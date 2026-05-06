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Huerta en casa: las verduras que deberías plantar en otoño en Argentina

Atención con el calendario estacional; si sos de aquellas personas que poseen una porción de terreno destinada a la producción orgánica, esta sugerencia es para vos

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Qué plantar en otoño en la Argentina
Qué plantar en otoño en la Argentina(Fuente: pexels)

Tener una pequeña producción de alimentos orgánicos en casa se volvió habitual en esta época, aunque es una costumbre que antecede y que trajeron consigo los inmigrantes italianos y españoles a la Argentina durante el siglo XX. Si sos de aquellos que tienen una huerta en el jardín, enterate qué verduras deberías sembrar durante el otoño para cosechar en invierno y primavera.

Qué verduras sembrar en otoño

Por más que las temperaturas sean bajas, hay plantas que resisten el frío si son tratadas y cuidadas de manera que la helada no caiga directo sobre ellas, ya que esto puede dañar sus hojas y raíces al punto de “quemarlas”.

En otoño pueden plantarse verduras de hoja, como la acelga, espinaca, radicheta y remolacha
En otoño pueden plantarse verduras de hoja, como la acelga, espinaca, radicheta y remolacha(Fuente: pexels)

Para la estación del año que se transita es ideal la siembra de plantas de hoja verde y tubérculos. A continuación descubrí la lista de las recomendadas, que tienen un crecimiento rápido y abundante:

  • Espinaca.
  • Acelga.
  • Lechuga.
  • Rabanito.
  • Brócoli.
La acelga se desarrolla en otoño y si se cuida adecuadamente dura todo el año
La acelga se desarrolla en otoño y si se cuida adecuadamente dura todo el año(Fuente: pexels)

Cómo cuidar las verduras

Qué sembrar en la huerta en otoño
Qué sembrar en la huerta en otoño
  • Asegurate de sembrar las semillas en pequeñas macetas donde estén provistas de la luz solar por al menos seis horas.
  • Deben estar protegidas del frío hasta que las plantas se desarrollen firmes y enteras. Para ello, creá un mini invernadero con plástico transparente o mudá las macetas bajo techo hasta el momento de trasplantar.
  • La tierra debe ser suelta. En lo posible usar sustrato y/o compost.
  • Regá con moderación. El suelo debe permanecer húmedo, pero no con exceso de agua, ya que las raíces pueden verse dañadas.
  • Controlá las hojas marrones y amarillas, quitalas.
  • Vigilá que no hayan pulgones u hongos que afecten el tallo, las hojas o las raíces.
  • Estos vegetales son ideales para crecer en la tierra, canteros o macetas en balcones.
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