Brad Pitt: arde troya

Hollywood está lleno de rubios, pero hay una melena que hace suspirar a casi todas las mujeres. La de Brad Pitt, que por estos días anda por la vida con armadura, casco y espada. No es que esté a la defensiva por el acoso femenino. No, al menos no todavía. Está trabajando en la filmación de Troya, la nueva película del alemán Wolfgang Petersen, donde será nada menos que Aquiles.

El film cuenta la historia de la guerra de Troya, una de las leyendas históricas más relevantes, que inspiró a Homero a la hora de componer sus dos grandes poemas épicos: la Ilíada y la Odisea.

En la antigua Grecia, un ejército compuesto por más de mil naves y 75.000 hombres cruzó el Egeo para destruir Troya. Tanto despliegue tenía motivo: Paris, príncipe de Troya que había raptado a Helena, reina de Esparta, de las manos de su marido, Menelao. La guerra duró diez años y terminó cuando los invasores llegaron a la ciudad escondidos dentro de un gran caballo, el de Troya. El guerrero más valiente de la época era Aquiles, que ahora será Pitt en esta película.

El casco es grande y le cubre gran parte de su cabeza, pero su mirada celeste se reconoce con claridad. Sin embargo, esas piernas fuertes, tan anchas... confunden.

Es cierto que tuvo un personal trainer, Duffy Gaver, el mismo que entrenó al último Hombre Araña, y que su rutina fue intensa. Hasta dejó de fumar. Pero aun así es muy flaco para llevar esas piernas.

Cuentan los rumores del ambientillo cinematográfico que para algunas escenas usaron las piernas de un doble. Porque las del actor de Pecados capitales y La Mexicana, entre otras tantas películas, eran demasiado finas.

Por el Oscar

El rodaje del film, que se estrenará en mayo de 2004, fue muy accidentado.

Casi arde Troya, como se dice cuando todo está a punto de desmoronarse. Resulta que la filmación, en el cabo San Lucas, México, debió interrumpirse hace unos meses porque el clima lo dispuso.

Primero fue el huracán Ignacio, que no causó daños, pero alertó a todos. Después llegó Marty, enfurecido, y destruyó, gran parte de la escenografía, embarcaciones incluidas. Hasta la propia casa de Brad Pitt quedó desparramada por el viento. Fueron momentos difíciles para él, pero su mujer, la actriz Jennifer Aniston, viajó para contenerlo.

La película también se filmó en Malta. Ahí Pitt terminó empapado por la lluvia y muerto de calor. Pero no se amilanó. Siguió, contra viento y marea, firme en su rol de Aquiles, uno de los más duros de su carrera, y según se dice, uno por el que podría ganar el Oscar. Por ahora son sólo rumores. La realidad lo sorprendió a la salida de un restaurante maltés, donde el rubio fue una noche a comer y una verdadera horda de mujeres lo esperaba para saludarlo.

En Troya se verá un Brad Pitt diferente, envalentonado y con piernas gruesas, reales o ficticias, qué más da. Como sean, no impedirán que las chicas lloren a mares cuando el enemigo le descubra su debilidad, el talón más famoso del mundo, el de Aquiles, el suyo.

Para saber más

Millones

Para la megaproducción de Troya se han gastado nada menos que 200 millones de dólares. Pasará a ser una de las producciones más caras de la industria del cine norteamericano. El reparto que encabeza Brad Pitt es muy prestigioso: actúan Eric Bana, Orlando Bloom, Julie Christie, Diane Kruger y Peter O’Toole. Los productores de Troya se inspiraron en el éxito de Gladiador, y esperan una repercusión semejante. Pitt, por su trabajo, se llevará a casa un cheque por 17 millones de dólares.