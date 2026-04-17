Avena con banana: la receta recomendada para aumentar la masa muscular después de ir al gimnasio

La alimentación después del ejercicio es clave para la recuperación del cuerpo y el desarrollo muscular. Una de las combinaciones más recomendadas es la avena con banana y proteína.

Este tipo de preparación se ha popularizado entre quienes buscan ganar masa muscular de forma saludable, ya que combina carbohidratos, proteínas y nutrientes esenciales para el organismo.

La avena es una fuente de carbohidratos complejos que ayuda a reponer la energía después del entrenamiento y aporta sensación de saciedad. La banana, por su parte, contiene potasio y azúcares naturales que contribuyen a la recuperación muscular y ayudan a evitar calambres.

Cuando se combina con una fuente de proteína, esta mezcla favorece la reparación de las fibras musculares que se trabajan durante el ejercicio.

Cuando se combina con una fuente de proteína, esta mezcla favorece la reparación de las fibras musculares que se trabajan durante el ejercicio Shutterstock

En ese sentido, ‘Vitónica’, la revista especializada en nutrición y entrenamiento basado en estudios científicos y revisión de literatura deportiva, explica que la avena es un cereal con un perfil nutricional que incluye carbohidratos complejos, proteína, vitaminas y minerales, lo que la convierte en un alimento adecuado dentro de dietas orientadas al aumento de masa muscular, especialmente cuando se combina con entrenamiento de fuerza.

Ingredientes

Para preparar esta receta se necesitan ingredientes sencillos y fáciles de conseguir en cualquier mercado:

½ taza de avena.

1 banana madura.

1 taza de leche o agua.

1 porción de proteína en polvo (opcional).

Canela o miel al gusto (opcional).

Puede ayudar a mejorar la sensación de saciedad, lo que resulta útil para quienes están en planes de control o aumento de peso de forma saludable

Preparación

1. Se debe cocinar la avena en agua o leche a fuego medio hasta que espese, revolviendo constantemente para evitar grumos.

2. Se agrega la banana previamente aplastado y se mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.

3. Cuando la preparación esté tibia, se incorpora la proteína en polvo para evitar que pierda sus propiedades por el calor.

4. Finalmente, se puede añadir canela o miel para mejorar el sabor, según el gusto de cada persona.

Este tipo de preparación puede ser una opción práctica después del gimnasio, especialmente para quienes buscan una alternativa rápida, nutritiva y fácil de preparar.

Además, puede ayudar a mejorar la sensación de saciedad, lo que resulta útil para quienes están en planes de control o aumento de peso de forma saludable, evitando el consumo de ultraprocesados después del entrenamiento.

Sin embargo, es importante resaltar que los resultados en el aumento de masa muscular no dependen de un solo alimento, sino de un conjunto de hábitos que incluyen una dieta equilibrada, entrenamiento constante y descanso adecuado.

Una alimentación consciente, sumada a la disciplina en el ejercicio, sigue siendo la base para lograr cambios reales y sostenibles en la composición corporal.

Por Katherine Shirley Bravo