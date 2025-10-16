Café con limón: qué dice la ciencia sobre sus verdaderos beneficios
Aunque no ayuda a perder peso, esta mezcla puede tener efectos positivos en el organismo; qué revelan los estudios
Mezclar café con el limón puede ser beneficioso para el cuerpo humano, pero también hay muchos mitos sobre su efecto. La bebida no influye en la pérdida de peso. Sin embargo, hay otros impactos en el organismo.
Qué beneficios reales tiene mezclar café con limón
Una de las teorías más difundidas señala falsamente que la combinación del café con el limón contribuye a la pérdida de peso debido a que las propiedades de los ingredientes se potencian. Los expertos citados por Health Cleveland Clinic aseguran que la fruta no tiene propiedades especiales para quemar grasa, así como la infusión tampoco ejerce una influencia considerable.
No obstante, los consumidores pueden aprovechar otros beneficios que aportan los ingredientes al cuerpo humano. El limón posee cualidades nutricionales que pueden favorecer la digestión y reducir la probabilidad de cálculos renales, mientras aporta un sabor especial a la bebida.
Además, el alto contenido de la vitamina C sirve para fortalecer el sistema inmunológico, actúa como antioxidante y es esencial para la producción de colágeno y la reparación de tejidos, según MedlinePlus.
En ese sentido, las cualidades impactan especialmente en la salud de la piel. Por su parte, el café mejora la hidratación del órgano, reduce la descamación y disminuye el deterioro de la barrera cutánea, explican expertos de HealthLine.
Respecto a la mezcla, los expertos en la ciencia resaltan que aún faltan investigaciones para saber si la combinación puede potenciar los beneficios. Por separado, los ingredientes ofrecen ventajas inescrutables para la mayoría de las personas.
El efecto del café en la salud
En medidas controladas, la infusión es saludable para el organismo. Los investigadores de Mayo Clinic citan estudios que demostraron que quienes beben café tienen menos riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con aquellos que no lo hacen. Entre las principales cualidades, los expertos mencionan las siguientes:
- Mejor estado de ánimo y menor riesgo de depresión.
- Menor riesgo de accidente cerebrovascular.
- Protección contra el cáncer de boca, garganta y sistema digestivo.
Pese a estas afirmaciones, los efectos potenciales dependen del organismo y otros factores. Consumir demasiada cafeína puede causar ansiedad, dolor de cabeza o ritmo cardíaco acelerado en algunas personas, así como también puede incrementar la acidez estomacal y los síntomas urinarios, como la frecuencia y la urgencia.
En conclusión, la mayoría de las personas puede aprovechar los beneficios del café con cantidades moderadas, pero es necesario prestar atención si surgen efectos adversos.
Los beneficios del limón para el cuerpo humano
En cuanto al limón, de acuerdo a los expertos citados por Cleveland Clinic, el consumo puede ejercer un efecto positivo sobre la salud del organismo de la siguiente manera:
- Mejora la salud del corazón: los nutrientes y la vitamina C de la fruta funcionan como una protección adicional.
- Protege las células: la rica presencia de antioxidantes disminuye los efectos nocivos del estrés oxidativo y previene el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer o la diabetes.
- Actúa contra los cálculos renales: el ácido cítrico y la vitamina C evitan la formación.
- Contribuye a la absorción de hierro: los cítricos son fundamentales para que el cuerpo absorba correctamente al nutriente, lo que ayuda a prevenir la anemia.
- Apoya al sistema inmunológico: la vitamina C optimiza el funcionamiento del sistema inmunitario.
