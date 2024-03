Qué es, a quienes afecta, y cómo prevenirla y tratarla

Carolina Rossi PARA LA NACION

Escuchar

El primer paso para resolver un problema o combatir a un enemigo, en todas las áreas, es identificarlo. Conocerlo. Razón inapelable para empezar por entender qué es concretamente la fascitis plantar.

Según explica el Lic Manuel Valverde, osteópata y co founder de Fisioscan, es una inflamación de la fascia. ¿Y qué es la fascia? una banda gruesa de tejido conectivo que conecta el talón con los dedos de los pies. La fascia plantar mantiene el arco plantar junto con la musculatura del “footcore” (medio pie) y su implicancia biomecánica es de gran importancia, por ello su diagnóstico y tratamiento son primordiales. Dicha inflamación puede generar dolor e impotencia funcional.

Identificar el dolor y su gravedad

Valverde cuenta que es muy común en el consultorio que los pacientes afectados por esta patología manifiesten dolor punzante en la región del talón, y que suele aparecer en los primeros pasos de la mañana. También refieren que al poco tiempo de ponerse en marcha, el dolor suele disminuir, pero puede reaparecer después de estar de pie o tras estar sentado mucho tiempo y levantarse.

A la hora de determinar si la fascitis plantar es grave o no, las cosas se complican. Según manifiesta nuestro especialista en osteopatía y kinesiología, hablar de patología leve o severa es difícil ya que las pequeñas lesiones se pueden transformar en grandes lesiones y terminar con la vida de un deportista, por ejemplo, en el caso de que lo sea. Agrega que en su equipo de trabajo no consideran a ninguna patología como leve ni la minimizan ya que para cada persona que llega con una lesión, eso es muy importante en su mundo, y la atormenta. Y asegura que es muy importante que ante los primeros síntomas de las molestias el paciente “pare” para atender la causa.

¿Cuáles son las causas?

Las causas de la fascitis plantar pueden ser varias. Se puede decir que es una lesión multifactorial. Al mencionar algunas, se debería citar una carga mecánica excesiva, sobre uso, acortamiento de la musculatura posterior, situaciones propias estresantes de la actividad laboral o deporte, tipo de pisada, calzado, alteraciones metabólicas, edad, sobrepeso, estilo de vida, etc. Los principales factores de riesgo incluyen un estilo de vida sedentario, trabajos de escritorio, arco del pie muy alto “cavo” o bajo “plano”, y el uso frecuente de zapatos de taco alto. La afección es frecuente también en corredores y bailarines, como así también en personas que pasan mucho tiempo de pie.

Restarle importancia a la fascitis plantar solo empeorará la calidad de vida diaria Shutterstock

Si bien la genética no afecta principalmente, sí puede afectar en el metabolismo. Es complejo tal vez unificar criterios, pero a rasgos generales para sintetizar, podría afirmarse que estilos de vida inadecuados serán más propensos a este tipo de patologías. La fascitis puede afectar tanto a deportistas como a personas sedentarias. Al instaurarse por el acortamiento de la cadena posterior, tanto por sobreuso o por desuso, lo importante a evaluar y tener en cuenta es siempre el grado de acortamiento que presenta la persona. Claramente el movimiento es importantísimo para evitar retracción de tejido; pero como todo, debe presentarse siempre en la dosis justa para cada individuo.

La incidencia del calzado

Para el Lic Manuel Valverde, el cuerpo está preparado para poder bipedestar y realizar la marcha sin ningún accesorio plantar siempre que la bóveda plantar esté acondicionada en el desarrollo del sujeto.

Explica que la vida moderna con el afán de hacer calzados cada vez más anatómicos y supuestamente más cómodos, hace que al tener los pies ahí dentro constantemente, no sólo se limite en algunos casos la dinámica del pie, sino que se favorezca al acortamiento de determinados grupos musculares.

Se deberán evaluar varios puntos y elegir un calzado apropiado, y quizás también el uso de plantillas para salir de la lesión Shutterstock

El ejemplo más claro es el uso frecuente de botas o zapatos con taco alto donde los gemelos, sóleo y plantar delgado sufren una retracción permanente. Por otro lado, las zapatillas de hoy día con tanta ayuda biomecánica en la traslación del cuerpo en los runners, donde no sólo han elevado el perfil, mayores drops (diferencia de altura entre la parte de la suela del talón y la de adelante) y sumado al rebote de las placas de carbono, son un punto a considerar a la hora de su uso prolongado en entrenamientos y competencias.

Debería considerarse también si el uso de plantillas es el adecuado o no. Tal vez sólo lo sea frente a una lesión como una herramienta más y de uso transitorio. Para ello debería hacerse una revisión con un kinesiólogo especializado en biomecánica ya que estos tienen una mirada integral del cuerpo y no sólo de un pie: en muchas ocasiones los orígenes de la patología están en otra región del cuerpo. Cuando una estructura tiene un buen desarrollo biomecánico y fisiológico no depende de nada, por lo tanto el calzado no tiene incidencia. Ahora bien, frente a un paciente con esta patología podría decirse que sí es importante el calzado y que tendrá incidencia en dicha patología. Se deberán evaluar varios puntos y elegir un calzado apropiado, y quizás también el uso de plantillas para salir de la lesión. Son estrategias que servirán para disminuir la sintomatología y aliviar el dolor.

¿Cómo se puede prevenir la fascitis plantar?

Si bien es posible prevenir la fascitis, eso no significa que en algún momento no se pueda caer en ella. Lo que se aconseja siempre es mantener la movilidad y flexibilidad de la cadena posterior así como también valores musculares aceptables para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Realizar pausas activas en aquellos trabajos de mayor contenido sedentario es otro punto importante. El Lic Valverde expone que justamente en su centro trabajan muy particularmente con la prevención, apuntando a mantener el cuerpo lo más armónico posible, a devolver movilidad donde se perdió, y a acondicionar la musculatura para la actividad que se va a realizar. Y asegura que en personas sedentarias, lo primero que se debe evitar es justamente el mecanismo de lesión que es la inactividad.

Además, mantener un peso saludable será otro factor de prevención crucial, evitando la sobrecarga en la región del talón. Resalta que sin lugar a dudas no se puede negar que el movimiento es salud, pero que siempre debe ser el indicado para cada persona considerando individualidades, al igual que un fármaco. Y concluye: “El movimiento es nuestra medicina”.

¿Qué especialistas la tratan?

Según la gravedad del cuadro, existen diferentes formas de abordar la lesión ya que en muchos casos es invalidante y termina agotando la paciencia del paciente. En ese caso muchos médicos aplican alguna inyección de corticoides y acompañan con antiinflamatorios. En los casos más extremos hasta llegan a proponer una cirugía.

Según nuestro especialista lo ideal antes de abordar una medida de tal envergadura es focalizarse primero en entender la causa que originaron la lesión y a la vez trabajar para calmar el dolor con diferentes herramientas. Estas pueden ser diversas y dependerán de lo que se tenga al alcance. Terapia manual, fisioterapia, punción o microelectrolisis que es una práctica con agujas y corrientes, y demás pautas sencillas para que los pacientes hagan en su domicilio, de poca carga de tiempo.

Ante los primeros síntomas de fascitis plantar sin dudas lo ideal es acudir a un especialista de confianza para poner manos a la obra y tomar los recaudos necesarios para evitar que se agudice y termine haciendo una lesión crónica. No dejar de moverse; realizar algún ejercicio global de flexibilidad y seguir las indicaciones del profesional a cargo. Pero nunca dejar de moverse en cuanto cede el dolor agudo. Hacerse un estudio de la pisada para ver si existen alteraciones en ella y en la dinámica de la marcha o carrera si se trata de un corredor, es otra medida clave.

La fascitis plantar sin dudas pertenece al tipo de lesiones de origen multifactorial rebeldes en su resolución. Es importante entender cómo funciona la biología humana y la importancia del movimiento, de una buena alimentación y del descanso más allá de otros factores. Pero el descanso no debe entenderse como sinónimo de quedarse completamente quieto. Porque lo que no se mueve, se muere. Será determinante hacer todo lo que un profesional calificado vaya pautando, y en la medida que el dolor lo permita; moverse.