Carta documento: qué pasó entre Mónica Katz y la periodista Soledad Barruti

La periodista especializada en alimentación recibió una intimación por parte de la presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición

La presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, Mónica Katz, demandó a la periodista especializada en alimentación, Soledad Barruti, por generar "desprestigio y perjuicio" hacia ella.

El miércoles la autora de los libros Mal Comidos (2013) y Mala Leche (2019) contó en su Instagram los detalles de la notificación legal que recibió y al mismo tiempo realizó su descargo.

"Hoy recibí una carta documento de Mónica Katz, la Presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, donde me pide que no la nombre más, ni por su nombre ni su cargo y eso está muy mal", comienza contando y continúa:

"Yo soy periodista y trabajo en temas vinculados a la alimentación hace muchísimo tiempo. La Sociedad Argentina de Nutrición no es un grupo de personas comiendo masitas y jugando a las cartas, es una organización de la sociedad civil que tiene relación, por ejemplo, con la UBA, y a partir de esa importancia hacen congresos, publicaciones, investigaciones y están en la Legislatura, en los medios de comunicación permanentemente".

"Pedirme a mí que no tenga en cuenta a este actor tan importante de la sociedad es pedirme que ejerza una censura. Es ponerme el famoso bozal legal que tanto aparece en otros ámbitos", explica y detalla los motivos que detalla el documento:

"Se me acusa de que genero desprestigio y perjuicio a la persona que este abogado representa. Y me hace saber que las opiniones vertidas por la doctora Mónica Katz poseen fundamentos científicos y se encuentran respaldados por la mejor evidencia científica".

"Pedir que un periodista no informe es pedir censura", reflexionó y mencionó los derechos a la información libre. Además, fue precisa al mostrar su desconocimiento respecto al porqué de dicha intimación: "Yo no sé de qué me está hablando, no me dice que hice una publicación y que eso la está dañando. Y me intima a nunca más hacer referencia a la doctora".

El video se difundió gracias a sus seguidores y agrupaciones como Periodistas Argentinas que le mandaron su apoyo.

Por su parte, Katz, que es licenciada en nutrición, le dijo a LA NACION los motivos que impulsaron su accionar.

"Para empezar, yo no soy la nutrición, yo no soy la alimentación. Es decir, Mónica Katz no es la industria. Yo no estoy pidiendo una censura ni mucho menos. Expresé que no quiero que me mencione a mí", explicó.

Y continuó: "Cuando llegás al límite de que te injurien injustificadamente, te cansás. Soy una señora grande, trabajé 23 años gratis en un hospital público. Pedí que no me nombre a mi, a mi persona, al cargo que desempeño. ¿Por qué interpreta que le pido que no hable de los alimentos o de la industria? evidentemente debo ser muy importante para ella. Si no pudo comprenderlo e hizo el video para ganar más seguidores, no me molesta".

"No estoy pidiendo que no hable, es más, yo considero que el verdadero diálogo es sentarse a hablar con el que piensa diferente. Se puede hablar de alimentación y nutrición sin nombrar a Mónica Katz. ¿Cómo voy a querer que una persona no hable? Yo que vivo formando personas, yo opino que se necesitan voces diversas, que deben hacer ruido. Jamás silenciaria la voz de un periodista, se está colgando de mí".

"Que hable de la institución, que continúe alertando. Pero, ¿por qué las instituciones deben por mí? creo que no interpretó correctamente la carta a documento".