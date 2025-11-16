LA NACION

Cáscaras de limón con perejil licuadas: un limpiador natural para tu hogar

Descubrí las ventajas de esta mezcla casera para una limpieza ecológica y efectiva; es una alternativa natural, económica y libre de químicos agresivos

El País (Uruguay)
Cítricos: limón
Cítricos: limónShutterstock

Descubrí los beneficios de esta mezcla casera que combina el poder de la cáscara de limón y el perejil para una limpieza ecológica y efectiva. Es una alternativa natural, económica y libre de químicos agresivos.

¿Para qué sirve esta mezcla?

Esta poderosa combinación se aprovecha para desinfectar superficies, eliminar grasa y neutralizar olores en distintos ambientes del hogar. Los aceites esenciales del limón actúan como un potente desengrasante natural, mientras que el perejil aporta sus propiedades desodorizantes, dejando un aroma fresco y vegetal.

Cáscaras de limón con perejil licuadas: un limpiador natural para tu hogar (imagen ilustrativa)
Cáscaras de limón con perejil licuadas: un limpiador natural para tu hogar (imagen ilustrativa)Foto: FreeP!K

Cómo preparar el limpiador de cáscara de limón y perejil

Preparar este limpiador natural es muy sencillo. Solo necesitás seguir estos pasos:

1. Ingredientes: cáscaras de 2 limones y un puñado de perejil fresco.

2. Preparación: colocalos en la licuadora con un poco de agua caliente.

3. Procesar: licuá durante uno o dos minutos hasta obtener una mezcla homogénea.

4. Filtrar y guardar: Colá el líquido y guardalo en un atomizador o frasco. Conservalo en la heladera hasta por una semana.

Usos domésticos más efectivos

Este producto de limpieza casero es increíblemente versátil:

  • En la cocina: ideal para desengrasar mesadas, bachas y tablas de cortar.
  • En el baño: perfecto para desinfectar azulejos y griferías, y eliminar malos olores.
  • Como multiusos: diluido en agua, sirve para limpiar pisos y muebles de plástico.
  • Como ambientador natural: rociá la mezcla en el aire o hervila para aromatizar ambientes y neutralizar olores persistentes.

Precauciones importantes

Si bien es una alternativa natural segura, es importante tener en cuenta que:

  • No reemplaza por completo a los productos de limpieza profesionales para desinfección profunda.
  • Se debe evitar su uso en superficies delicadas como el mármol o maderas sin sellar, ya que el ácido cítrico del limón podría dañarlas.
