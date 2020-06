Carlos de Luxemburgo. El tierno posado del primer príncipe heredero coronnial

El bebé nació el 10 de junio, pesó 3,190 kilos y midió 50 centímetros Fuente: HOLA - Crédito: Grand Duchy Court - Sophie Margue

Conocimos la carita del príncipe Carlos -primer hijo del duque heredero Guillermo y la duquesa Stéphanie de Luxemburgo- "espiando" el celular de sus abuelos, los Grandes Duques. Las medidas contra el coronavirus impiden las visitas en los sanatorios y hospitales, por lo que muchos de los grandes momentos de la vida hoy se viven a través de fotos y videollamadas. Tal como les sucedió a Enrique y María Teresa, que sólo pudieron transmitirles a los flamantes padres todo su cariño a la distancia. "Este nacimiento es la vida, que se sobrepone en el contexto angustioso de una crisis sanitaria que golpea al mundo", confió la orgullosa abuela recientemente en una entrevista a la revista Paris Match.

Ahora la Corte Gran Ducal nos comparte el primer tierno posado de Carlos. Las imágenes de Céline Maia-StudioByC -un estudio de fotografía de la ciudad luxemburguesa de Olingen, especializado en producciones de embarazadas, bebés y bautismos- se hicieron tres días después de su nacimiento en el hospital materno Gran Duquesa Carlota, donde Carlos -segundo en la línea de sucesión al trono- llegó al mundo el 10 de junio. Y por lo que podemos ver, la cámara no alteró para nada el dulce sueño del príncipe, que sale siempre dormido y de lo más relajado. "El cielo lloraba hace un año, cuando enterramos a mi suegro (el Gran Duque Juan), y un sol radiante ha saludado el nacimiento de nuestro pequeño", aseguro también María Teresa a la publicación francesa. "Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que tenemos como únicos abuelos de Carlos. Se me encogió el corazón ante la idea de que Stéphanie no compartiría ese momento esencial con su mamá ni su papá", aseguró la Gran Duquesa cuando le preguntaron sobre su nuera, quien no tiene a sus padres con vida. "Mi marido y yo le mostramos que estamos ahí para ella y que siempre puede contar con nosotros", concluyó.

Otra postal de Carlos durmiendo plácidamente sobre un oso de peluche. Fuente: HOLA - Crédito: Grand Duchy Court - Sophie Margue

Los duques herederos Guillermo y Stéphanie posan orgullosos con su primer hijo. Fuente: HOLA - Crédito: Grand Duchy Court - Sophie Margue

El momento en que los Grandes Duques conocieron a su nieto por primera vez a través de una videollamada, debido a los cuidados que hay que tomar por el coronavirus Fuente: HOLA - Crédito: Grand Duchy Court - Sophie Margue

El principito, en brazos de su padre Guillermo, recibe una dulce caricia de su abuelo, el Gran Duque Enrique Fuente: HOLA - Crédito: Grand Duchy Court - Sophie Margue

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA