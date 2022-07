Buscó la casa de sus abuelos en Google Maps y lo que encontró emocionó a todos

A Carlos Torres se le ocurrió colocar en Google Maps la dirección de la casa de sus abuelos, quienes fallecieron hace ya unos años. Durante esa búsqueda, el periodista español se encontró con una sorpresa: la foto del servidor de la aplicación de mapas era de un tiempo en el que sus familiares aún estaban vivos. Luego, contó la situación en las redes y generó miles de likes con múltiples respuestas de sus seguidores, quienes compartieron otras tantas anécdotas emotivas.

“En Google maps, mis abuelos todavía siguen vivos y mi madre va por la sombra para llevarles la comida”, escribió Torres en su cuenta de Twitter. El texto acompañaba una imagen en la que se puede observar a una mujer que camina con una bolsa, que se sobreentiende que se trata de su progenitora.

Carlos Torres publicó en Twitter el hallazgo de su búsqueda y generó que los usuarios compartan sus emotivas fotos con familiares que ya no están. Captura Twitter: @carlosaspe

El posteo obtuvo más de 60.000 likes, fue replicado más de 2 mil veces y obtuvo cientos de comentarios. Entre ellos, la mayoría se destacó con historias similares que generaron mucha emoción entre los internautas participantes.

“En Google Maps, mi padre también vive y está esperándome a que baje para irnos a comer y celebrar que me habían dado destino en Villarrobledo”; “Mi abuelo todavía sale leyendo el periódico en las fotos del hotel en el que veraneamos todos los años toda la familia, a mí me encanta meterme de vez en cuando y verle ahí sentado”, “Mi abuela también fue pillada por Google Maps entrando en casa me encanta meterme y recordarla abriendo la puerta”, “Mi abuelo en la puerta de su casa. Más de cuatro años sin él. Ojalá no pase nunca más por aquí el coche de Google”, fueron algunos de los testimonios de otros usuarios.

Varios usuarios, a partir de la publicación del periodista español, compartieron fotos en las que aparecían familiares que ya no viven. Captura Twitter: @carlosaspe

Asimismo, entre las diversas respuestas también hubo lugar para las ocurrencias y el humor. “Aquí se nos ve a mi cuñado y a mí persiguiendo al repartidor de pizza para reclamarle la salsa barbacoa”; “Aquí se ve a mi cuñado cruzando antes de que le pillasen con la furgoneta”, “En Google Maps, sale mi viejo arreglando su Torino. Seguro era el termostato”; “En la gasolinera junto a mi casa el precio del gasoil era de 1′249€ en Google Maps. Me gusta entrar y recordar aquellos momentos” y, entre otros tantos, apareció un post que decía: “En el Google Maps arrestaron a Messi”, cuya foto mostraba a tres hombres detenidos y uno de ellos portaba la camiseta de La Pulga en su etapa en el Barcelona.

Algunos usuarios, más allá del tono emotivo que suscitó el posteo inicial, aprovecharon para bromear al respecto. Captura Twitter: @carlosaspe

En la aplicación de mapas de Google, existe la posibilidad de buscar diversas imágenes de la misma zona ya que se las puede buscar por fecha. De hecho, al iniciar sesión en el dispositivo móvil, hay que dirigirse a la parte superior izquierda y hacer clic en “Menú”. Después hay que dirigirse a “Tu cronología” y para ver alguna otra fecha, se deberá elegir un día, un mes y un año en la parte superior.

En cuanto a las ubicaciones de los diferentes sitios buscados en la cronología, si se guardaron las direcciones, aparecerán entonces en ese segmento. Además, puede que esa información también se comparta con otros productos y servicios de Google.