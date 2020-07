Bodegas argentinas destacadas del ranking global de enoturismo

Zuccardi Valle de Uco, en Mendoza, ocupa el primer puesto del ranking World's Best Vineyards 2020, que incluye otras tres bodegas mendocinas Fuente: LA NACION

Puede sonar raro en estos días hablar de turismo. Pero lo cierto es que el lunes se dio a conocer el nuevo ranking de los World's Best Vineyards, que destaca aquellas bodegas que integran las rutas del vino de los cinco continentes y en el que por segundo año consecutivo la Argentina ocupa el primer puesto.

Como era de esperar la ceremonia fue virtual -estaba prevista realizarse en California County, Estados Unidos, pero bueno... coronavirus-, y desde algún lugar del ciberespacio se dio a conocer la noticia de que Zuccardi Valle de Uco en Mendoza es la bodega destacada por el voto de un jurado de más de 500 expertos del mundo del vino, la gastronomía y el turismo como hot spot para todo aquel que quiera salir a pasear por un viñedo. Cuando la pandemia nos deje, claro está.

"Creo que este premio representa mucho a nivel mundial: logra que cada una de las regiones mencionadas se posicione en el mapa y le dé un reconocimiento muy importante -dice Julia Zuccardi, responsable de Turismo de Familia Zuccardi-. Más que las bodegas en particular, pienso que las ganancias se la llevan las zonas y la región, que en cierto punto es lo que nosotros buscamos cuando desarrollamos un proyecto. Desarrollar una zona y a la gente inserta en ella es donde para nosotros está la clave del enoturismo".

Julia comenta que actualmente el restaurante de la bodega permanece cerrado al turismo aun cuando Mendoza ha habilitado la posibilidad que los locales puedan visitar las bodegas bajo estrictos protocolos de sanidad: "La realidad es que aún no tenemos un horizonte cercano de apertura ya que nuestro público es en su mayoría turista e internacional y muy poco local -cuenta-. A partir de esta semana habilitamos las visitas y degustaciones a la bodega, que hasta hace unos días no se podían hacer, así que posiblemente abramos algunos fines de semana puntuales para el turista local que quiera visitarla y aún no lo ha podido hacer, aunque el restaurante seguirá cerrado".

Inaugurada en 2016, Zuccardi Valle de Uco se integra de forma maravillosa con el paisaje en el que destacan las montañas de la cordillera. El edificio fue construido en cemento e incorpora elementos del lugar: las características piedras redondas y blancas que el visitante encuentra al caminar por la finca.

Además de obtener el primer puesto, el mundo del vino argentino ocupó otros tres lugares dentro del ranking World's Best Vineyards 2020. En el N°11 aparece Catena Zapata, y la reseña destaca la pirámide escalonada de estilo maya que domina la bodega ubicada en Agrelo, Mendoza, donde se realizan actividades de enoturismo como una "inmersión" en la historia del Malbec, o la visita al viñedo Adrianna -"the grand cru of South America"- en Valle de Uco.

"Nos pone muy contentos que se hable del enoturismo y la arquitectura argentina en el mundo -comentan desde la bodega Catena Zapata-. Este es un reconocimiento especial en este momento en el que el turismo está tan golpeado por la pandemia".

Killka, espacio de arte argentino y holandés dentro de la Bodega Salentein, en Mendoza Fuente: LA NACION

Otro lugar en el top 50 lo ocupa Bodegas Salentein -el N°23-, en la que el jurado destaca su posada 5 estrellas y su centro cultural Killka, con obras de arte argentino y holandés. "Salentein ofrece al turista una experiencia de enoturismo de clase mundial que combina vinos de terruño del Valle de Uco, gastronomía local, naturaleza impactante, arquitectura y una colección privada de arte única en Mendoza", dice Matías Bauzá Moreno: PR & Luxury Portfolio Manager de Salentein, y agrega: "Por el covid-19 la bodega se encuentra cerrada. Si bien la apertura de bodegas al turismo interno es inminente, creemos que recién abrirá por completo sus puertas al público durante la primavera".

El histórico edificio de Bodegas Trapiche aparece en el puesto N°50, con una reseña que destaca la propuesta de alta gastronomía de su restaurante Espacio Trapiche. "Somos una bodega de más de 100 años de trayectoria, pero nuestra constante es la exploración y la innovación. Creemos que eso es lo que destacó tanto el jurado", afirma Lisandro Luppi, gerente de Marketing de Bodega Trapiche. "En pocas semanas abriremos nuevamente la bodega y nuestro restaurante Espacio Trapiche; primero para los mendocinos y esperamos que en los próximos meses para el resto de nuestros visitantes del país y de los 5 continentes".