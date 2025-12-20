Se filtró la primera foto del hombre que conquistó el corazón de Laurita Fernández

Luego de su separación de Claudio Brusca, más conocido como ‘Peluca’, Laurita Fernández fue vinculada con distintos hombres. Primero circuló la información de que le habría coqueteado a Nico Occhiato en la gala de los Personajes del Año de la revista Gente y luego, un posible acercamiento a Martín Bossi, con quien protagoniza la obra teatral La cena de los tontos. Pese a que la actriz no salió a aclarar los rumores, una foto de los últimos días habló por sí sola.

Laurita Fernández y Peluca se separaron tras dos años y medio de relación

Según trascendió, la bailarina habría estado a los besos con un misterioso hombre en uno de los shows que Shakira dio en el estadio Vélez. Sin embargo, eso no fue todo. Este jueves 18 de diciembre, Laurita no solo recibió sus 35 años rodeada de sus amigos y familiares, sino también de su enamorado.

El hombre que conquistó a Laurita Fernández (Foto: Captura Instagram/@mecomprendezmendez)

“El polista Matías Busquet, con quien Laurita habría estado a los besos en el recital de Shakira. Estuvo en el cumpleaños de la conductora de El Nueve y también hubo besos en el festejo de su natalicio”, escribió el periodista Gustavo Méndez a través de sus stories de Instagram junto a una foto del hombre en cuestión, a quien se lo vio disfrutar de la velada con dos amigas de su enamorada.

Días previos, el panelista de La mañana con Moria (eltrece) había compartido desde su red social el clip que daba cuenta de la cita romántica en medio del recital de la intérprete de “Las caderas no mienten”. “Laurita Fernández a los besos y abrazos en el recital de Shakira”, señaló y siguió: “A la bailarina y conductora se la vio a los besos y abrazos de un joven durante el recital de Shakira en el estadio de Vélez. Anoche ya me habían contado, pero no había imágenes que ahora si las conseguí”.

Para cerrar el posteo, agregó: “Ambos se encontraban muy apasionados, se besaron, se abrazaron durante todo el recital de la colombiana ubicadas en el Sector Campo VIP Norte. ¿Quién es? Le pregunté a Laurita y tengo la respuesta”.

El video de Laurita Fernández a los besos con un misterioso hombre en el show de Shakira

Para sacarse la duda, el periodista fue directo a la fuente y le escribió por WhatsApp. “Hola Lau, ¿ya están de novios? Tengo imágenes tuyas en el show de Shakira con Lolo Martínez”, le consultó. Sin embargo, la bailarina fue tajante: “No es Lolo”. Ante la insistencia de Méndez sobre la formalidad del vínculo, ella respondió con humor: “Tampoco, jaja”. El cronista arriesgó un nombre más, al indagar si se trataba de Emi Toper, pero Laurita cerró el tema con un rotundo y divertido “¡Nooooo!”.

Sin embargo, finalmente ahora trascendió quién es el hombre que habría robado su corazón tras meses de soltería. Pero, hasta el momento, ninguno de los dos se expresó al respecto o confirmó el vínculo.