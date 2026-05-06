Huerta en casa: las verduras que deberías plantar en otoño en Argentina

Tener una pequeña producción de alimentos orgánicos en casa se volvió habitual en esta época, aunque es una costumbre que antecede y que trajeron consigo los inmigrantes italianos y españoles a la Argentina durante el siglo XX. Si sos de aquellos que tienen una huerta en el jardín, enterate qué verduras deberías sembrar durante el otoño para cosechar en invierno y primavera.

Qué verduras sembrar en otoño

Por más que las temperaturas sean bajas, hay plantas que resisten el frío si son tratadas y cuidadas de manera que la helada no caiga directo sobre ellas, ya que esto puede dañar sus hojas y raíces al punto de “quemarlas”.

En otoño pueden plantarse verduras de hoja, como la acelga, espinaca, radicheta y remolacha (Fuente: pexels)

Para la estación del año que se transita es ideal la siembra de plantas de hoja verde y tubérculos. A continuación descubrí la lista de las recomendadas, que tienen un crecimiento rápido y abundante:

Espinaca.

Acelga.

Lechuga.

Rabanito.

Brócoli.

La acelga se desarrolla en otoño y si se cuida adecuadamente dura todo el año (Fuente: pexels)

Cómo cuidar las verduras

Qué sembrar en la huerta en otoño