a los asesores sanitarios del presidente electo Joe Biden. "Ha designado a un grupo de personas realmente fuerte y hemos trabajado con muchos de ellos. Va a escuchar a la ciencia, lo cual es algo maravilloso".

En relación con las estrategias sobre cómo frenar el avance del Covid-19, el fundador de Microsoft opinó que la pandemia "no es una guerra mundial, pero está cerca". A su vez, reveló que en febrero de este año, cuando quedó claro que la enfermedad saldría de China y se globalizaría, no preveía que Estados Unidos, con sus recursos y conocimientos, se vería tan afectado. "Por supuesto que en ese momento, no hubiéramos pensado que Estados Unidos sería el principal país en sufrir", expresó.