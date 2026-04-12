Bad Bunny dejó un fuerte mensaje a Perú en el día de las elecciones: “Amándolos y respetándolos más que nunca”

Una vez más, Benito Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, se metió en la política regional y emitió un sugerente mensaje hacia el pueblo de Perú, que este domingo transita las elecciones presidenciales. En ese marco, el cantante puertorriqueño utilizó las historias de Instagram para plasmar un texto que recorre su sentir por ese país, a la vez que le agradece por el amor.

Sin hacer hincapié en política, el artista ahondó en la última vez que estuvo en Lima, el 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional. De allí que, para recordar su paso, posteó diferentes fotos y videos de sus paseos por la capital.

Bad Bunny por las calles de Lima

Las palabras de Bad Bunny no llegan de improvisto, sino en un contexto particular. Ya en febrero pasado dio un show emotivo y cargado de simbología en el Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. Allí habló de los pueblos latinos, en particular de los inmigrantes que arriban a los Estados Unidos y deben enfrentar las políticas migratorias impuestas desde el gobierno federal. Tras ser noticia en el mundo por ello, bajó el tono de su voz, hasta que nuevamente acabó por expresarse con un comunicado que sus seguidores interpretaron como directo a los peruanos.

El emotivo mensaje de Bad Bunny hacia el pueblo de Perú (Fuente: Instagram/@badbunnypr)

“Perú es clave… no es una frase vacía, es un hecho, pues tengo muchas anécdotas e historias que marcaron mi vida y mi carrera estando en este maravilloso país. Llevo visitándolos desde el 2017 y siempre me demostraron su amor, pero esta vez se sintió diferente. Fue como un amor con más confianza de que ya nos conocemos y de que siempre estaremos conectados; no por moda, sino desde mi música hasta mis canciones”, empezó el cantante.

Bad Bunny por las calles suburbanas de Lima

Luego manifestó lo que sintió al llegar a Lima: “Estaba muy emocionado por cantarles de una forma especial mis canciones de salsa, sabiendo que son amantes de ella y que siempre abrazaron a los artistas de mi tierra; para mí era importante su aprobación y la manera en que cantaron lo dijo todo”.

Bad Bunny en Callao, Lima

Hacia el final, destacó: “Perú, gracias por recibirme una vez más con el amor y la amabilidad que lo hicieron. Les confieso que antes de llegar a Lima mi ánimo no era el mejor, pero la energía que me regalaron desde la primera noche fue otra cosa. ¡Asu mare! Me fui de su tierra lleno de alegría y energía, amándolos y respetándolos más que nunca, con muchas ganas de volver. Gracias”.

Bad Bunny en la noche limeña

Antes de concluir con su mensaje, Bud Bunny dejó un dato de color también en forma de posdata. “Curiosamente ”Perú" es una de mis palabras favoritas desde chiquito“.

Bad Bunny con sus fans en Lima

Esas palabras estuvieron acompañadas por videos en los que enseñó las calles de Lima. Desde los pequeños taxis, las casas suburbanas, el puerto de Callao, una variedad de ceviche y un encuentro con sus fans en plena vereda.

¿Qué pasa hoy en Perú?

Este domingo 12 de abril, el país andino enfrenta elecciones presidenciales y legislativas. Luego de la destitución de su último mandatario, José Jerí, el 17 de febrero de este año, la justicia electoral dispuso de una contienda electoral que enfrenta a 30 listas, siendo una de las que más postulantes tuvo en América Latina en lo que va del siglo XXI. Se espera que el mandatario electo tome posesión el 28 de julio próximo.

Según los últimos relevamientos, en Perú podría haber balotaje. Para que un candidato se convierta en presidente electo, debe superar el 50% de los votos, pero el contexto social y económico podría decantar una segunda vuelta, con fecha para el 7 de junio.