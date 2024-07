Tiene 35 años pero parece de 15 y revela sus secretos para verse tan joven

Escuchar

Brandon Miles May está llamando la atención en las redes sociales, debido a que asegura que tiene 35 años, pero su apariencia física es de un hombre joven, según explicó sigue ciertos parámetros para lograr este resultado.

El hombre originario de Detroit, Michigan, le detalló a ‘Daily Mail’ que, desde que tenía 13 años, empezó a esforzarse por cuidar su apariencia con hábitos de vida saludable como no consumir alcohol, alimentación saludable y cuidar su piel de los rayos solares.

“Toda mi vida he estado alejado de la luz del sol”, declaró. “Uso una campera con capucha para bloquear el sol y me cubro el dorso de las manos con protectores”.

Brandon, quien es escritor y dueño de un negocio de comunicaciones médicas, agregó que desde los 15 años añadió a su dieta el té verde, los pescados bajos en mercurio, frutas frescas y eliminó los azúcares, los cereales y los carbohidratos.

Brandon Miles May reveló sus secretos para verse joven

“Nunca me han hecho ningún trabajo. Lo que hago es bastante sencillo pero efectivo”, dijo para el medio de comunicación estadounidense.

Brandon Miles May no solo se protege del sol con prendas, anteojos y sombrillas, también usa una amplia gama de protectores solares, igualmente, aseguró que no consume ni una gota de alcohol.

Sobre el ejercicio físico, manifestó: “No hago ejercicio intenso. Hacer demasiado ejercicio puede causar estrés en el cuerpo y envejecerlo. Mantengo mi ejercicio moderado y suave: una caminata, yoga y algo de entrenamiento de fuerza”.

En las declaraciones, el escritor estadounidense aseveró que, esto no lo hace con la intención de tener una eterna juventud, sino para sentirse bien y saludable. “Quiero sentirme bien. Sentirme joven es parte de lucir joven. Vivir para siempre no es una prioridad. Se trata de mantener mi salud”, afirmó. “Creo que me veo mejor que hace diez años. Me siento joven física y emocionalmente. Creo que el cuerpo sigue a la mente”.

El hombre, de 35 años, no dudó en decir que de vez en cuando también se permite algunos caprichos: “Como chocolate todos los días. El chocolate que consumo contiene entre un 92 y un 100 por ciento de cacao. Es muy amargo”.

Y finalizó: “Yo también soy bastante flexible. Si salgo a cenar, como pan y aceite de oliva”.

EL TIEMPO (GDA)