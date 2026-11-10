Cambió Buenos Aires por las Sierras de Córdoba y construyó su propia casa sustentable: “Alrededor del 60% está hecho con materiales reciclados”

No es extraño escuchar historias de personas que dejan el bullicio de las grandes ciudades para instalarse en zonas rurales, donde la naturaleza cobra un sentido distinto: el verde de los árboles, el ruido de las aves y el silencio son para muchos sinónimo de paz. Vivencias de este estilo generan asombro en algunos; y Carla protagoniza una de estas.

Así es la casa de Carla en Traslasierra, Córdoba (Foto: Captura YouTube)

Después de vivir 18 años en Buenos Aires, eligió comenzar de nuevo en Chacras Sur, localidad ubicada en Traslasierra, provincia de Córdoba. Allí construyó su casa de 52 metros cuadrados, la misma que llamó La Taurina y que se destaca por ser sustentable: con cimientos hechos sobre pilotes, tiene paredes interiores hechas con pallets reciclados y quincha, un sistema constructivo tradicional que consiste en una estructura de entramado de madera o caña. Además, cuenta con un sistema de agua caliente solar.

En diálogo con el canal de YouTube De música rutera, Carla contó que alrededor del 60% de la casa está hecho con materiales reciclados. “Mi economía desde hace mucho tiempo es de forma autogestiva y autónoma. En este cambio creo que el miedo fue ‘Es por ahí’. El miedo más grande es a lo desconocido. Hay que explorar el miedo y resignificar el vínculo; es un amigo”, explicó.

La vista de la habitación de Carla (Foto: Captura YouTube)

Además, mostró el inicio de su huerta. “Tenemos matico, cerraja, peperina, romero, espina colorada e hierba mate... Estamos preparando esta tierra para plantar lavanda”. Asimismo, compartió que junto a su pareja trabaja en una especie de terraza para nivelar la casa.

Entre los espacios que recrearon en medio de la naturaleza, se encuentra una mini parrilla rodeada de rocas. “Acá hacemos los asaditos”, dijo la mujer. Sin embargo, comentó que hace dos años empezó a comer carne, ya que antes era vegetariana. “Fui vegetariana, casi vegana, por casi 20 años. Y cuando empecé a sentir pequeños síntomas de perimenopausia, como fluctuaciones hormonales, tuve cinco años transicionando de vegetarianismo a carnivorismo porque lo necesitaba”, explicó sobre la creencia que comenzó luego de estar en contra del consumo de animales.

Carla tiene una huerta y calefacción a leña (Foto: Captura YouTube)

En cuanto a la calefacción, Carla tiene una salamandra a leña con horno, la misma que, además de dar calor al hogar, le permite cocinar.

Otra de las cosas que llamó la atención es que, junto a su marido, construyó un placard de madera con figuras de dragones en la parte superior. “Cuando uno ve un error, nosotros vemos oportunidad”, expresó sobre las deformaciones que tenía la madera antes de crear el mueble en cuestión.

En cuanto a las mejorías que encontró del cambio de vida, indicó: “Me siento mejor físicamente porque uso más el cuerpo para hacer lo cotidiano. Ir a comprar una gasa o un pan es caminar 30 minutos. Ahora no tengo vehículo, pero mi vecina me dice: ‘Estoy yendo a La Paz (la ciudad), ¿te traigo tal cosa?“.

A su vez, mencionó el ruido. “Yo acá no tengo ruido, son sonidos, música. Los insectos, disfruto la naturaleza... Es la tranquilidad que a veces lleva a la instrospección”.

Entre risas, cerró: “También hay mucha actividad paranormal. A veces veo animalitos que pueden que estén, como pueden que no. El otro día estábamos acá adentro y de repente vimos por la ventana una hilera con luces”.