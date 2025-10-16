Café con limón: qué dice la ciencia sobre sus verdaderos beneficios

Mezclar café con el limón puede ser beneficioso para el cuerpo humano, pero también hay muchos mitos sobre su efecto. La bebida no influye en la pérdida de peso. Sin embargo, hay otros impactos en el organismo.

Qué beneficios reales tiene mezclar café con limón

Una de las teorías más difundidas señala falsamente que la combinación del café con el limón contribuye a la pérdida de peso debido a que las propiedades de los ingredientes se potencian. Los expertos citados por Health Cleveland Clinic aseguran que la fruta no tiene propiedades especiales para quemar grasa, así como la infusión tampoco ejerce una influencia considerable.

La afirmación de que la mezcla de café con limón ayuda a perder peso es un mito Anibal Greco,Anibal Greco

No obstante, los consumidores pueden aprovechar otros beneficios que aportan los ingredientes al cuerpo humano. El limón posee cualidades nutricionales que pueden favorecer la digestión y reducir la probabilidad de cálculos renales, mientras aporta un sabor especial a la bebida.

Además, el alto contenido de la vitamina C sirve para fortalecer el sistema inmunológico, actúa como antioxidante y es esencial para la producción de colágeno y la reparación de tejidos, según MedlinePlus.

En ese sentido, las cualidades impactan especialmente en la salud de la piel. Por su parte, el café mejora la hidratación del órgano, reduce la descamación y disminuye el deterioro de la barrera cutánea, explican expertos de HealthLine.

Respecto a la mezcla, los expertos en la ciencia resaltan que aún faltan investigaciones para saber si la combinación puede potenciar los beneficios. Por separado, los ingredientes ofrecen ventajas inescrutables para la mayoría de las personas.

El efecto del café en la salud

En medidas controladas, la infusión es saludable para el organismo. Los investigadores de Mayo Clinic citan estudios que demostraron que quienes beben café tienen menos riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con aquellos que no lo hacen. Entre las principales cualidades, los expertos mencionan las siguientes:

Mejor estado de ánimo y menor riesgo de depresión.

Menor riesgo de accidente cerebrovascular.

Protección contra el cáncer de boca, garganta y sistema digestivo.

El café puede mejorar el estado de ánimo y protege al organismo contra ciertas enfermedades limpido - Shutterstock

Pese a estas afirmaciones, los efectos potenciales dependen del organismo y otros factores. Consumir demasiada cafeína puede causar ansiedad, dolor de cabeza o ritmo cardíaco acelerado en algunas personas, así como también puede incrementar la acidez estomacal y los síntomas urinarios, como la frecuencia y la urgencia.

En conclusión, la mayoría de las personas puede aprovechar los beneficios del café con cantidades moderadas, pero es necesario prestar atención si surgen efectos adversos.

La vitamina C del limón tiene propiedades antioxidantes

Los beneficios del limón para el cuerpo humano

En cuanto al limón, de acuerdo a los expertos citados por Cleveland Clinic, el consumo puede ejercer un efecto positivo sobre la salud del organismo de la siguiente manera: