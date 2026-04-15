Chau sillas: el mueble que conquista la cocina en 2026

La mesa de la cocina representó, por décadas, un elemento estático en el hogar. Sus sillas tradicionales parecían piezas intocables en la cotidianeidad. No obstante, la tendencia de diseño en 2026 rompe este esquema. Hoy prima la optimización total de la superficie a través del estilo y la innovación.

Las sillas tradicionales dejan de estar de moda, Hoy prima la optimización total de la superficie a través del estilo y la innovación Daniel Karp

Los cambios en la vida moderna, la reducción de los metros cuadrados y una visión práctica del hogar transforman el concepto del comedor. Actualmente, los arquitectos de interiores proponen un mobiliario que prioriza el orden visual y el confort. Por esta razón, una opción que brilló hace décadas regresa con fuerza y desplaza a la silla convencional.

El sillón esquinero: el nuevo rey del espacio

Los sillones esquineros, también conocidos como bancos corridos, ganan terreno en las reformas actuales. Este mueble descansa contra las paredes y acompaña mesas fijas. Su estructura permite que varias personas se sienten juntas sin el caos visual que generan los respaldos sueltos.

Los especialistas en decoración afirman que esta elección responde a la necesidad de ambientes más funcionales. Su mayor beneficio aparece en cocinas pequeñas o integradas. Al eliminar múltiples patas, el lugar luce más amplio, limpio y libre de obstáculos.

Los sillones esquineros, también llamados bancos corridos, son una alternativa cada vez más elegida (Foto: IA)

La capacidad de carga es otro punto clave. Un banco corrido aloja a más comensales en menos superficie. Esto resulta ideal para cenas familiares o encuentros casuales. Incluso, muchos modelos permiten su ocultamiento total bajo la mesa tras su uso.

La cocina actual cumple roles diversos: oficina, sitio de estudio o espacio para charlas extensas. El sillón ofrece una comodidad superior para estos usos prolongados y fomenta un clima distendido. Los modelos de 2026 incluyen baúles internos bajo el asiento para guardar manteles o accesorios.

La nueva tendencia le dice "chau" a las sillas tradicionales Jonathan Reiccholz

Materiales de vanguardia para su estructura

La durabilidad depende de la elección correcta de la materia prima: