Café: nuevos estudios confirman que el café hace bien al corazón

Tomar dos tazas de café al día reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca, una de las principales causas de muerte por el corazón. Es la conclusión principal de estos trabajos recientes.

Larisa Serrano PARA LA NACION

Nuevos estudios descubren o confirman los beneficios que tiene su consumo. En julio del año pasado, un estudio científico publicado por el New England Journal of Medicine demostró que tomar hasta cinco tazas de café al día no tiene peligros a largo plazo e incluso podría reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Ahora, tres estudios que usaron herramientas analíticas de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), afirman que tomar una o más tazas de café negro al día se asocia con un riesgo reducido a largo plazo de insuficiencia cardíaca, según una revisión de los datos de la dieta de miles de personas.

En los tres estudios, las personas que informaron haber tomado una o más tazas de café con cafeína tenían un riesgo asociado disminuido de insuficiencia cardíaca a largo plazo.

El beneficio del consumo de café no se asocia al descafeinado, sino al café en grano y molido.

De acuerdo a estos trabajos, el beneficio del café para la salud del corazón no se obtiene del café descafeinado. Por el contrario, se encontró una asociación entre el café descafeinado y un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia ocurre cuando un corazón debilitado no puede suministrar a las células del cuerpo suficiente sangre para obtener el oxígeno necesario para que el cuerpo funcione correctamente. Quienes la padecen suelen sufrir fatiga y dificultad para respirar, tienen problemas para caminar y otras actividades diarias.

Por supuesto, los especialistas aclaran que no existe inconveniente en beber café (salvo por indicaciones médicas específicas), sino que el problema se encuentra en el exceso, ya que eso puede generar una sobre estimulación y falta de sueño. Además, puede actuar negativamente a nivel gástrico en aquellas personas que tienen una tendencia hacia la acidez o alguna alteración gástrica; por lo que se recomienda no consumir en grandes cantidades”.