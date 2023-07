Buscó refugio debajo de cemento fresco pero un acto de maldad lo dejó enterrado vivo: “Pensé que era demasiado tarde”

LA NACION

Para quienes dedican su vida al rescate de animales en situación de peligro, maltrato o abandono, cada llamada presenta una combinación única de emociones y desafíos. Y, aunque muchos están “entrenados” en esta montaña rusa de emociones, de vez en cuando hay casos que paralizan la respiración. El alerta provino de un residente preocupado en Delft, La Haya, el domingo 2 de julio. La persona que llamó había visto a un perro refugiarse debajo de una losa de concreto. A los pocos minutos, un grupo no identificable de personas obstruyó la salida y cubrió completamente el área bajo un montículo de arena.

. Cape of Hood Hope SPCA

Carrera contra el tiempo

El inspector Lee Prins supo de inmediato que el tiempo marcaría la diferencia entre la vida y la muerte del animal. En una carrera frenética contra el tiempo, llegó al lugar y cavó a través del montículo de arena con el corazón estrujado. “En un momento pensé que me estaba llevando demasiado tiempo. Pero me recordé a mí mismo que si empezaba a entrar en pánico, no sería de ninguna utilidad para el perro que me necesitaba con urgencia”.

"Pensé que había llegado tarde". Cape of Good Hope SPCA

Cuando finalmente alcanzó el lugar donde estaba el animal, pudo ver que estaba acurrucado y no se movía. “Pensé que era demasiado tarde”. Afortunadamente este no fue el caso. El perro, de nombre Courage, todavía estaba vivo, aunque su actitud marcaba que se había resignado a enfrentar su destino.

. Cape of Hood Hope SPCA

“Un acto atroz de crueldad”

“Estamos muy agradecidos con la persona compasiva que nos llamó. Este perro habría sufrido terriblemente si no nos hubieran notificado. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para identificar a los responsables de este atroz acto de crueldad y asegurarnos de que sean procesados”.

. Cape of Good Hope SPCA

Una vez en el hospital que posee la entidad -establecida en 1872, , la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (Cape of Good Hope SPCA) fundadora del movimiento SPCA en Sudáfrica y la organización de bienestar animal más antigua del país-, Courage fue evaluado por un equipo veterinario.

.

Resiliencia que despierta admiración

Para sorpresa de todos, el perro dio negativo en una serie de enfermedades que sospechaban podría tener en función de sus niveles de letargo y el estado de su piel. Afortunadamente, solo estaba sucio, descuidado y marcado por haber sobrevivido en las calles. Se le indicó un suplemento nutricional líquido y vitamina B para apoyar su sistema inmunológico, mejorar el apetito, ayudar en la digestión y mejorar la vitalidad general. También está siendo alimentado intermitentemente que contribuye a su recuperación.

. Cape of Good Hope SPCA

Solo han pasado unos días desde el conmovedor rescate del inspector Lee Prins. Courage todavía tiene un largo camino hacia la recuperación por delante. Pero es un perro valiente, con una resiliencia que despierta admiración.

