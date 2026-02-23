Cómo es la red social para compartir la previa: “Es para que la gente se encuentre cara a cara y la use para salir”

Son las 23.47 de un sábado y en la pantalla empiezan a aparecer fotos de grupos que ya están haciendo la previa. Entre scroll y scroll se ven propuestas concretas: cinco amigos en Palermo que buscan sumar gente, un departamento en Caballito donde ya suena música, una mesa llena de vasos y cartas listas para arrancar. Minutos después, lo que era una publicación se transforma en una dirección compartida y un timbre que suena. Del otro lado, un grupo de amigos espera que les abran la puerta para sumarse a la noche, conocer gente nueva y compartir la previa todos juntos.

Previate Esta Captura

Detrás de esa dinámica hay una historia que no nació en Silicon Valley ni en un gigante tecnológico asiático. Nació en Capital Federal, desde la pasión y el empuje autodidacta.

Leonardo Raffaelli no venía del mundo de la programación. Estudió el profesorado universitario en Educación Física y, mientras cursaba, trabajó en otras cosas. Al terminar la carrera, entendió que el futuro estaba en lo digital y decidió aprender a programar por su cuenta. “Nunca había visto una línea de código, pero pensaba que no podía ser tan difícil hacer un botón”, recuerda sobre sus comienzos.

Ese aprendizaje desembocó en una app de juegos para previas. A fines de 2019, Previate fue aprobada en Google Play y App Store como una aplicación exclusivamente lúdica. La propuesta era clara: ofrecer juegos pensados específicamente para la previa, con dinámicas como “Yo nunca”, “Verdad o reto”, “El impostor” y hasta un contador de truco. No existía en ese momento una app argentina dedicada a concentrar ese universo de juegos diseñados para romper el hielo y generar interacción cara a cara antes de salir.

De app de juegos a red social

En la sección Fiestas de Previate Esta, un mapa muestra eventos activos en la zona Captura

Durante sus primeros años funcionó únicamente como un set de juegos. El giro llegó en 2025. Con la incorporación de un nuevo desarrollador al proyecto, la aplicación dejó de ser solo una herramienta lúdica y empezó a sumar funciones sociales: perfiles, publicaciones con fotos, conexión por cercanía y la posibilidad de abrir grupos para que otras personas se sumen. La app pasó de animar los encuentros a facilitar que estos sucedan.

“Es una herramienta, un facilitador para que la gente se encuentre cara a cara. No queremos que estén más tiempo en la app, sino que la usen para salir”, resume Leonardo.

La mayoría de los usuarios tiene entre 18 y 35 años, aunque también hay perfiles mayores. La app alcanza picos de hasta 100.000 usuarios activos mensuales y se mantiene entre las más descargadas de su categoría, donde compite con plataformas como Amazon Prime Video, Disney+ y TikTok en el ranking de la App Store.

En un ecosistema dominado por plataformas globales, el dato no es menor. “Hoy casi todas las redes grandes son de Estados Unidos o de China. Nosotros queríamos hacer una red social argentina, con nuestros códigos y con la lógica de la previa como se vive acá”, señala Leonardo.

Cómo funciona: previas, afters y flashes

La lógica de Previate Esta es territorial. Todo funciona por cercanía. La aplicación muestra planes activos dentro de un radio geográfico, tanto para la previa como para el after. Lo que aparece en la pantalla es lo que realmente está cerca y disponible.

En la sección de previas, cualquier usuario puede crear un grupo abierto, subir una foto al perfil y escribir una breve descripción. Allí puede contar qué buscan hacer, cuántos son y entre qué edades están comprendidos los integrantes del grupo. No es un filtro excluyente, sino un dato contextual para quien evalúa sumarse.

En la sección de previas, cualquier usuario puede crear un grupo abierto, subir una foto al perfil y escribir una breve descripción Captura

El perfil también permite vincular el Instagram personal, lo que agrega una capa de identidad y seguridad antes del encuentro. Además, la propia app tiene sistema de mensajería interna para coordinar detalles antes de compartir la dirección. El proceso no es automático ni anónimo: hay conversación previa.

A estas funcionalidades se suma la sección Flashes, publicaciones espontáneas que duran 24 horas, al estilo de las historias de Instagram o Snapchat. La idea original era que los usuarios subieran fotos o videos casuales de su noche. Sin embargo, la comunidad resignificó la herramienta: muchos empezaron a usar los Flashes como forma de convocatoria. Una foto desde casa preguntando “¿quién cerca para hacer algo?” puede convertirse en el disparador de un plan.

Cuando la salida termina y todavía quedan ganas de seguir, entra en juego el modo After. No aparece por defecto: el usuario debe activarlo. Una vez habilitado, la aplicación muestra únicamente los grupos que, dentro de un rango de cinco horas, también activaron el modo After en la misma zona. De esa manera, quienes siguen activos pueden identificarse entre sí y decidir si continúan la noche juntos.

Más allá de la previa

Aunque el nombre remite directamente a la antesala de la noche, la aplicación ya no se limita a ese momento. Además de las previas abiertas y los afters por cercanía, el ecosistema se amplió.

En la sección Fiestas, un mapa muestra eventos activos en la zona. Desde boliches hasta fechas puntuales, los usuarios pueden explorar qué sucede cerca en tiempo real. Los propios organizadores pueden sumar su evento de manera gratuita: productores habilitados cargan la fecha, la ubicación y los detalles, e incluso pueden redirigir a la compra de entradas. La app funciona así también como vidriera territorial para la agenda nocturna.

El alcance va más allá del circuito tradicional. En Planes, cualquier usuario puede publicar una propuesta abierta, sin necesidad de que sea una previa o una fiesta formal. “Vos como usuario podés, si querés, poner un plan hasta para ir a sacar al perro”, explica Leonardo. La frase sintetiza la intención: facilitar encuentros, no encasillarlos.

Los juegos que dieron origen al Previate Estta siguen integrados dentro de la experiencia y se actualizan periódicamente Captura

Y aunque la plataforma creció y sumó capas sociales, el espíritu original se mantiene. Los juegos que dieron origen al proyecto siguen integrados dentro de la experiencia y se actualizan periódicamente. Hay clásicos de previa como Yo Nunca, Verdad o Reto, Mafia o Tengo un Barquito, además de nuevas dinámicas que se renuevan con el tiempo.

Qué dicen los usuarios

Según lo que se observa en la App Store, la aplicación mantiene una puntuación de 4,8 sobre 5, con reseñas mayoritariamente positivas. Los comentarios no se centran tanto en el diseño o en cuestiones técnicas, sino en la experiencia de uso en grupo.

“Increíble para empezar y mantener una buena fiesta con amigos”, señala una de las valoraciones. Otra resume: “Es una de las mejores apps que he visto para pasarlo bien con tus amigos”. También se repiten definiciones como “Muy entretenida para jugar en grupo” o “Súper para previas”.

El buen recibimiento, explica el propio desarrollador, tiene un contexto. Durante años, la mayoría de las aplicaciones de juegos para previas fueron de pago o funcionaban bajo modelos cerrados. “Una app tan completa y con tantas opciones gratis no se había visto”, sostiene. Siendo ese acceso amplio sin barreras lo que constituye el principal diferencial.

En los últimos meses se incorporó un sistema de pagos, aunque no limita las funcionalidades principales. La versión gratuita mantiene el acceso a los juegos y a la parte social, mientras que la opción paga elimina anuncios y suma herramientas de personalización. La estrategia apunta más a ampliar posibilidades que a restringir la experiencia básica.

Entre las críticas figuran problemas puntuales de funcionamiento en versiones anteriores, con respuestas del desarrollador explicando las correcciones.

“Nosotros trabajamos para que la app tenga todo lo necesario para que los usuarios la pasen genial. Pero lo que realmente hace que una noche esté buena son las personas que están del otro lado de la pantalla”, concluye Raffaelli.