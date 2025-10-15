Nuevo frente frío en Florida: ¿a cuánto bajarán las temperaturas esta semana?

Un nuevo frente de aire frío comenzó a estabilizar las condiciones meteorológicas en Florida y llevará un descenso moderado de las temperaturas a lo largo de la semana, según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Aunque el cambio no será drástico, se espera que las noches sean más frescas y los días mantengan un ambiente templado, con cielos despejados y muy poca humedad en el ambiente.

Cielos despejados y aire más seco en el norte de Florida

El NWS Tallahassee indicó que una extensa masa de aire continental polar avanzó desde la región de los Grandes Lagos hacia el sureste de Estados Unidos, lo que produjo que se desplace el aire húmedo que caracterizó los últimos días. Este flujo seco del norte permitió que los puntos de rocío se mantuvieran por debajo de los 60 °F (15,5 °C), lo que generó condiciones más agradables y una sensación térmica más fresca.

El NWS Tallahassee informó que una masa de aire seco del norte desplazó la humedad reciente, lo que resultará en temperaturas mínimas que descenderán hasta 55 °F (12,7 °C) en el interior y 64 °F (17,7 °C) en áreas costeras NWS

Durante el martes y miércoles, el cielo se mantendrá despejado en la mayor parte del estado, con temperaturas máximas que oscilarán entre 81 °F (27 °C) y 86 °F (30 °C). En tanto, las mínimas bajarán de forma progresiva hasta alcanzar los 55 °F (12,7 °C) en zonas del interior y alrededor de 64 °F (17,7 °C) en las áreas costeras. En Tallahassee, por ejemplo, el pronóstico oficial anticipó una máxima de 86 °F (30 °C) y una mínima de 60 °F (15,5 °C).

Los meteorólogos advirtieron que la combinación de aire seco y temperaturas templadas elevará el riesgo de incendios en el noroeste del estado, especialmente en la zona conocida como “Tri-State”, que abarca el límite entre Florida, Georgia y Alabama.

“Las condiciones cálidas y secas persistentes bajo un sistema de alta presión en superficie podrían aumentar las preocupaciones por incendios forestales”, alertó el NWS.

Vientos y cambios costeros en Florida

Las ráfagas de viento del noreste soplarán de manera suave a moderada durante los próximos días, con velocidades que se mantendrán por debajo de 15 millas por hora (24 km/h). Este patrón, según el NWS Jacksonville, favorecerá el ingreso de aire más fresco desde el Atlántico y mantendrá las condiciones marítimas relativamente tranquilas.

Sin embargo, el viento tenderá a intensificarse hacia mediados de semana, especialmente en zonas costeras, donde se prevé la reactivación de una advertencia para pequeñas embarcaciones.

Las playas de los condados de Duval, St. Johns y Flagler estarán bajo vigilancia entre el miércoles y el viernes debido al incremento previsto en el oleaje y el alto riesgo de corrientes de resaca peligrosas NWS

En el litoral del noreste de Florida, las corrientes marinas mostrarán este martes un riesgo moderado, pero aumentarán a un nivel alto entre el miércoles y el viernes. El NWS Jacksonville detalló que las playas de los condados de Duval, St. Johns y Flagler estarán bajo vigilancia por el incremento del oleaje y la posibilidad de corrientes de resaca peligrosas.

Clima fresco en Florida: temperaturas por regiones

Las previsiones de los servicios meteorológicos apuntaron a un escenario general de temperaturas templadas en todo Florida, aunque con diferencias notables entre el norte y el sur del estado.

En Tallahassee, el pronóstico oficial del NWS anticipa una temperatura máxima de 86 °F (30 °C) y una mínima de 60 °F (15,5 °C) NWS

Noroeste y Panhandle (Tallahassee, Panama City): las máximas se ubicarán entre 84 °F (28,8 °C) y 86 °F (30 °C), mientras que las mínimas descenderán hasta los 58 °F (14,4 °C) hacia mitad de semana.

El NWS Jacksonville destacó que las mañanas serán frescas, especialmente en las zonas del interior, donde los termómetros podrían registrar valores en torno a 55 °F (12,7 °C). Hacia la tarde, la influencia del aire marino reducirá la temperatura costera, para mantener un ambiente más templado y agradable.