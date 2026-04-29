Otoño declarado: ideas sencillas para darles calidez a los ambientes

Con los días definitivamente más cortos, buscamos las claves de eso que nos hace sentir a gusto en casa

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Así como se guarda la ropa de verano y se pone al frente y ordenada la ropa de abrigo, el manual dice que este es el momento de poner las alfombras guardadas en la baulera y cambiar las fundas de los sillones. Pero pasan dos cosas: no son costumbres que se mantengan tanto y, sobre todo, hay mucho más por hacer.

El auténtico clima

Antes que pensar en textiles abrigados (que bienvenidísimos, por supuesto) tal vez sea mejor pensar en la luz, que tanto nos impacta emocionalmente y es lo que más se extraña en estos meses.

Un rincón del departamento ambientado por Gaby López Monzón en Experiencia Living. Santiago Ciuffo

“Lo peor que podemos hacer es crear luz estática, sin posibilidad de cambiar su potencia. (En la vida real, afuera, la luz cambia permanentemente, con cada minuto que pasa, o con una pequeña nube que se cruza). Hay que hacer que la iluminación “funcione” todo el día, también cuando está nublado u oscurece temprano“, nos dijo el ingeniero y diseñador de iluminación Lance Hollman, del estudio alemán Jack Be Nimble.

La ambientación de Sandy Cairncross en Experiencia Living Santiago Ciuffo

En ese sentido, en estos meses se valoran muchísimo los puntos de luz baja, y en muchísimos casos, inalámbricos y móviles, como si se tratara de la versión moderna de las velas.

Engamado con la pared, sofá en pana a medida (Arq. Agustina Traverso). Mesas (Duveen). Butacón de cuero (Estudio Franchini). Entre las fotos, obras de Alejandro Moy. JONATHAN REICCHOLZ

Un living o un dormitorio donde se puso una manta mullida y luz ambiental tiene grandes chances de ser usado largo, tendido y con gusto. Es el fin último de todos los ambientes.

En la suite, mueble multifunción (Estudio DI / Diseño de Imagen) que contiene el placard y las mesas de luz. La luz del velador de acrílico negro, aun más dorada contra el respaldo de madera. Santiago Ciuffo

Fuego al fin

Todo un lujo tener una chimenea en casa, porque el fuego es hipnótico y convocante. No cabe duda de que, ante la imposibilidad de tener una, rondan fantasías de una salamandra o un fogonero.

Sobre la chimenea diseñada por al arquitecta Inés Fuseo, obra de Eduardo Hoffmann. Iluminación colgante (Vantier Home & Deco). Mesa ratona (Poltrona Home). Sofás de cuero azules (By Ignacio Ortiz). Santiago Ciuffo

“En Noruega existe un concepto o sensación que llamamos hygge [lo acogedor y cálido], en el que la chimenea y las velas son algo central. No diría que todo el mundo, pero sí que mucha gente tiene acceso a una cabaña familiar donde ir en invierno (la mayoría viejas, sin agua ni electricidad), que permiten un contacto profundo con la naturaleza. Después de una caminata, entrás y encendés la chimenea: eso, que está como inscripto, es elhygge. Y en la ciudad se reitera esa costrumbre de tirarte en el sofá con una manta y unas velas. Es algo muy real para nosotros", nos dijo el arquitecto noruego Joakim Hoen, miembro de Studio Void, con una elocuencia que describe muy bien lo que sentimos acá en el sur también.

Si no hay fuego, ¡que haya velas! Acá, un original modelo creado por Artisan, la marca de Carolina Vairo. Santiago Ciuffo

Con frente de hormigón encofrado, el modelo que pensó Fuseo es limpio y práctico: bocas elevadas y un leñero del tamaño justo (Ya que estamos, si les interesa ver 15 ejemplos de chimeneas que transmiten confort, click acá).

Las alfombras

¿Se siguen levantando las alfombras en verano y se vuelven a poner en invierno? Ahora que hay tantas con textura pero de apariencia fresca, no se escucha tanto hablar de ese ritual. Pero sí es el momento para mandarlas a su lavado anual, como recomiendan los expertos, para tenerlas lindas toda la temporada de frío.

En un rincón de esta casa de Chapadmalal proyectada por Mazzinghi-Sánchez, mesa de metal sobre alfombra vintage. Pompi Gutnisky

Las alfombras pueden transformar instantáneamente un ambiente impersonal y frío en uno personal y acogedor. Si bien es una afirmación que puede sonar vaga y subjetiva, hay algo absolutamente cierto en que colaboran a mantener el calor de los ambientes.

La biblioteca de la casa y el sofá, engamados. Los colores de la alfombra vuelven en los almohadones, de distintas procedencias. Esculturas en bronce, de Elisa Bunge, y cuadro de Rodrigo García Berro. Un clásico, la lámpara Arco con base de mármol. Pompi Gutnisky

“En casas con pisos duros como la madera y el cemento, las alfombras abosorben el sonido y reducen la reverberancia, lo que se traduce en espacios más silenciosos y calmos”, nos dijo Fernando Bach, creador de Elementos Argentinos.

“En nuestro cuarto, el escritorio, las alfombras, los cuadros y los libros son elementos que aportan calidez y vivencia”, nos dijo la arquitecta Inés Fuseo cuando la visitamos. Alfombra (Vanina Mizrahi). Santiago Ciuffo

Un rincón de un departamento en Recoleta ambientado por Estudio Método. Pompi Gutnisky

La función primera de los tapices era mitigar el frío de los espacios. Pero el auge del tufting y la posibilidad relativamente accesible de tener modelos personalizados puso en tendencia colgar alfombras de las paredes.

Tapiz inspirado en una obra de Alejandro Puente (Lalana), escudo bordado en denim sobre mantel antiguo (Nesle Baghdasarian). Escritorio (Mutate). Silla W (Mid Century). Pompi Gutnisky

Soñar

Elegimos algunos dormitorios coloridos, por si se presentan las ganas y la ocasión de hacer un cambio.

En el cuarto de la ceramista Ángeles Castro Corbat, obra que pintó en un bastidor de madera que encontró dando vueltas en su taller. La alfombra era de su madre, que la trajo de Turquía hace años. Santiago Ciuffo

Sobre la mesa espejada, velador (Estudio Ilusión). Ropa de cama (Tribu y Magia). Santiago Ciuffo

A veces se asocia la idea de la nueva funda de almohadón o el cubrecamas calentito con algo oscuro. Y muchas veces lo que se busca, sobre una base firme, es luz y alegría.

En el cuarto de la ceramista Caro Malbrán, tapiz de cactus en flor traído de un viaje y colcha multicolor en crochet. Santiago Ciuffo

En el dormitorio de Cecilia James, dueña de Desde Asia, almohadones de seda con refinados motivos orientales. Magalí Saberian

Como respaldo de cama, Cecilia eligió un antiguo panel de la isla de Java que tenía guardado esperando el momento de instalarlo. “En mi cuarto me siento contenida. El valor afectivo de los objetos, el ambiente, la vista: todo me hace feliz”.