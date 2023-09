Dejó la incertidumbre de su país para desarrollar su pasión en un país con sus bemoles: “Poco a poco fui descubriendo que el arte y la artesanía, en Argentina, tienen una grieta muy grande que los separa...”

Carina Durn PARA LA NACION

escuchar

Oscar Fontalvo no quería vivir más en la incertidumbre social. Corrían los años 90 y ellos, los civiles, estaban a merced de varios frentes que disputaban el poder: narcotráfico, guerrilla, paramilitares, militares y gobierno: “Incluyendo la presión de Estados Unidos”, asegura.

Allí, en Santa Fe de Bogotá, su lugar de residencia, todo aquello se vivía con mayor intensidad que en otros puntos de Colombia. Oscar conocía bien su tierra, sus claroscuros, y las tensiones y preocupaciones en los diversos barrios de las ciudades. Como artista, recorría diversas ferias y exposiciones, conversaba con sus compatriotas y buscaba, como todos, hallar su camino en su profesión y alcanzar un nivel de bienestar para su mente y espíritu.

Y fue allí, en una de sus giras hacia el fin del siglo XX y en medio de la incertidumbre, que entabló una entrañable amistad con una pareja argentina, oriunda de Córdoba y entusiasta de la vida: “Ellos me motivaron a venir a la Feria Internacional de Córdoba”, cuenta Oscar. “Para entonces, yo vivía solo, estaba soltero y creo que todo eso motivó mi decisión, sumado a que mi hermana mayor había anunciado que se mudaba a San Juan, Argentina, por motivos laborales y junto a su familia”.

Infancia en Colombia. @fontalvo_oscar

Un país que rompe con un esquema y una grieta inesperada: “Hay una gran confusión entre artesano y artista”

Recorrió las diversas calles, rutas, así como la Panamericana durante siete días hasta llegar a Mendoza. Oscar no podía salir de su asombro, bajo su mirada, Argentina, tan extensa, parecía romper el esquema del resto de Latinoamérica: “Y con el tiempo lo fui comprobando en la fisonomía de la gente, sus comidas, su forma de interactuar”, asegura.

A pesar de hallar belleza y voces de bienvenida, la experiencia laboral de Oscar no fue grata en su comienzo. Presentó sus obras en la fiscalización de la Feria de Córdoba y, con poco preámbulo, no fue aceptado. Jamás supo el motivo, pero con los años, el colombiano comenzó a comprender que varias grietas atravesaban el país, no solo la política.

“Poco a poco fui descubriendo que el arte y la artesanía tienen una grieta muy grande que los separa, pero a la vez hay una gran confusión entre artesano y artista , es decir el artesano no puede ser artista y viceversa”, explica. “En mi país la artesanía es un arte y el arte puede llegar a ser artesanal, siempre y cuando, cumpla con requisitos tales como raíces y técnicas ancestrales que lo preceden”.

Volver a empezar en Argentina.

Vivir del arte en Argentina: “Implica vivir el arte con la seriedad y el respeto que merece, tal como lo merece cualquier profesión o actividad”

Aquella develación, aprendida tras las experiencias en ferias y exposiciones en San Juan, Mendoza, San Rafael, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Colón y Catamarca, llevó a Oscar a buscar el camino para insertarse en un universo que, tanto en Argentina como en muchos lugares del mundo, suele estar cargado de estigmas y etiquetas.

“Hoy puedo decir, con conocimiento de causa, que sí se puede vivir del arte en Argentina, con una buena calidad de vida”, asegura Oscar, quien tras la pandemia se asentó definitivamente en San Juan, desde donde crea su obra y se contacta de manera virtual con el resto del país.

“Lograr una buena calidad de vida, sin embargo, implica vivir el arte con la seriedad y el respeto que merece, tal como lo merece cualquier profesión o actividad”, continúa. “El grave problema de muchos llamados artistas es pensar que una obra los va a hacer famosos, que alguien los va a descubrir y los llevará a la fama, que ser artista es ser excéntrico. Que la inspiración llega en momentos de `trance´ provocado por sustancias o alucinógenos. Fue y sigue siendo un poco difícil borrar esas etiquetas acerca de lo que es ser artista en Argentina, sin embargo, cuando se demuestra con excelencia, las conciencias cambian y se abre un mundo de oportunidades. ¡Y eso encontré!”

“El grave problema de muchos llamados artistas es pensar que una obra los va a hacer famosos, que alguien los va a descubrir y los llevará a la fama, que ser artista es ser excéntrico. Que la inspiración llega en momentos de `trance´ provocado por sustancias o alucinógenos". @Oscar Fontalvo

Argentina, un país para valientes

Veintitrés años han pasado desde aquellos tiempos en que Oscar se sentía atrapado en una atmósfera signada por la lucha de poderes corruptos. La tierra natal nunca se olvida y, aún así, hace muchos años que Oscar no regresa a Colombia. La vida ha cambiado, él ha cambiado, algunos seres entrañables ya no están y el mundo virtual encuentra sus caminos para mantener cercanías.

Él, mientras tanto, ya es un poco de allí, de acá y de todos lados. Aquellas veces que Colombia lo volvió a recibir, pudo sentir cómo la argentinidad había germinado en él; aun así, indefectiblemente, al regresar a la tierra austral, su parte colombiana le recuerda que no pertenece del todo a su suelo adoptivo.

“Puedo decir es que te conviertes en ciudadano del mundo” @Oscar Fontalvo

“Puedo decir es que te conviertes en ciudadano del mundo”, reflexiona. “Cuando tomas la decisión de dejar tu país no lees `la letra chica del contrato´ que dice: `Siempre vas a ser extranjero´. Quizás por eso en la antigüedad, el exilio, era uno de los más grandes castigos”.

“Mi experiencia de vida se resume en una frase: `No recibir limosna de la vida´”, continúa. “Mi experiencia me enseñó asimismo por qué nadie es profeta en su tierra; a su vez, que la disciplina vence a la inteligencia, y que de nada sirven las grandes ideas si no tienes la capacidad de accionarlas y sostenerlas”.

Oscar vive en San Juan.

“También aprendí que la Argentina es un país solo para valientes. Aquí se pone a prueba tu capacidad de adaptación todo el tiempo”, concluye.

*

Argentina Inesperada es una sección que propone ahondar en los motivos y sentimientos de aquellos extranjeros que eligieron suelo argentino para vivir. Si querés compartir tu experiencia podés escribir a argentinainesperada@gmail.com . Este correo NO brinda información turística, laboral, ni consular; lo recibe la autora de la nota, no los protagonistas. Los testimonios narrados para esta sección son crónicas de vida que reflejan percepciones personales.