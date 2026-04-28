El café es una de las bebidas que más aceptación tiene en el común de los habitantes del mundo. Aunque existan diferentes variantes de los granos y el gusto, su sabor y popularidad lo hacen muy atractivos para los fanáticos.

Además de ello, los beneficios del café lo hacen aún más requerido: investigaciones médicas determinaron que consumir de dos a tres tazas por día puede ayudar a contrarrestar los trastornos de estrés y ansiedad.

Estudios de universidades chinas confirmaron los beneficios del café Pexels

“Algunos estudios han sugerido que el café podría estar relacionado con un menor riesgo de depresión o ansiedad, mientras que otros no han encontrado una asociación clara", manifestó Xiang Gao, profesor del Instituto de Nutrición de la Universidad de Fudan

Esta reconocida institución educativa de China se encargó de analizar las diferentes moliendas y cómo cada una de ellas impacta de manera diferente en los seres humanos, quienes buscan en esta infusión una escapatoria a la rutina diaria.

Los beneficios del café

Beber dos tazas de café al día representa la medida justa para potenciar los mecanismos beneficiosos de esta infusión sin cruzar el límite hacia posibles complicaciones. Diversos especialistas señalan que una ingesta moderada resulta eficaz para activar procesos corporales clave, tales como el metabolismo, la respuesta inflamatoria y la función pulmonar.

Esta cantidad específica permite obtener los efectos positivos sin alcanzar niveles de cafeína capaces de generar ansiedad o alteraciones directas en el ciclo del sueño. Además de estos beneficios físicos inmediatos, el hábito de consumir café ofrece una cobertura de múltiples mecanismos protectores.

Entre ellos, destaca un control eficiente en los niveles de glucosa, una reducción marcada de la inflamación sistémica, un estímulo para la quema de grasa durante la actividad física y un soporte integral para la salud cardiovascular y metabólica en general. La evidencia sugiere que el consumo de esta bebida se asocia directamente con una mejoría en la capacidad respiratoria y una protección del sistema circulatorio.

Un estudio comprobó el verdadero efecto del café y cómo influye en la salud mental Freepik

El impacto del café trasciende lo físico e influye de manera directa en el estado mental de las personas. Estudios recientes indican que, en ciertos casos, el café logra reducir síntomas depresivos gracias a su riqueza en antioxidantes, tales como los polifenoles. La cafeína presente en la bebida también reduce la inflamación y modifica la composición de la microbiota intestinal de manera favorable.

Ante este panorama, los expertos sugieren evitar la incorporación de azúcar, ya que el consumo de café molido puro maximiza sus virtudes nutricionales. Aunque el grano suele ser la opción más saludable y recomendada, su costo representa una barrera económica que impide su acceso regular para una parte considerable de la población. La elección de la calidad del producto influye de manera directa en los resultados obtenidos a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA