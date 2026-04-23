El truco poco conocido para que las sábanas duren más tiempo

Aunque forman parte del día a día y suelen no recibir demasiada atención, las sábanas cumplen un rol clave en el descanso y en el confort del hogar. Su estado puede influir tanto en la comodidad como en su durabilidad, ya que un mal cuidado acelera su desgaste. En este contexto, especialistas coinciden en que no alcanza con lavarlas con regularidad, debido a que también es fundamental prestar atención a cómo se las limpia y se las mantiene para prolongar su vida útil.

En esa línea, especialistas en limpieza y cuidado de textiles señalan que incorporar pequeños cambios en la rutina y dejar de lado prácticas demasiado agresivas puede hacer una gran diferencia, no solo en la duración de las sábanas, sino también en cómo se ven y se sienten con el paso del tiempo.

Un hábito común puede generar desgaste en las sábanas

Más allá de que muchas personas optan por una solución práctica y habitual, como lavar las sábanas junto con toallas, mantas u otras prendas pesadas para aprovechar una sola carga, lo cierto es que este hábito puede afectar su conservación. El roce constante con telas más gruesas dentro del lavarropas genera un desgaste mayor, que con el tiempo impacta en su textura y en su durabilidad.

En ese contexto, comenzó a ganar terreno un truco simple pero efectivo: lavarlas por separado o, en todo caso, junto a prendas livianas. Esta técnica reduce la fricción durante el lavado y ayuda a preservar mejor las fibras, por lo que cada vez más especialistas la recomiendan como una forma clave de mantener las sábanas en buen estado por más tiempo.

El roce con telas pesadas dentro del lavarropas afecta la textura con el tiempo Foto de freepik

Esto se debe a que, al compartir el lavado con telas más pesadas, las sábanas quedan expuestas a una mayor fricción, tirones y arrugas marcadas que terminan deteriorando sus fibras. En cambio, al lavarlas por separado, es posible cuidar mejor su estructura y conservar su suavidad original por más tiempo. Tal como señalan especialistas en textiles, reducir el desgaste mecánico durante el lavado es clave para prolongar la vida útil de las telas de uso cotidiano.

Este cambio de hábito parte de comprender cómo reaccionan las telas al movimiento constante del lavarropas: al ser amplias y livianas, las sábanas tienden a enredarse cuando se mezclan con prendas pesadas, lo que acelera su desgaste. Por eso, al lavarlas por separado, no solo se protege la calidad de sus fibras, sino que también se reduce la formación de bolitas, se conserva mejor su suavidad y, en definitiva, se prolonga su vida útil.