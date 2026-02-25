Bridgerton en Buenos Aires. El “Secreto” se reveló en San Valentín con un despliegue real frente al Teatro Colón

El pasado 14 de febrero, Buenos Aires dejó de lado el ruido del microcentro para sumergirse en la estética de la Regencia inglesa. Inspirado en la aclamada serie Bridgerton, Comfort presentó su nueva fragancia secreta con una instalación floral de alto impacto frente al icónico Teatro Colón.

Bajo la premisa de que el romanticismo sigue más vigente que nunca, la marca invitó a quiénes recorrían la Ciudad en el día de los enamorados, a detenerse en un escenario digno de la alta sociedad londinense. No fue solo una muestra visual, el aire se impregnó de una frescura floral que servía de carta de presentación para el nuevo lanzamiento de la marca.

Juan Gil Navarro aseguró que se la jugó muchas veces por amor "siempre yendo para adelante".

“La estética real y la nueva fragancia de Comfort comparten una misma esencia: frescura, intensidad y esa capacidad de permanecer en la memoria (y en la ropa) mucho tiempo después”, comentó Ana Hernández Hermida, Brand Manager de Comfort.

Una experiencia sensorial con beneficios exclusivos

La dinámica invitaba a los presentes a elegir una rosa perfumada para regalar a alguien especial, transformando el 14 de febrero en una declaración pública de afecto. Sin embargo, la experiencia no terminaba en el jardín.

Cada rosa entregada contaba con un código QR que permitía a los usuarios acceder a beneficios exclusivos de la marca.

La influencer Daniela Batlle Casas junto a Gerson, su pareja, que admitió que pronto se viene la propuesta de casamiento ¡estaremos atentos!

La activación sirvió como antesala ideal para los fanáticos de la cuarta temporada de Bridgerton, quienes participaron por premios exclusivos con preguntas sobre la serie.

La edición inspirada en el universo de Bridgerton.

Con esta puesta en escena, Comfort no solo presentó un producto, sino que recuperó la mística de los jardines reales para demostrar que el perfume es, quizás, el lenguaje más invisible y potente del amor.

Gestos que enamoran

La sofisticación de la jornada contó con dos invitados de lujo. Los actores Juan Gil Navarro y Felipe Colombo, embajadores de Comfort, fueron los encargados de personificar la elegancia de la marca.

Felipe Colombo.

Vestidos de impecable traje, los actores interactuaron con los fanáticos y compartieron el espíritu de la activación, el valor de los pequeños gestos. En tiempos de inmediatez digital, ambos destacaron la importancia de volver a los rituales clásicos, como regalar una flor o dedicar un momento a los sentidos.

