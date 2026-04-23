El truco poco conocido para que las sábanas duren más tiempo
Por qué la forma de lavado influye directamente en la durabilidad y la textura; todos los detalles
- 3 minutos de lectura'
Aunque forman parte del día a día y suelen no recibir demasiada atención, las sábanas cumplen un rol clave en el descanso y en el confort del hogar. Su estado puede influir tanto en la comodidad como en su durabilidad, ya que un mal cuidado acelera su desgaste. En este contexto, especialistas coinciden en que no alcanza con lavarlas con regularidad, debido a que también es fundamental prestar atención a cómo se las limpia y se las mantiene para prolongar su vida útil.
En esa línea, especialistas en limpieza y cuidado de textiles señalan que incorporar pequeños cambios en la rutina y dejar de lado prácticas demasiado agresivas puede hacer una gran diferencia, no solo en la duración de las sábanas, sino también en cómo se ven y se sienten con el paso del tiempo.
Más allá de que muchas personas optan por una solución práctica y habitual, como lavar las sábanas junto con toallas, mantas u otras prendas pesadas para aprovechar una sola carga, lo cierto es que este hábito puede afectar su conservación. El roce constante con telas más gruesas dentro del lavarropas genera un desgaste mayor, que con el tiempo impacta en su textura y en su durabilidad.
En ese contexto, comenzó a ganar terreno un truco simple pero efectivo: lavarlas por separado o, en todo caso, junto a prendas livianas. Esta técnica reduce la fricción durante el lavado y ayuda a preservar mejor las fibras, por lo que cada vez más especialistas la recomiendan como una forma clave de mantener las sábanas en buen estado por más tiempo.
Esto se debe a que, al compartir el lavado con telas más pesadas, las sábanas quedan expuestas a una mayor fricción, tirones y arrugas marcadas que terminan deteriorando sus fibras. En cambio, al lavarlas por separado, es posible cuidar mejor su estructura y conservar su suavidad original por más tiempo. Tal como señalan especialistas en textiles, reducir el desgaste mecánico durante el lavado es clave para prolongar la vida útil de las telas de uso cotidiano.
Este cambio de hábito parte de comprender cómo reaccionan las telas al movimiento constante del lavarropas: al ser amplias y livianas, las sábanas tienden a enredarse cuando se mezclan con prendas pesadas, lo que acelera su desgaste. Por eso, al lavarlas por separado, no solo se protege la calidad de sus fibras, sino que también se reduce la formación de bolitas, se conserva mejor su suavidad y, en definitiva, se prolonga su vida útil.
Otras noticias de Cómo hacer
Para implementar. El truco de un famoso cocinero para conservar mejor las papas, cebollas y ajos
Para pensar. Mario Alonso Puig, médico: “No des nunca por hecho que un gesto de amabilidad no puede devolver a alguien la ilusión”
Truco casero. Para qué sirve el bicarbonato en las plantas: usos, beneficios y cómo aplicarlo
- 1
Efemérides del 23 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
- 2
Del mito de los 7 años a la forma real para calcular la edad de los perros
- 3
Gabriel Rolón: “Siempre está bien guardarse una agresión y siempre es momento para dar las gracias”
- 4
El fin de una era: con qué será reemplazado el papel higiénico en los hogares