En el texto publicado en las últimas horas donde revela que perdió un bebé hace unos meses, Meghan Markle hizo otras sorprendentes declaraciones. Entre ellas, la esposa del príncipe Harry recordó el agotamiento que sintió durante la gira por Sudáfrica que realizaron junto a su hijo Archie cuando solo tenía cuatro meses. En la columna que publicó en The New York Times, la duquesa de Sussex escribió: "Estaba exhausta. Amamantaba a nuestro pequeño hijo y trataba de sostener gesto sonriente sonriente y valiente frente a las personas".

Cuando el año pasado, Tom Bradby de ITV le preguntó a Markle, mientras todavía estaban en Sudáfrica, si se sentía bien, la respuesta conmocionó al mundo entero: "Gracias por preguntar, no muchos lo hacen. No estoy bien". Ahora, después de la revelación de la carta, las declaraciones de Meghan adquieren un nuevo sentido. Todavía más cuando se las conecta con lo que respondió a principios de octubre de este año en una entrevista con el podcast Teenager Therapy.

Durante el diálogo de media hora para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, uno de los presentadores le preguntó a la duquesa cómo estaba. Meghan respondió: "¿No es gracioso? Hace aproximadamente un año, alguien me preguntó lo mismo. Estábamos de gira en Sudáfrica, era el último día, estaba cansada, por darle un baño a Archie, fue tremendo ese viaje".

El príncipe Harry intervino de inmediato: "En ese momento, ella estaba amamantado a Archie". Markle agregó: "Es como correr una maratón. Entre cada compromiso oficial salía corriendo para asegurarme de que nuestro hijo no tuviera hambre. Y sí, fue mucho. Al final, el periodista me preguntó '¿estás bien?', y no me di cuenta de que mi respuesta generaría tanto interés en todo el mundo. Porque dije bien, gracias, la gente realmente no me ha preguntado si estoy bien. No pensé en esa respuesta. Solo respondí honestamente porque estaba en un momento de vulnerabilidad, porque estaba cansada. Simplemente, soy una mamá que está con un bebé de cuatro meses y medio y estamos cansados".

Durante la dificultosa gira, la actriz reveló que todos los horarios de sus eventos estaban organizados en función de la alimentación de Archie. En una conferencia de prensa en Johannesburgo dijo: "Todos están siendo muy amables. La rutina diaria se configura en función de los tiempos de alimentación de Archie por lo que es una tarea completa, pero lo estamos haciendo funcionar y vale la pena".

La gira de 2019 comenzó el 23 de septiembre. Meghan, Harry y Archie visitaron Ciudad del Cabo, Malawi, Angola y Botsuana. El 2 de octubre, la familia Sussex regresó a su hogar.