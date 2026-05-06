Huerta en casa: las verduras que deberías plantar en otoño en Argentina
Atención con el calendario estacional; si sos de aquellas personas que poseen una porción de terreno destinada a la producción orgánica, esta sugerencia es para vos
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Tener una pequeña producción de alimentos orgánicos en casa se volvió habitual en esta época, aunque es una costumbre que antecede y que trajeron consigo los inmigrantes italianos y españoles a la Argentina durante el siglo XX. Si sos de aquellos que tienen una huerta en el jardín, enterate qué verduras deberías sembrar durante el otoño para cosechar en invierno y primavera.
Qué verduras sembrar en otoño
Por más que las temperaturas sean bajas, hay plantas que resisten el frío si son tratadas y cuidadas de manera que la helada no caiga directo sobre ellas, ya que esto puede dañar sus hojas y raíces al punto de “quemarlas”.
Para la estación del año que se transita es ideal la siembra de plantas de hoja verde y tubérculos. A continuación descubrí la lista de las recomendadas, que tienen un crecimiento rápido y abundante:
- Espinaca.
- Acelga.
- Lechuga.
- Rabanito.
- Brócoli.
Cómo cuidar las verduras
- Asegurate de sembrar las semillas en pequeñas macetas donde estén provistas de la luz solar por al menos seis horas.
- Deben estar protegidas del frío hasta que las plantas se desarrollen firmes y enteras. Para ello, creá un mini invernadero con plástico transparente o mudá las macetas bajo techo hasta el momento de trasplantar.
- La tierra debe ser suelta. En lo posible usar sustrato y/o compost.
- Regá con moderación. El suelo debe permanecer húmedo, pero no con exceso de agua, ya que las raíces pueden verse dañadas.
- Controlá las hojas marrones y amarillas, quitalas.
- Vigilá que no hayan pulgones u hongos que afecten el tallo, las hojas o las raíces.
- Estos vegetales son ideales para crecer en la tierra, canteros o macetas en balcones.
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