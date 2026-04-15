Chau sillas: el mueble que conquista la cocina en 2026
El diseño de interiores recupera los bancos corridos para optimizar el espacio, ganar confort y sumar áreas de guardado en las casas modernas
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La mesa de la cocina representó, por décadas, un elemento estático en el hogar. Sus sillas tradicionales parecían piezas intocables en la cotidianeidad. No obstante, la tendencia de diseño en 2026 rompe este esquema. Hoy prima la optimización total de la superficie a través del estilo y la innovación.
Los cambios en la vida moderna, la reducción de los metros cuadrados y una visión práctica del hogar transforman el concepto del comedor. Actualmente, los arquitectos de interiores proponen un mobiliario que prioriza el orden visual y el confort. Por esta razón, una opción que brilló hace décadas regresa con fuerza y desplaza a la silla convencional.
El sillón esquinero: el nuevo rey del espacio
Los sillones esquineros, también conocidos como bancos corridos, ganan terreno en las reformas actuales. Este mueble descansa contra las paredes y acompaña mesas fijas. Su estructura permite que varias personas se sienten juntas sin el caos visual que generan los respaldos sueltos.
Los especialistas en decoración afirman que esta elección responde a la necesidad de ambientes más funcionales. Su mayor beneficio aparece en cocinas pequeñas o integradas. Al eliminar múltiples patas, el lugar luce más amplio, limpio y libre de obstáculos.
La capacidad de carga es otro punto clave. Un banco corrido aloja a más comensales en menos superficie. Esto resulta ideal para cenas familiares o encuentros casuales. Incluso, muchos modelos permiten su ocultamiento total bajo la mesa tras su uso.
La cocina actual cumple roles diversos: oficina, sitio de estudio o espacio para charlas extensas. El sillón ofrece una comodidad superior para estos usos prolongados y fomenta un clima distendido. Los modelos de 2026 incluyen baúles internos bajo el asiento para guardar manteles o accesorios.
Materiales de vanguardia para su estructura
La durabilidad depende de la elección correcta de la materia prima:
- Madera noble: este material clásico nunca pierde vigencia. Destaca por su firmeza y aporta una calidez natural única.
- MDF de alta densidad: esta opción brilla por su relación entre vida útil y precio. Sus acabados modernos encajan en todo presupuesto.
- Acero industrial: define una estética urbana y simplifica la higiene diaria. Su resistencia permite combinaciones creativas con otros elementos.
- Vidrio reforzado: brinda ligereza visual en áreas reducidas. Aunque exige mantenimiento constante, ofrece un estilo sofisticado y una integración total.
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