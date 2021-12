La contundente frase de Diego Torres en medio de los rumores de separación de Débora Bello: “Terminan mal”

En medio de los rumores de su separación de su pareja Débora Bello, Diego Torres estuvo este domingo en La peña de Morfi (Telefe), en vivo, realizando un concierto que hilvanó nuevos temas con los grandes éxitos de su trayectoria. Sin referirse directamente a su presente sentimental, antes de entonar uno de sus clásicos, el cantante tiró una contundente frase sobre el amor que dejó en silencio a todos los presentes en el piso del programa.

Torres venía desgranando en el clásico programa dominical conducido por Gerardo Rozín una serie de temas que iban de los más recientes -su nuevo álbum se llama Atlántico a pie- a los más conocidos de su carrera. “¿Cuál viene?”, preguntó el conductor para saber qué canción ejecutaría el intérprete de “Color Esperanza”.

Fue entonces cuando, con toda calma y una sonrisa, el artista respondió: “Ahora viene una vieja canción. De estas historias de amor que siempre terminan mal, ¿No?”. Ante la inesperada frase de Torres, se produjo un silencio en el estudio, que el propio Rozín cortó con un: “¡Bueno!”. Inmediatamente, Jesica Cirio, co-conductora del ciclo, añadió: “Bueno, es la vida”.

“Bueno. Digamos...”, replicó nuevamente Torres, como para minimizar sus dichos. “Me gustó el optimismo que le agregaste -le dijo Rozín a Cirio-. Es la vida la que lo termina”.

“Es una historia que le pasó a Alexander y me transmitió esta inquietud”, dijo inmediatamente el cantante, para descomprimir el tema. Hacía referencia a Alex Batista, el cubano que es un importante integrante de la banda de Torres, y quien estaba a cargo del teclado en el recital televisivo, que recibió la broma del cantante con una sonrisa.

“Porque él siempre termina mal porque es una persona muy complicada -añadió Torres y bromeó-: Apáguenle el micrófono, así no tiene derecho a réplica, por favor. ¿Se la querés dedicar a alguien en particular?”.

Finalmente, Diego Torres señaló el nombre del tema que iba a interpretar: “Se llama ‘Sé que ya no volverás’. El tipo estaba convencido de que ya no iba a volver. Ya sabía de lo mal que se había portado, seguramente”, dijo el cantante, antes de arrancar finalmente con el tema.

“Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás, que buscás otro lugar sin mirar hacia atrás”, dice el estribillo de la canción de Torres, que fue festejada por los aplausos de todos los presentes en el piso del programa.

Diego Torres y Débora Bello estarían atravesando un momento de crisis, tras 17 años en pareja Getty Images

Rumores de separación

Los rumores de separación entre Diego Torres y Débora Bello tomaron fuerza a hace unos meses, pero a fines del pasado noviembre en el programa Los angeles de la mañana (eltrece) la periodista Maite Peñoñori señaló que la pareja “está en crisis” y dio algunos datos más certeros sobre la supuesta ruptura.

Para profundizar su noticia, la “angelita” contó: “Ellos están viviendo en Miami hace bastante. Hay rumores de que él se habría mudado del hogar que comparten. Estuvimos buscando en redes y desde junio no postean fotos juntos, ella no lo acompañó a la entrega de los Latin Grammy aunque ellos tienen una hija chiquita, y como la entrega fue en Las Vegas quizá tuvo que ver con eso. Igual ella le puso algunos mensajes buena onda en relación a esta premiación”.

“A mí me contaron que él se fue a vivir a otro departamento en la calle 79, que estaría viviendo ahí por ahora. Quizá sea una crisis y vuelven a estar juntos. A los dos les mandé mensaje y ninguno me contestó. Generalmente contestan, más si se tratara de una mentira. Siempre fueron reservados, pero contestan y esta vez está difícil la palabra de Diego, por eso me huele a que algo pasa”, comentó entonces el conductor de LAM, Ángel de Brito.

Para agregar un dato más que abona la teoría de la separación, hubo sorpresa en el mundo de las redes sociales cuando Torres no saludó a Bello por su cumpleaños (el 2 de diciembre) en ninguna de sus cuentas, como sí lo había hecho en 2020. Finalmente, la pareja tampoco compartió fotos en familia celebrando el Día de Acción de Gracias.

El cantante y la modelo se habían casado en una ceremonia íntima en Miami en diciembre de 2020, cuando llevaban ya 16 años de vida en común. Fruto de su relación tienen a la pequeña Nina, de 8 años de edad.